DÜNYANIN gittiği yeri anlamak için bakılması gereken adreslerden biri Amerika'dır. Ve CIA'nın üzerine aldığı rollerdir.

Türkiye'nin içinde, merkezinde bulunduğu coğrafyada huzur bırakılmadığı için bazı önemli noktalar, köşe taşları ilgim izden uzak düşebiliyor.

Gelin bugün pek de dönüp bakmadığımız bir alana girelim...

CIA'yı takip edelim...

ABD İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'na dahil olup egemenliği ele geçirdikten sonra çağa uygun şirketlerini en tepeye taşıyordu. Doğaldı.

GENERAL MOTORSEXXON MOBİL ve US STEEL gibi... Listenin tepesinde bunlar vardı.

2000'lere yani ÇİN'in yükselişinin başladığı tarihlerde, ekonomik canavar haline geldiği dönemlerde ise ıskalasak da görmesek de DENGELER değişiyordu.

Obama'nın gelişi ile yürüme biçimi ile AT&T ve Hewlett- Packard gibi teknoloji şirketleri EN BÜYÜKLER arasına giriyordu. SİLAH-PETROL-PETROKİMYA- OTOMOTİV gibi CUMHURİYETÇİLERE yakın sektörler artık rakip olarak kendilerine benzemeyenleri buluyordu.

2024'e gelindiğinde ise AMAZON-APPLE-NVIDIABERKSHIRE-HATHAWAYALPHABET- MICROSOFT listeyi alt üst ediyordu. Bu ABD'nin küresel egemenliğine uzanan elinin de değişmesi sonucunu doğuruyordu.

Trump-Kamala Harris mücadelesi de SERMAYENİN ve KÜRESEL EGEMENLİK anlayışının yarışı olacaktı.

Klasik DEVLER Trump'ın, DİGİTAL DÜNYA ise Kamala'nın yanındaydı.

Açalım...

Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance'ti. Geçtiğimiz günlerde İNGİLTERE'yi "İSLAMCI GÜÇ" olarak niteleyen isimdi. Vance, 2003-2007 yıllarında ABD ordusunda deniz piyadesi olarak görev yaptı. 6 ay Irak Savaşı'nda yer aldı. Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Vance bir konuşmasından sonra PayPal'ın kurucu ortağı Peter Thiel ile tanıştı. Vance bunu "EN önemli anların başında gelir" diye tanımlıyordu.

James David Vance'in 2016'da yayınlanan "Hillbilly Elegy" isimli kitabı en çok satanlar listesine girdi. Bu süreçte önce milyarder Thiel'ın San Francisco'daki yatırım firmasında müdür oldu. Girişimcilerin yeni nesil dönüştürücü şirketler kurmasına yardımcı olmak için fon sağlayan Revolution şirketinde çalışmaya başladı. 2020'de Thiel'dan finansal destek alarak Narya Capital adlı girişim firmasını kurdu. Firmanın kuruluş aşamasında da Vance'in ilişkileri devreye girdi.

Vance, Cincinnati'de kendi girişim firması Narya Capital'i kurarken, Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, milyarder yatırımcı Marc Andreessen ve Thiel gibi teknoloji sektöründe faaliyet gösteren elitlere başvurarak 120 milyon dolarlık fon topladı.

İngiliz medyası, Vance'in Silikon Vadisi'nde Ajay Royan, Steve Case, Jeff Bezos, Ray Dalio ve Scott Dorsey gibi isimlerle de ilişki kurduğunu ve destek aldığını yazdı.

Neyse...

Siyasette hız yapmak isteyen VANCE'i Trump ile Thiel tanıştırdı. New York Times, PayPal'ın kurucu ortağının, başkan yardımcısı olarak Vance'i seçmesi için nüfuzlu isimlere Trump'ı arattığını yazdı. Hatta Trump Vance'i açıkladığında çok sevinerek yakın dostlarına kutlama mesajları attığını öne sürdü.

Ben Horowitz, Bill Ackman, Cameron Winklevoss, Doug Leone, Elon Musk, Eoghan McCabe, Ken Howery, Kyle Samani gibi çok sayıda isim BEYAZ SARAY'da VANCE'i görmek istiyordu.

Kendilerinden biri olarak...

Vance'i yukarıya taşıyan Thiel'di ve onun da ABD İSTİHBARATI ile çok yakın mesaisi vardı! PayPal'ın kurucu ortağı olarak 1998 yılında adından söz ettirmeye başlayan Thiel, 2004 yılında kurduğu Palantir Technologies için "çekirdek" aşamasında, CIA ve diğer istihbarat teşkilatlarını korumak amacıyla yalnızca yüksek teknoloji şirketlerine yatırım yapan In-QTel'den yatırım aldı.

İnsanların verilerini toplayıp işleyen ve istihbaratta kullanan Palantir Technologies'in danışmanları arasında eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ve eski CIA Direktörü George Tenet yer alıyordu. Yine eski CIA Direktörü David Petraeus'un, ulusal güvenlik alanında kullanılan yazılımdan övgüyle söz ediyordu! Palantir Technologies İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI'nın da arkasındaki güvenceydi!

Buradaki kilit nokta In- Q-Tel'di! CIA'nın kurduğu yönettiği şirketti. İsmindeki Q , filmlerde James Bond'a teknoloji sağlayan kurgusal mucit Q'ya kasıtlı bir göndermeydi. Aslen Peleus olarak yola çıkan sonra In-Q-It olarak bilinen ardından da In-Q-Tel olan CIA'nın yönettiği TEKNOLOJİK AHTAPOTU kuran Lockheed Martin'in eski CEO'su Norm Augustine'di.

Gilman Louie'nin de büyük katkısı vardı. In-Q-Tel, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet eden, son teknolojiyi geliştiren şirketleri belirleyerek onlara yatırım yapan gizemli bir oyuncuydu! CIA direktörü George Tenet'in fikir babası olduğu ileri sürülüyordu.

In-Q-Tel tüm Amerikan istihbarat örgütlerine sınırsız istihbarat sağlıyordu.

CIA'nın YÖNETTİĞİ BU TEKNOLOJİK ahtapotun EN AZ 100 TEKNO DEV İLE ORTAKLIK YAPTIĞI İDDİALAR ARASINDAYDI.

Palantir Technologies ve Google öne çıkanlardı sadece...

Şirketin yönetim kuruluna bakıldığında hemen hepsinin başka şirketlerin yönetiminde de olduğu görülmekteydi. Evimizden cebimizden aracımızdan eksik etmediğimiz teknolojinin ucu hiç bilmediğimiz yerlere kadar uzanmaktaydı. Belki önde gördüğümüz çok popüler isimler, patronlar şirketlerin gerçek sahibi değildi! Olması gereken IKON'lardı!

Trump ile Kamala Harris BAŞKANLIK yarışına giderken TEKNOLOJİ DEVLERİ de hem ABD'de hem dünyada daha fazla PAY almak istiyordu. ABD adına son sözü söylemek istiyordu...

Fakat sayfaları dikkatlice ve özenle karıştırınca hepsini bir KABLOSUNUN CIA'ya bağlı olduğu görülmekteydi...

CIA'ya görev veren, talimat yağdıran, kulvar çizen ÜST AKIL bakalım kimin BAŞKANLIĞINA karar verecekti.

In-Q-Tel, CIA'nın içinden doğuyor ve ne kadar büyüdüğü belli olmayan bir DEV'di.

İsmindeki Q ile de rakiplerini ve alanlarını belirliyorlardı. Gerçek Q İsrail'in de arkasındaydı.

Bölgede bunu görüyorduk.

Yaşananlar ortadaydı! Taraflar ve hedefler de...