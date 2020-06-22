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ERMAN TOROĞLU
Ankara’daki gol daha netti!

Ankara’daki gol daha netti!

22.06.2020, Pazartesi
Fenerbahçe çok kötü durumda. Sarılacivertli taraftarlar üzülmesinler, utanmasınlar. Burada utanacak olanlar Fenerbahçe yönetimindekiler. Başta Ali Koç. Koca Fenerbahçe'ye yazık oluyor. Saçma sapan kararlarla, yaptıkları saçma sapan işlerle takımı bu hale düşürüyorlar. Kulüple uğraşacaklarına düşman yaratıp hakiki Fenerbahçelileri ihraç ederek takımın da moralini bozuyorlar. Fenerbahçe'nin teknik ve taktiğini yazma şansımız yok. Varolan bir şeyin tekniğini taktiğini yazarsınız. Ne yazacağız ki neresinden tutsanız hikâye.
Gelelim Galatasaray maçına.
Sarı-kırmızılılar resmen sakatatçı dükkânı gibi. Sakatlanan sakatlanana. Ama sahanın içinde çok kaliteli ayakları var. Dün gece üç kaliteli oyuncu müthiş işler yaparak üç gol attılar ve Galatasaray'ı öne geçirdiler. Belhanda yenilen golde önce rakibini kovaladı, sonra bıraktı ve Galatasaray kafa golünü yedi. Sonra müthiş hareketlerle nefis bir gol attı. On kişi kalmasına rağmen iyi top yaptılar. İkinci golü dokuz kişi oynarken yediler. Aslında bu arada oyuncu değişikliğini çok çabuk yapmaları gerekirdi. Falcao çıktıktan sonra ağırdan aldılar ve 9 kişiyken golü yediler. Son dakikalar Galatasaray için korku filmi gibi geçti. Gaziantep takımı, Galatasaray'ın futbol oynaması için geniş alanlar bıraktı. Sarı-kırmızılılar da bundan faydalandılar. Kaleci Okan'ın işi çok zor. Çünkü Muslera'nın arkasında bekleyen kalecinin oynaması için ancak Muslera'nın ayağının kırılması gerekirdi. Zaten öyle de oldu, Okan da oynuyor. İki üç maç çok fazla bir şey beklememek lazım. Birinci golde bir şey yapamayabilirdi. Ama ikinci gole daha iyi bir zamanlamayla mani olabilirdi.

PENALTI KARARI DOĞRU
Dün Gaziantep'in attığı ikinci gol çok enteresan. Neden? Evvelsi gün Ankaragücü-Başakşehir maçında bu pozisyondan daha net bir pozisyonda gol oldu. Hakem Hüseyin Göçek. VAR'la konuştular ve VAR'a gitmeden golü iptal ettiler. Dünkü pozisyon Ankaragücü'nün attığı golden daha bir karmaşıktı. Yani Ankaragücü'nün attığı gol pozisyonu bu gole göre daha netti. Ne oldu? Ankaragücü'nün attığı sayılmadı, maç 2-0 olacaktı. Gaziantep'in attığı gol sayıldı. Hangisi doğru? Bence sayılan gol doğru. VAR çıktıktan sonra bazı teknik adamlar, futbolcularını herhalde özel çalıştırıyorlar. Hep beraber itiraz edin ki hakem VAR'a gitsin. Hem VAR'daki hem de sahadaki baskı altında kalsın. Bazen itiraz eden kazanıyor, bazen de itiraz etmeyen yanıyor. Bazı pozisyonlarda hakemler VAR'a gitmeden kararlarını vermeleri gerekir. Mesela Fırat Aydınus'un Hasan Ali'nin önce penaltı verip sonra iptal ettiği pozisyonunu kendisinin görmesi lazımdı. Ki pozisyon penaltı değil. İkinci maçta da köşe gönderindeki net faulü hakemin daha VAR'a gitmeden vermesi gerekirdi ki netice VAR'a gelmesin. Milletin de kafası karışmasın. Maç bitiyor, işte tecrübeli kaleciyle tecrübesiz kaleci farkı. Muslera bu topu bu kadar fazla vakit geçirmeden, hakemin ve rakibin psikolojisini de tartarak çok güzel şekilde oyuna sokardı. Bütün bunlar yaşanmazdı Galatasaray açısından. Çünkü endirekt vuruştan sonra hakemin verdiği penaltı kararı doğru...



1- A.Gücü'nün Faty ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak Lukasik'in topa dokunmadığı görüldü. Bu golü hakem Hüseyin Göçek geçersiz saydı, maçı Başakşehir kazandı!
2- Dün İstanbul'da ise benzer pozisyonda farklı karar çıktı. G.Antep'ten Kenan, Özer Okan Kocuk'un üzerine doğru hamle yaparak kalecinin görüş açısını engelledi. Pozisyon golle sonuçlandı. Hakem Alper Ulusoy golü verdi.
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