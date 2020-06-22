ERMAN TOROĞLU

Gelelim Galatasaray maçına.

Fenerbahçe çok kötü durumda. Sarılacivertli taraftarlar üzülmesinler, utanmasınlar. Burada utanacak olanlar Fenerbahçe yönetimindekiler. Başta Ali Koç. Koca Fenerbahçe'ye yazık oluyor. Saçma sapan kararlarla, yaptıkları saçma sapan işlerle takımı bu hale düşürüyorlar. Kulüple uğraşacaklarına düşman yaratıp hakiki Fenerbahçelileri ihraç ederek takımın da moralini bozuyorlar.Sarı-kırmızılılar resmen sakatatçı dükkânı gibi.Dün gece üç kaliteli oyuncumüthiş işler yaparak üç gol attılar veGalatasaray'ı öne geçirdiler. Belhanda yenilengolde önce rakibini kovaladı, sonrabıraktı ve Galatasaray kafa golünü yedi. Sonra müthiş hareketlerle nefis bir gol attı. On kişi kalmasına rağmen iyi top yaptılar.. Aslında bu arada oyuncu değişikliğiniçok çabuk yapmaları gerekirdi. Falcaoçıktıktan sonra ağırdan aldılar ve 9 kişiykengolü yediler. Son dakikalar Galatasarayiçin korku filmi gibi geçti. Gaziantep takımı,Galatasaray'ın futbol oynaması içingeniş alanlar bıraktı. Sarı-kırmızılılar dabundan faydalandılar.Çünkü Muslera'nın arkasındabekleyen kalecinin oynaması için ancakMuslera'nın ayağının kırılması gerekirdi. Zaten öyle de oldu, Okan da oynuyor. İki üç maç çok fazla bir şey beklememek lazım. Birinci golde bir şey yapamayabilirdi. Ama ikinci gole daha iyi bir zamanlamayla mani olabilirdi.Hakem Hüseyin Göçek.. Dünküpozisyon Ankaragücü'nün attığıgolden daha bir karmaşıktı.Hangisidoğru? Bence sayılan gol doğru. VAR çıktıktansonra bazı teknik adamlar, futbolcularınıherhalde özel çalıştırıyorlar. Hepberaber itiraz edin ki hakem VAR'a gitsin. Hem VAR'daki hem de sahadaki baskı altında kalsın.Bazı pozisyonlarda hakemler VAR'a gitmeden kararlarını vermeleri gerekir. Mesela Fırat Aydınus'un Hasan Ali'nin önce penaltı verip sonra iptal ettiği pozisyonunu kendisinin görmesi lazımdı. Ki pozisyon penaltı değil. İkinci maçta da köşe gönderindeki net faulü hakemin daha VAR'a gitmeden vermesi gerekirdi ki netice VAR'a gelmesin. Milletin de kafası karışmasın. Maç bitiyor, işte tecrübeli kaleciyle tecrübesiz kaleci farkı.Bütün bunlar yaşanmazdı Galatasaray açısından.A.Gücü'nün Faty ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak Lukasik'in topa dokunmadığı görüldü. Bu golü hakem Hüseyin Göçek geçersiz saydı, maçı Başakşehir kazandı!Dün İstanbul'da ise benzer pozisyonda farklı karar çıktı. G.Antep'ten Kenan, Özer Okan Kocuk'un üzerine doğru hamle yaparak kalecinin görüş açısını engelledi. Pozisyon golle sonuçlandı. Hakem Alper Ulusoy golü verdi.