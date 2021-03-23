Taraf

HAFTAYA hızlı başlandı...

Gündem haliyle MERKEZ BANKASI'ndaki görev değişimi. Ardından ASYA piyasalarından başlatılan dalganın dün sabah yurda giriş yapması... Dövizin artması ve akabinde "NELER OLUYOR?" sorularına cevap aranması...

Benim de peşine düştüğüm sorular vardı. Ankara'da önemli bir dostumu aradım.

Merkez Bankası işini sordum. Uzun uzun anlattı.

Oralara girmek istemiyorum ancak son faiz artışının bilgi verilmeden yapıldığını paylaştı... Olabilir mi?

Mümkündür...

Devam...

ABD Başkanı Biden, seçim öncesi Türkiye hakkında konuşmuş ve sonra irtibat kopmuştu. Muhalefete desteğini saklamayan Biden, Beyaz Saray'a çıktığından bu yana Ankara'yla temas kurmadı. Ancak Joe Biden, Türkiye ile ilgili sessizliğini bozdu. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin "küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan uluslararası hareket için cesaret kırıcı bir geri adım" dedi.

Konu İSTANBUL olunca AVRUPA da geri durmadı...

Almanya öne çıktı. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini eleştirdi. "Geriye doğru atılmış bir adım ve Avrupa'ya gönderilen yanlış bir mesaj" açıklamasını yaptı. CHP de o çizgideydi. "Bugünden itibaren meydanlardaki, alanlardaki kadınların mücadelesine omuz vereceğiz. Hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz" çıkışıyla aynı frekansa geldi.

ABD-ALMANYA-CHP'yi anlıyorum...

Konuşabilecekleri bir alan.

Normal... Ancak asıl sürpriz benim için FENERBAHÇE oldu. Katar ile daha doğrusu DİGİTÜRK'ün KATARLI sahipleriyle tansiyonlu günler yaşayan Fenerbahçe'nin burada ön alması ve futbolu dışarıda tutarak rengini belli etmesi ilginçti... İngiltere'ye yakınlığı SIR olmayan Katar'ın Fenerbahçe'nin radarına girmesi görmezden gelinecek bir şey değildi. Ve Sarı- Lacivertli camia çok netti:

"Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair kararı üzülerek öğrendik.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına hayata geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır destekleyen, kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten, kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle;

"Kadına Şiddet Suçtur!

Ortak Olma Seyirci Kalma!" diyen FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ olarak, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz..." Fenerbahçe burada durduğu yeri gösterirken ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield de 19 Mart Cuma günü bazı gazete ve internet sitesi yazarlarıyla görüştü. Duvar, Diken, T24, Cumhuriyet, Fox, NTV, Habertürk, CNNTürk, Hürriyet ve Milliyet oradaydı. Milli Gazete, Aydınlık ve Sözcü davet edilmiyordu...

Sanırım burada da SAFLAR belli oluyordu... Daha doğrusu ABD Büyükelçiliği bunu ortaya koyuyordu...

Yaklaşık bir yıl önce başka bir isim, başka bir frekansın altını çiziyordu...

İngiliz Ticaret Odası Başkanı Christopher William James Gaunt "Türkiye ve İstanbul, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı içerisinde yer alan 14 ülkenin merkezi olacak. Türk şirketleri ile İngiliz şirketlerin bu 14 ülkeye erişmesini sağlamak için çalışacağız" dedi.

Türkiye kapıyı aralıyor ve Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Moğolistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna üzerinden ORTA ASYA'ya ilerliyordu... 3 milyar insanın kapsama alanında olacağı İPEK YOLU'nda önemli bir rol üstleniyordu...

Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'ndan sonra açılan NAHÇIVAN KORİDORU işte bu bağlantıyı kuracak ve hayata geçirecekti...

Belki de Türkiye bu rolü omuzlarında taşımaya başladığı için ABD Ankara Büyükelçisi iki İSPATTAN söz ediyordu... S-400 zaten iki ülke arasındaki kronik sorun haline gelmiş bir konu... Büyükelçi Satterfield, S-400 konusunda netti.

Türkiye bu sisteme sahip olmamalı. Bunu da ispat etmeli noktasındaydı.

Diğer İSPAT istediği konu günceldi: "Merkez Bankası'nın gerçekten bağımsız olduğunun sürdürülebilir biçimde ispatlanması gerekiyor..." Örnekleri çoğaltmak mümkün. Sanırım içeride dışarıda taraflar net... Konu Türkiye olunca işler değişiyor.

Herkes müdahil olmak istiyor... Öteden beri böyle...

Artık bunun iyice anlaşılması gerekmekte... Ülkeye ve bölgeye böyle bakmakta büyük fayda var.

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