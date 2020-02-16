Aynaya bakın!

Bir tarafta 2 yılda kurulan bir takım, teknik direktörü 1.5 senedir başında. Diğer tarafta 2 saatte kurulan tamamen toplama bir takım. 15 günlük teknik direktör. Peki iki takım arasındaki fark ne? Birinin ruhu var, diğerinin yok.

Ankaragüçlülük ruhu farklıdır. O takımın formasını giydin mi o müthiş seyirci ile beraber havayı yakalarsın. Eğer takım düşerse bu Ankaragücü seyircisine gerçekten çok yazık olacak.

Reşit Akçay'ı oldum olası beğenirim. Tek maç için konuşmuyorum. Yetkili olsam Trabzon'daki bütün altyapıyı ona bağlarım. Kendisi de bunu defalarca söyledi ama demek ki daha iyi bilenler var orada.

Fenerbahçe haftalardır sadece mücadele ediyordu ama antrenörü çıkıyor, "Muazzam seyircimizle şampiyon olacağız. Önümüzü kesiyorlar" diyor. Başkan ve yöneticiler çıkıyor, "Bizi TFF perişan ediyor" diyor. Teknik adam ve yöneticilerin söyledikleri takımı etkiledi. Nasıl mı?

Doğru dürüst top oynamayan futbolcular, "Nasıl olsa bizim yöneticiler suçluyu buldular. Taraftarı da hazırlıyorlar" diye düşündüler. Bakanlar suçlu, TFF Başkanı suçlu, hakemler suçlu, Erman Toroğlu suçlu. Suçluoğlu suçlu ürettiler ama kazın ayağı öyle değil. İki saatte kurulan toplama ama ruhu olan takım, bakın sizi ne hallere soktu.

O zaman suçu karşıda aramayın. Bakın dönün kendinizde arayın.

Hakem için bir şey demeyeceğim. Bu hakeme ve bundan önce Fenerbahçe maçını yöneten hakemleri çözemiyorum. Serdar Aziz nasıl çift sarı kartlardan atılmıyor anlamış değilim. Rakibe vuruyor, basıyor, itiyor tık yok! Ya Serdar gitti kendine büyü yaptırdı, o pozisyona girince hakemler onu görmüyor. Ya da bu hakemler formadan korkuyor.

Malatya ve F.Bahçe galibiyeti. Ankaragücü iki haftada büyük iş başardı. Ama başlangıç olmalı. Aynen devam etmeliler. Tebrikler Ankaragücü.

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