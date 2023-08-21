ERMAN TOROĞLU

Beşiktaş kendini sorgulasın

Maçtan önce karşılaşmanın kesin favorisi Beşiktaş idi… İlk hafta Hatayspor'a farklı yenilen Pendikspor, bazı transferler yapmış. İlk yarı Beşiktaş bir gol buluyor. Ama Pendik hiç futbol oynamıyor. Devre arasında Ender Bilgin'le konuşuyoruz, diyoruz ki 'Bu tip takımlar ligde olmasın, yeni bir sistem gelsin. 20 takımlı lig fazla. Adı Süper Lig ama süper kelimesine bu kadar ihanet edilmez.' İkinci yarı Pendikspor, hareketlenmeye başladı. Orta sahada Oscar Romero topa basıp takımını iyi organize etti. Pendik, top yaparak Beşiktaş'a tepki göstermeye başladı. Bu tepkiye Beşiktaşlı oyuncular reaksiyon veremediler. Öz güveni artan Pendik, bu sefer psikolojik olarak direnç göstermeye başladı.

Bu işler böyledir, rakibi hafife almayacaksın. Şu da bir gerçek, ilk yarıdaki Pendik ile ikinci yarıdaki Pendik arasında çok büyük fark var. Bu farkta da Beşiktaşlı oyuncuların rolü çok büyük! İlk yarıda rakibini böyle yakaladığında 2-3 yapacaksın, sonra da oyuncu değişikliğine gideceksin. Ama oyuncu değişikliğini 89'da yaparsan 90'da penaltı yaptırıp 90+4'te de golü yersen, sonra da hakem 4 dakika oynatacağına 12 dakika oynatırsa rakibine böyle puan kaybedersin. Geçen yıl Fenerbahçe, İstanbulspor'a ve Ümraniye'ye son dakikalarda yediği gollerle şampiyonluğu kaybetti. Demek ki hâlâ ders alınmıyor. Beşiktaş'ın bu beraberliğinde hem teknik adamın hem de futbolcuların kendilerini sorgulaması lazım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın