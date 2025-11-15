Çalışanını darbeden oyuncu Bahadır Ünlü tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Tomtom Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bahadır Ünlü, restoranında çalışan İranlı İsmail N.'ye hırsızlık yaptığını öne sürerek tekme ve yumruklarla saldırdı.