ERMAN TOROĞLU

Böyle bir maçta hakeme gerek yok

Bu maçı yazmak sanki askerlik yapmak gibi bir şey. Hani mecburiyetten. İşimiz bu, kaçamıyoruz da! Bedelli askerlik var, veriyorsun gitmiyorsun. Ama 'Ben bu karşılaşmayı yazmayayım, bir bedel ödeyeyim' demek yok bizde.

Diyorlar ya köprüden önce son çıkış diye, işte Ümraniyespor için artık son çıkış yolu yok. Ümraniyespor köprüye çoktan girmiş. Geri geri de çıkamayacağına göre Süper Lig'e bay bay havası var bütün futbolcularda. Yani okeye dönüyorlar!

Beşiktaş rahat rahat oynadı. Gelecek hafta çıkacağı Galatasaray derbisinden önce bir idman maçı yaptı diyebiliriz. Siyah beyazlılar, 90 dakika boyunca hiç zorlanmadılar. Farka da gidebilirlerdi ama onu yapmadılar. Öylesine oynadılar. Ancak şöyle bir hava vardı maça genel baktığımızda. Ümraniyespor bir atsa, hani rast gelse, Beşiktaş anında iki tane atabilir havasında oynandı mücadele. Hem Ümraniyesporlu topçular hem de Beşiktaşlı futbolcular öyle bir şekilde oynadılar. Bu bize açık olarak şunu gösteriyor, Türkiye Ligi'nde takım adedi fazla.

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ı sorarsanız, böyle bir maçta bence hakeme de gerek yoktu. Kenardan birisi de rahat şekilde idare edebilirdi.

Beşiktaş'ın rahat kazanarak 3 puanı aldığı maçın yorumu maalesef bu kadar.

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