ERMAN TOROĞLU

Sadece uçak indirmekle olmuyor

Transfer ayının başladığından bugüne kadar devamlı uçak indiren takım Galatasaray. Dün bu uçakları çok indiren takımın karşısında, transfer tahtası kapalı bir takım vardı. Uçaklar, tahtayı geçemedi! Kayserispor'un taktiği belli. Ceza sahasını terk etmiyor, orta sahayı da geçmiyordu. Fırsat buldukça kontratağa çıkıyorlar. Peki böyle bir takıma karşı rakibin ne yapması lazım? Aut çizgisine inecek, şut atacak, verkaç yapacak, çalım atacak ceza alanı civarında. Peki Galatasaray bunların hangisini yaptı? Şut atmaya kalktılar, atamadılar. Aut çizgisine inmeye kalktılar, yapamadılar. Verkaç yapmaya kalktılar, yapamadılar. Hücum etti gözüktüler ama yaptıkları hücum yalandı.

Kimse kusura bakmasın bu kadar transferden sonra "Yedek kulübesi de neredeyse bir takım" diyorsan, bu takımın daha farklı futbol oynaması gerekirdi. Galatasaray oynuyor gözüktü, o kadar.

Kayserispor kalecisi, 'Ben kendime çok hakimim' havası veriyor ama bu tarz oynamaya devam ederse birkaç maç sonra bu takımı yakar. Rahat oynamak başka futbol ukalalığı yapmak başka. Herkes şunu diyebilir; Sezonun ilk maçı. İyi tamam da Galatasaray Avrupa'da kaç tane maç oynadı. Rakipleri Kayserispor'dan daha zayıftı. Ne olursa olsun maç yapmak önemli bir olaydır. Yani Galatasaray resmi hem de eleme maçı oynayarak geldi. Ancak şu var, sezon başı telafi ederiz, edebilirlerse! Bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe, diğerlerine göre transferle makası açtılar. Bakalım bu makas lige yansıyacak mı? Futbol sahada oynanıyor, uçak indirmekle olmuyor veya çilekle, kirazla da olmuyor. Onları çok konuşur hava yaparsan, çileği değil ayvayı yersin!

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