ERMAN TOROĞLU

Penaltı tekrarı doğruydu!

G.Saray deplasmanda kazanınca F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçını kazanması şart oldu. Dün gecenin önemli olayı F.Bahçe açısından, Arda'nın ilk 11'de başlamasıydı. F.Bahçe'de topu doğru kullanma açısından Arda'dan iyi oyuncu yok. Peki Jorge Jesus bu oyuncuyu ne yapıyor? 'Daha olmadı, fizik olarak hazır değil, sakatlanır' diyerek oynatmıyor. Futbolcu karpuz gibi yata yata olmaz; sahada oynayarak olur. Futbolcunun direnci maç yapa yapa artar. Onun için de bu çocuğu ilk 11'de başlatmak lazım. Jesus dün gece oyuncusunun ne yaptığını herhalde gördü. Bütün pozisyonlarda çıkana kadar Arda vardı. Sonra yoruldu mu yoruldu. Çıkması mı lazım; evet. Ama ancak böyle faydalanabilirsin. Valencia'ya zaten bir şey söylemeye gerek yok. Adam gol için yaratılmış. Hele bizim ligde leblebi gibi goller atıyor. Çok da efendi bir oyuncu. Rakiple oynamıyor, daha da önemlisi kendini yere atıp sahtekârlık yapmıyor. Jesus'un penaltıcısı eğer Valencia'ysa topu Batshuayi almamalı... Takımın bir penaltıcısı vardır ve topun başına o geçer. Jesus bu kadar sinirlenip saha içine haber gönderdiyse bu daha önce konuşulmuş bir olay. Batshuayi'nin topu alması o zaman yanlış. Fenerbahçe seyircisinin ne olursa olsun bu stadı silme doldurması lazım. 3 puanlı lig çok şeylere gebedir.



TFF PANSUMAN YAPIYOR

Hakemlik fazla bir şey olmadı. Hakemlerimizin durumu ortada… TFF pansuman yaparak işleri düzeltebileceğini zannediyor. Kanayan yarayı pansumanla düzeltemezsiniz, ameliyatla düzeltebilirsiniz. Tekrarlanan penaltı vuruşunda maalesef fanatikler yine sahneye çıktı. Birisi kuralı çıkarıyor, diğeri başka bir kuralı çıkarıyor. Burada önemli olan atanla tutandır. Tutan kurala uymamıştır. Topa vurulurken iki ayağı da çizginin önündedir. Sen çizginin önüne çıktığın zaman topa vuranı rahatsız etmiş olursun. Açıyı kapatmış olursun. Müdahale etmiş sayılırsın. Tekrar kararı doğrudur.

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