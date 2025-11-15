Viral Galeri Viral Tıkla Çalışanını darbeden oyuncu Bahadır Ünlü tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Çalışanını darbeden oyuncu Bahadır Ünlü tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü restoranında çalışan İranlı İsmail N.'yi iddiaya göre hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tekme, yumruk ve beyzbol sopasıyla darbetti. Olayın ardından Ünlü, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ünlü, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Ünlü ifadesinde, 'İsmail N.'nin hesaplarda usulsüzlük yaptığını fark ettim. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda üzerime yürüyüp eşime ve çocuklarıma küfür etti. Kendimi beyzbol sopasıyla kendimi savunmak durumunda kaldım' dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.11.2025 12:05
Çalışanını darbeden oyuncu Bahadır Ünlü tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Tomtom Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bahadır Ünlü, restoranında çalışan İranlı İsmail N.'ye hırsızlık yaptığını öne sürerek tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çalışanını darbeden oyuncu Bahadır Ünlü tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Çalışanı havaya kaldırıp yere çarpan Ünlü, daha sonra beyzbol sopasıyla defalarca vurdu.

BEYOĞLU'NDA İŞLETME SAHİBİ ÇALIŞANINI DARP ETTİ!

Dakikalarca süren saldırıyı kendi cep telefonuyla kaydetti.

Çalışanını darbeden oyuncu Bahadır Ünlü tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Görüntülerde Ünlü'nün, araya girmeye çalışanları ittiği ve darbetmeye devam ettiği anlar yer alıyor.

Çalışanını darbeden oyuncu Bahadır Ünlü tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

RESTORANI MÜHÜRLENDİ

Olay sonrası Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, restoranı mühürledi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tomtom Mahallesi'ndeki bir işletmede çalışan personele şiddet uygulandığının tespiti üzerine ekiplerimiz derhal harekete geçmiştir. Mekân gerekli incelemenin ardından mühürlenmiştir" denildi.

Çalışanını darbeden oyuncu Bahadır Ünlü tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

TUTUKLANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bahadır Ünlü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünlü, çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama suçundan tutuklandı.

SON DAKİKA