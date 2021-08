ABD'NiN Afganistan'dan çekilmesi haliyle gündemdeki yerini korumakta. Doğal. Son yazımda ABD'nin neden buralara kadar girdiğini yazdım. İKİZ KULELER'e saldırıdan sonra soluğu aldıkları yer Irak ve Afganistan olmuştu. Peki şimdi neden çıkıyordu?

Bu konuda çok sağlıklı cevap bulabildiğinizi düşünmüyorum! Yenildikleri falan yoktu! O zaman ne oluyordu?

Adım adım gidelim...

GÜÇ merkezlerine baka baka... Eğer bunu doğru anlarsak içerideki her kavgayı çözmüş oluruz!

Ankara'ya geldiğinde KOLTUK KRİZİNİN kahramanı da olan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ı tanımadıklarını ve örgüt ile siyasi temaslarının olmadığını söyledi. NET! AB Konseyi Başkanı Michel ise Afganistan'daki gelişmeleri "Dramatik ve öncesi görülmeyen bir şekilde olmaya devam ediyor" sözleriyle özetledi... Avrupa, Afganistan için tek bir EURO bile vermeyeceğini de ilan etti! ABD uçakları kalkarken, 20 yılı geride bırakırken TALİBAN kurşun atmadan ilerliyordu. Derken ilk ciddi itiraz Afganistan'ın ünlü kumandanı Ahmet Şah Mesud'un oğlundan geldi. Oğul Mesud, Pencşir Taliban'a karşı direniş çağrısı yaptı: "Biz Pencşir'de tek başımıza ayaktayız.

Asla boyun eğmeyeceğiz.

Afganistan'da tiranlık zafer kazandı; kölelik, öfke ve kargaşa ülkeye yerleşiyor.

Ulusal kahraman ve kumandan Mesud'dan, babamdan, Afganlar'ın özgürlüğü için verdiği mücadeleyi miras aldım. Bu kavga artık benim, dönüşü yok..."

Oğul Mesud'un sesini duyurma fırsatı bulduğu yer daha çok AVRUPA özellikle Fransa oluyordu!

32 yaşındaki Ahmed Mesud, çağrıyı babasının yakın arkadaşı olan Fransız filozof Bernard Henry Levy üzerinden dünya medyasıyla paylaşıyordu... Babasının ayak izlerini takip ediyordu...

Avrupa cephesi böyleydi!

Oğul Mesud yalnız değildi...

ABD 11 Eylül'den sonra BÜYÜK BANKERLERİ hedef aldı. İKİZ KULE saldırıları bu mücadelenin simgesi oluyordu. ABD Afganistan'dan çıkıyor geriye ne olacağı belli olmayan bir fotoğraf bırakıyordu!

Kendisinin olmadığı yerde KARIŞIKLIK, çıkarları için doğru olandı! ABD medyası, oğul Mesud'a yer vererek bunun işaretlerini de gösteriyordu... Bunlar olurken Merkel fırsat buldukça "Türkiye Avrupa Birliği'ne giremez" cümlesini tekrarlıyordu. Merkel, Ankara'nın İngiltere ile yakınlığından rahatsız olduğu için bunları söylüyordu.

Iskalıyorduk. Daha önce de yazdığım gibi Boris Johnson çok önceleri "Yeni bir yola çıkıyoruz. Büyük İngiltere için dostlarımızla çalışacağız" diyordu...

Türkiye'yi de baş köşeye koyuyordu... Afganistan'ın NATO askerleriyle tanışması mücadelenin merkezi haline gelmesinin nedeni İPEK YOLU'ydu... Türkiye'nin karıştığı YIL olan 2013'te Çin İPEK YOLU'nu dünyaya duyuruyordu!

65 ülkeyi içine alan bu projenin arkasında BÜYÜK İNGİLİZ BANKERLER vardı! Dünyayı değiştirecek bir projeydi bu! ABD, Çin'i dolayısıyla İngiltere'yi frenlemek, Avrupa ise Çin'i yanına çekmeye çalışarak, Rusya ise coğrafi kozunu oynayıp karlı çıkmak için mücadele ediyordu.

AFGANİSTAN şu an düğümün çözüleceği yerdi!

2013'ten yani İPEK YOLU'nun ilanından bu yana bakacak olursanız Türkiye yaşadığı her olaydan sonra ABD'den BATI'dan kopuyordu. 15 Temmuz'dan sonra ise İNGİLTERE ile en yakın konuma geliyordu. İngiltere denilince İPEK YOLU ve ÇİN de peşinden geliyordu.

Zaten son yıllardaki HAVALİMANLARI ve YOLLAR ile köprüler İPEK YOLU'nun ruhuna uygun olarak yapılmaktaydı! Kanal İstanbul'a da böyle bakmakta fayda vardı. İtirazlara da... En önemlisi ordu ve devletteki değişimleri de tasfiyeleri de aynı pencereden okumak gerekiyordu. Koskoca ABD TALİBAN'la nerede oturup anlaşıyordu! KATAR'da..

Yani Londra'ya en yakın ülkede... Trump da Biden da asker çekme konusunda aynı noktadaydı! Merkel'in başını çektiği ekol Rusya'nın ÇİN KORKUSUNU kaşıyıp siyasi-askeri-ekonomik olarak Moskova'yı yanlarına almaya çalışmaktaydı... MI6 Başkanı Richard Moore da bundan dolayı "Rusya eski gücünde değil" demekteydi.

ABD de "ÇEKİLEREK" İNGİLTERE ile AVRUPA'nın açık alanda HESAPLAŞMASINI istemekteydi! İKİ DÜNYA SAVAŞI'nda olduğu gibi... Avrupa ile İngiltere Afganistan'da çatışmaya başladı bile... Pencşir bunun ilk adımıydı! Washington, gölgesinde kalarak güç toplayanların sahada itişip kakışmasını istiyor. "KALAN SAĞLAR BİZİMDİR" felsefesiyle hareket ediyor.

Çin'in de böylece rahat alan bulamayacağını hesap ediyor.

Çin'in, AVRUPA pazarını kaybetme ihtimali ABD'nin elini ne kadar güçlendirir hesap edin!

Alman ekolüne yakın muhalefet de bu nedenle AFGAN MÜLTECİ olayına ve İngiliz Savunma Bakanlığı açıklamasına sert eleştiri getiriyordu... Saflar aslında netti... Ancak işinde gücünde olanlar bunları kolay kolay göremezdi...

Ankara'ya baktığımda ABD ve AVRUPA yanlısı fazla aktör göremiyorum. İsimlere girmek istemem ancak Türkiye'nin İNGİLTEREÇİN ekseninde yürüdüğü gerçek. DEVLET AKLI bu yönde adım atmakta.

Bu yönde GELECEK kurmakta... Son dönemde yaşanılan her kavganın, her çıkışın her çatışmanın altında bu yatmaktadır. Herkes bu hesaba dahildi! Kimse dışında kalamaz...

Buna itiraz AVRUPA MERKEZLİ OLACAKTIR... Yine güncelden örnek verelim...

Erbakan Hoca neden tasfiye edildi. 28 Şubat neydi? Rahmetli Erbakan, ABD-İSRAİL'e karşıydı.

Dolayısıyla İngiltere'ye de... ALMANYA'ya yakın konumlandırıyordu kendini. Londra'ya yakın olan siyasetçiler kazandı, hükümetten düşürüldü...

Aynı eksene yakın askerlerin katkısıyla tabii... Konu derin ve eski. Ancak aynı kavga yine canlı ve taze... ABD asker yollayıp kurduğu KÜRESEL oyunu şimdi çekilerek değiştiriyor. OLAY BU...