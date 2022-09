KRALİÇE II. Elizabeth öldü. Yerine oğlu Charles KRAL olarak geçti.

Peki bu durum Türkiye'ye nasıl yansıyacaktı?

Küresel dengeler açısından bir fark meydana gelecek miydi?

Buckingham'da işler nasıl yürüyecekti? Böyle cevap bekleyen soru çok. Gerçekten Kraliçe'nin ölümü ve CHARLES'ın gelişi dengelerin sarsıldığı dönemde önemliydi...

Bugünü ve yarını anlamak için geriye dönüp bakalım... Bir suikasta uzanalım...

Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten'in ölümüne... Çünkü şimdi KRAL olan CHARLES'ın yaşamındaki en değerli isimlerin başında gelmekteydi.

VE MASONLUĞA şiddetle karşı çıkan bir isimdi. Bu nedenle KRAL CHARLES da MASON olmuyordu! DEDESİ GİBİ GÖRDÜĞÜ BÜYÜK AMCASININ izinden gidiyordu...

Devam...

Louis Mountbatten aynı zamanda Battenberg Prensi, Lord Mountbatten, I. Burma Kontu, Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı, Hindistan Genel Valisi, 1943-1946 yılları arasında Güneydoğu Asya Komutanı, NATO Askeri Komitesi Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten, 1900 yılında BATTENBERG PRENSİ unvanıyla en küçük kardeş olarak Windsor Kalesi yakınlarındaki FROGMORE EVİ'nde dünyaya geldi. Annesi KRALİÇE VICTORIA'nın torunlarından Hesse ve Ren Prensesi Victoria, babası ise İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Battenberg Prensi Louis'ti. Kardeşleri Yunanistan ve Danimarka Prensesi Alice, İsveç Kraliçesi Louise ve George'dir. Son Rus hükümdarı Çar II. Nikolay'ın eşi Çariçe Alexandra Fyodorovna teyzesi, İspanya Kraliçesi Victoria Eugenie ise kuzenidir. Anne tarafından İngiliz ve Alman, baba tarafından ise Alman, Fransız ve Leh kökenlidir. Bizlerin pek bilmediği SOYLULAR ARASINDAKİ KAN BAĞI

BÖYLESİNE DERİN VE GENİŞTİ...

99 yaşında ölen Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in amcası Lord Mountbatten, 1979 yılında İrlanda'nın Mullaghmore kasabasında tatil yaptığı sırada "SHADOW V" isimli teknesine yerleştirilen dört bombanın infilak etmesi sonucu öldü. IRA'nın üstlendiği saldırıda, Mountbatten'in kızının 83 yaşındaki kayınvalidesi, 14 yaşındaki torunu ve onun 15 yaşındaki bir arkadaşı da hayatlarını kaybetti.

İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı olarak görülen Sinn Fein'in lideri Mary Lou McDonald yıllar sonra "Yaşanan şeyden dolayı üzgün olduğumu tabii ki söyleyebilirim" dedi.

Ancak PRENS CHARLES üzerindeki en büyük etkiyi bırakan AMCASI Mountbatten'in SARAY İÇİ KAVGAYI KURBAN gittiğini düşünen de çoktu. GAME of THRONES benzeri bir hesaplaşmanın kurbanı olduğu da ileri sürülmekteydi.

Sanırım Kral Charles de öyle düşünüyordu.

Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Charles ülkenin yeni kralı oldu. Bu Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen geleneksel törenle resmen duyuruldu. Canlı yayınlanan yemin törenine, Kraliyet Danışma Meclisi Üyeleri Prens William, Charles'ın eşi Camilla, ülkenin eski başbakanları Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı.

Törende, Charles'ın yeni kral ilan edilmesine ilişkin resmi belgeleri imzalayacağı esnada masada OPERASYON yapıldı... Daha ilk günden CHARLES'ın işe yaramaz biri olduğu gösterilmek istendi.

DOLMA KALEM kullanan Kral Charles mürekkebi kolunun altında buluyordu.

Bir de bir kalem takımı diğer tarafta yer alıyordu. Herkesin bildiği gibi MÜREKKEP karşıda olmalı ve uzanıp kullanmalıydı. Ancak ELİ TAKILIP MÜREKKEP HOKKASINI devirmesi için gereken neyse yapıldı. Koca evraklar arasında masaya sığamadı. Meraklı gözlerle HOKKAYI devirmesi beklendi. Arkasından gelecek manşetler hazırdı zaten... Gençliğinden bu yana YETERLİ olmadığı tartışılıyor, yazılıyor çiziliyordu.

HOKKAYI karşıya değil de kolunun altına koyanlar PRENS WILLIAM'I istiyordu.

Mürekkep üzerinden bunu başlatmak istediler. Ancak olmadı. Olmayınca, KRAL'ın kalemlerin alınması talimatını veren mimikleri abartıldı. Yani TAHT OYUNLARI daha yemin töreninde başlamış oldu.

Kral Charles'ı istemeyenler görev başındaydı anlayacağınız.

Bir de herkes bilir ki KRALİYET AİLE mensuplarıyla temas kurulmaz. Onlar istedikçe hamlelerinizi belirler. Onlarla konuşurken iletişiminiz, beden diliniz kontrollüdür.

Yani elinizi kaldırıp omuzlarına atamazsanız.

Sarılıp yürüyemezsiniz...

Dokunamazsınız... Ancak bu kural ne hikmetse Anthony Gustav de Rothschlid ile Yvonne Lydia Louise Cahen d'Anvers'ın oğlu Evelyn de Rothschild tarafından deliniyordu. Arama yaptığınızda göreceksiniz ki Evelyn eliyle adeta PRENS CHARLES'i bir konuda uyarıyordu. Sanki roller değişmiş gibiydi...

Sanki KRAL olacak kişi Rothschild'ti.

Daha önce atılan manşetler, Kraliçe'nin etrafındaki bazı isimlerin KRAL CHARLES ile uğraşacağını göstermekteydi. MASON olmaması KÜRESEL EKOL'ün temsilcileri tarafından yıpratılacağını göstermekteydi. Bu EKOL öyle ya da böyle KRALİÇE'nin etrafında hep var olmuşlardı. Bu insanların Türkiye'de de uzantısı güçlü ve derindi. 2023 seçimlerine giderken Londra'dan esen rüzgarların şiddetine ve rengine iyi bakmak gerekmekteydi.

DAVOS'a kadar giden KRAL CHARLES, karşı EKOL'e alan verecek miydi, vermeyecek miydi? SORU bu! Bunun her şekilde bir sonucu olacaktı. Ve kesinlikle buraya yansıyan bir gölgesi görülecekti. İklim değişikliğinden BÜYÜK SIFIRLAMAYA kadar olan alanda görülen Prens Charles, KRAL olarak nerede nasıl görülecekti? Bunu bekleyip görmek şarttı...

Yemin töreninde bile H'OKKA'nın altına gitmesi an meselesiydi...

NOT: Çanakkale Kara Savaşları'nın 100. Yıl dönümü nedeniyle yapılan törenlere Prens Charles da katılıyordu. Denizci kıyafeti giyen Charles, yanında oğlu Prens Harry'yi de getiriyordu.