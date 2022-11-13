ERMAN TOROĞLU

F.Bahçe'nin maçları keyif veriyordu. Nasıl? Yiyordu ama fazlasını atıyordu. Bu sefer attığından fazlasını yedi! Ali Koç yakında bir beyanat verdi… "Fazla havaya girdik, bu iyi değil" demişti. Dün çıktı meydana. F.Bahçe'nin oyun taktiği; baskı yapmak, topu kapıp çabuk hücum etmek. Baskıyı hep beraber yapıp dikkatli olacaksın. Faul yapmayacaksın. Bu baskıyı tek tek değil grup olarak yapacaksın. Yoksa rakip, yakaladığı her topta tehlike yaratır. Giresun biraz dikkatli olsa 3-4 yapardı. Dün akşamki netice liderliğe giden takımları iştahlandırdı. Tamam, F.Bahçe şu ana kadar Başakşehir ile birlikte en fazla maç yapan ekip. Kadrosu da iyi. Ama çok etkili adamlar bir anda olmayınca işler ters döndü. Bir de şu var; Serdar Aziz… Bazen çok iyi işler yapar, bazen de dağlara taşlara... Dün gece ikincisini yaptı. Giresun'un iki golünde de o var. Bir de utanmadan, sıkılmadan maç sonu hakeme kafa tutuyor. Hakem genelde doğru karar verdi. Ama maç sonu Serdar Aziz'e sarı kartı yapıştırması gerekirdi. Giresunspor'un oyun anlayışı ve mücadele gücünü tebrik ederim. Ama şunu da yazmadan geçemeyeceğim. Serdar Aziz+Pedro: 2-F.Bahçe: 1.

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GALATASARAY RÜŞTÜNÜ İSPAT ETTİ



Dün gece Medipol Başakşehir karşısında bu sezonun en iyi Galatasaray'ı vardı sahada. Sarı-kırmızılıların zaten bireysel olarak iyi bir kadroları var. Ama henüz takım olmamışlardı. Dün gece takım olma rüştünü de ispat ettiler. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti onları daha da kamçılamış. Her şeyiyle Galatasaray iyi futbol oynadı. Takımda sırıtan bir oyuncu yoktu. Yardımlaşma üst düzeydi. Çok iyi baskı yaptılar. Fizik olarak da iyi duruma gelmişler. Hayliyle de Medipol Başakşehir gibi bir takıma tonla gol attılar. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan da maçı iyi yönetti. Ortaya müthiş bir skor çıktı. İnşallah Galatasaray da Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'ndan sonra bu futbolu oynamayı sürdürür ve Süper Lig liderliği için güzel bir mücadele olur. Türk futbolu böyle bir mücadeleyi çok özledi. Zemin iyi olunca futbolcuların kalitesi de ortaya çıkıyor ve futbol keyifli oynanıyor.