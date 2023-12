ARTIK işinden gücünden başını kaldırıp "NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAMAYA ZAMANI OLMAYANLAR" bile bir fırtınanın geldiğini düşünmekte. Dünya 1945'ten sonra kurulan sistemle düzenle egemenlik anlayışı ile gidemiyor. Bu net. Peki dönüşüm nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirilecek?

Bu SAVAŞIN nedeni zaten...

Kabaca ABD ile ÇİN, ABD ile İngiltere, ABD ile ABD'nin içindeki İNGİLTERE mücadele etmekte... Kavganın tepesinde bunlar var. Tabii ki ROTALARI FARKLI OLAN AİLELER... Biz bu mücadeleyi Hillary-Trump olarak okuduk.

Sonra da Trump-Biden şeklinde.

Başkanlar ya da adaylar ARKADAKİ AİLELERİN ADAMLARIDIR. Kendi yaptıkları yapacakları bir şey yoktur. O kulvara çekilirler oradan devam ederler...

Üstün hizmet madalyası bulunan Harvardlı Prof. Joseph Nye, "Trump'ı ABD'nin kurucu öncüleri istiyor" diyor. Yazdım.

Yani AİLELER... Biden'ın ya da şu anki düzenin savunucuları da AİLELER... ABD EGEMEN GÜÇ olmakla birlikte en borçlu ülke. Yani MAİN STREET ile WALL STREET karşı karşıya. ABD'yi büyütenler ÜRETİMDEN, rakipleri ise FİNANSTAN söz etmekte...

Kabaca çatışma bu. Bunun yüzlerce alt kümesi var. Ancak ekollerin talebi böyle özetlenebilir.

Trump gelirken bu nedenle "MAKE AMERICA GREAT AGAIN" diyordu. Kazandığı zaferden sonra Washington'da yaptığı konuşmada İKTİDARI BELLİ AİLELERİN ELİNDEN ALIP AMERİKALILAR'A VERECEĞİNİ İLAN EDİYORDU. Yenildi çekildi.

Başı hala belada... Şimdi ABD içindeki kavga filmlere konu oldu.

Hafta sonu Amerikalı yazar Rumaan Alam'ın kitabından uyarlanan yönetmenliğini Sam Esmail'in yapımcılığını ise OBAMALAR'ın yaptığı "Dünyayı Ardında Bırak'ı" izledim. Keyifli birkaç gün geçirsinler diye tutulan LÜKS bir ev, SİBER SALDIRILAR ile DÜNYANIN FELÇ OLMASI ANLATILIYORDU.

Uçaklar havada, gemiler denizde kalamıyordu. İletişim kopuyor, bilgisayar sistemleri çöküyor, uydular devre dışı kalıyordu. KIYAMET gibiydi yani. OBAMA'nın imza attığı filmde özellikle ELİT AİLE vurgusu önemliydi. KAOS öyle büyüyordu ki ELİT AİLELER yani dünyaya yön verenler bile çaresiz kalıyordu. Birkaç fail vardı! Öne çıkan ise ÇİN'di...

Julia Roberts, Ethan Hawke ve Mahershala Ali süperdi! ALİ'nin filmde OBAMA'yı canlandırdığı da ileri sürülmekteydi. O ailelerle iletişim kuracak kaç kişi vardı ki...

Filmde AİLELER arasındaki kavganın dünyanın sonunu getirebileceği anlatılıyordu. Çok kritik diyaloglar vardı... Filmde imzası olan Obama da FOSİL YAKITLARA savaş açıyor ve ÖNCÜ ABD'yi karşısında buluyordu. Öne çıkan AİLE KOCHlar'dı. Ve etkilediği, tetiklediği diğer aileler... Trump bunların adayı olarak Beyaz Saray'a geldi. Biden'a destek olanları indirdi. Şimdi yeni bir DÜELLO gelmekte. Kim aday olacak, kim kazanacak bilmiyoruz. ORTA BİR YOL bulanabilir mi? Nikki Haley bu isim olabilir mi? Bakacağız göreceğiz... Bu yarış öncekilerden başka olacaktı. Her devleti kesinlikle etkileyecek bir süreçti.

Bizi de doğal olarak. PARADAN SİLAHA, NATO'DAN İTTİFAKLARA, IMF'den DÜNYA BANKASI'na kadar her şey yeniden formatlanacaktı.

Ya da silinip atılacaktı. Yani insanlık İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'nın sonuçlarından daha büyük daha sarsıcı olaylar yaşayacaktı.

George Washington, James Madison, George Mason, Samuel Adams, Edmund Randolph, George Wythe, Richard Henry Lee, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, James Monroe, John Jay, Robert Morris, Gouverneur Morris, Roger Sherman, John Adams, Patrick Henry, John Marshall, Thomas Paine, John Hancock ve Thomas Mifflin, AMERİKA'NIN KURUCU BABALARI olarak biliniyordu. Ancak bir de çok konuşulmasa da HANEDANLAR VARDI!

Kimse Amerika'nın kendi aristokrasisinin olduğuna inanmaktan hoşlanmazdı.

Gariptir, fakat böyledir. Oysa hepsinin büyük ve ilginç tarihleri vardır. Miras kavgalarına kadar uzanan koca bir hikaye bulunmaktadır. Iskalanır. Mesela Vanderbilt, Rockefeller, Ford, Getty, Hearst, Morgan, Astor, Coors, Adams, Kennedy, Nampeyo, Wyeth, Carter ve Barrymore... Bunlar ve diğerleri ABD'nin ABD olmasında büyük PAYI olan ailelerdir.

İKİNCİ BÜYÜK SAVAŞI'NI kazanan ve imparatorluğunu ilan eden ABD, bu ailelere yakın isimleri de doğal olarak çıkarmıştır. Walton, Koch, Mars Cargill-MacMillan, Lauder, S.C. Johnson, Johson, Cox, Pritzker, Newhouse, Duncan, Hearst, Brown, Butt, Busch, Dorrance, Ziff, Cathy, Goldman, Rollins, Gallo, Reyes, Mellon, Kohler, Smith ilesi, Sackler, Marriott, Shoen, Fisher, Gore ve Durst ve Taylor Ailesi gibi YÜZLERCE BÜYÜK AİLE vardır. ABD İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra tarihte eşi benzeri görülmemiş bir imparatorluk kurdu. Dünyayı yönetti. Para da silah da strateji de savaş da darbe de üretim de tüketim de ittifaklar da hep onlardan soruldu. Özellikle ÇİN'in durdurulamayan yükselişi, ABD içindeki "GELECEK İLE İLGİLİ" tartışmaları ve bölünmeleri tetikledi büyüttü.

Özellikle OBAMA ile bunu net olarak gördük. Bugün Suriye'nin kuzeyinde gördüklerimiz de Gazze'de şahit olduklarımız da İpek Yolu da, DOLAR'daki tartışma da, Rusya ile AB'nin boru hatlarındaki patlamayla ayrılması da, Çin'e uygulanan ticari, siyasi kısıtlama da, Ukrayna'nın işgali de hepsi tamamen ABD'nin ne olacağı dünyanın nereye evrileceği ile ilgiliydi. Yani AİLELER ARASINDAKİ KAVGAYDI!

Trump döneminin sonunda KONGRE BASKINI gördük.

Bakalım bu kez dünyayı ne bekliyordu. Yazılan kitaplara göre Trump'ın görevden gitmeden önce "ÇİN'E NÜKLEER SALDIRI YAPMA İHTİMALİ" anlatılıyordu. ABD bugüne kadar tüm sorunları çözebilen bir güç değildi. Kimse değildi. Ancak onlar çözüm için uğraşan tek güçtü. Şimdi kendi gelecekleri ve rakipleri ile ilgili adımlar atmak zorundalardı. Olay hızla o tarafa sürükleniyordu... Sadece BİLGİSAYAR dünyasını ve YAPAY ZEKAYI düşünün.

Yapılabilecekler listesi insanın aklını başından alıyor... Eğer ABD bir şey yapacaksa, yapabilecekse BORÇLARINI SIFIRLAYIP yeniden başlayacaktı... Geçtiğimiz günlerde Warren Buffet çok ilginç bir çıkışa imza atıyordu: "ABD'nin 33.1 trilyon dolarlık borcunu 300 saniyede sıfırlarım. Bana bıraksınlar ve söz versinler..." diyordu. Bence İKİNCİ ABD imparatorluk dönemi olacaksa kesinlikle SIFIRLAMA gelecekti.

Nasıl olacağı da DEVLETLERİN sorunuydu! İlk adım PARAYLA ilgili olacaktı. NET!



NOT: Sam Esmail, Vanity Fair'e verdiği röportajda şunu söylüyordu: Obama beni karşısına oturttu. Tüm karakterlere olaylara akışa kurguya müdahale etti... Bu onun ilk adımıydı. Devamı da var!