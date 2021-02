Büyük gözaltı

BAŞKAN Trump'ın gelişi de olay oldu, gidişi de...

Kongre baskını kendisini DARBENİN kenarına kadar itti. Gelişi ise malum RUSYA dosyası ile ilintiliydi.

Beyaz Saray'da 4 yıl kaldı.

DERİNLERLE çatışma halindeydi. Sancılı bir 4 yıl geçti. Kendisi de değişik bir BAŞKAN'dı! Sosyal ağlar üzerinden neredeyse her saat başı attığı mesajlarla hem içeride hem dünyada gündem oluyordu... Beyaz Saray'da yakınındaki isimleri bile TWEET ile görevden alıyordu. Örnekler çoktu...

F-35 programının maliyetine yönelik bir paylaşımı, Amerikan savunma devi Lockheed Martin'in piyasa değerinden 4 milyar dolar silinmesine neden oluyordu! General Motors, Boeing ve Toyota hisseleri de Trump'ın tweet'lerinden payına düşeni alıyordu. Meksika ve Çin'e ilişkin paylaşımları ise yuan ve pezo'da kayıplara yol açıyor, yetmiyor siyasi krizleri de beraberinde getiriyordu...

Mesela kızı Ivanka Trump'ın kreasyonlarını satmayı durduran Nordstrom firmasını hedef alıyor ve "Şirket büyük haksızlık yaptı" diye yazıyordu. Şirketin tansiyonu haliyle tavan yapıyordu.

Şimdi başka bir sayfa açıldı...

Amerika Birleşik Devletleri'ni günlerdir izliyorum. Bambaşka bir dönemin başladığı belli.

Başkan Biden asla ve kat'a TRUMP'ın yolundan gitmiyor. Ekranlarda, sosyal ağlarda çok ama çok az görünmekte... Buna karşı ALDIĞI KARARLAR ile sert adımlar atıyor... Belli ki bu yakında daha da etkili olacak... Kendisinin de açıkladığı gibi RUSYA ve ÇİN ilk öncelikli rakipler.

CIA da ABD Dışişleri de bunu dillendirmekte.

Peki bu mücadele nereden başlayacak? Hayır hayır, hangi ülkeden diye sormuyorum.. Kimden başlayacak? Evet çok ilginç iki isimden... Eski BAŞKAN DONALD TRUMP ve DAMADI KUSHNER'den... Yeni yönetim SOSYAL AĞLARI pek kullanmıyor ancak kullananları rahat bırakmıyor! ABD'nin derinliklerinde olan tartışma bu... Çok sarsıcı bir adımın yakında çok sarsıcı yankılarını alacağız gibi...

Biden öncelikle BEYAZ SARAY'ın kovboy çadırı olmadığını biliyor. Bu nedenle YASALARLA OYNAMAYA BAŞLADI

BİLE... Beyaz Saray'da her paylaşım, yazışmatalimat haliyle kayıt altında tutulur. Yasa gereği...

Ancak Trump'ın BAŞKAN olmasından sonra başka bir frekans devreye girdi. Bu nedenle son günlerde Türkiye'de bile PROTOKOLLERİYLE çok tartışılan WHATSAPP gizli manşete oturdu!

Başkan Donald Trump, damadı ve Beyaz Saray kıdemli danışmanı Jared Kushner WHATSAPP yazışmaları nedeniyle şimdi zor günlerin eşiğinde... Trump'ın yanı sıra KUSHNER pek çok ülkede önemli isimleri, devlet adamlarını, işadamlarını, karar vericileri WHATSAPP üzerinden aradı ya da yazıştı.

Hatta ABD askerinin SURİYE'den çekilip çekilmemesi tartışılırken buralara kadar yazışmalar geldi... KUSHNER, BEYAZ SARAY kayıtları dışında sanılandan çok daha fazla yazışma-konuşma gerçekleştirdi. Ve Biden gelir gelmez ilk önemli iş olarak "BANA BU KAYITLARI ÇIKARIN" dedi. Dünyayı dinleyen NSA de devreye girdi... Ivanka Trump'ın özel e-maillerden yaptığı resmi yazışmalar da ARAŞTIRMANIN İÇİNDE!

Kıdemli Danışman Kushner'in İsrail'den Çin'e, Rusya'dan Suudi Arabistan'a kadar yazıştığı çok önemli isimler ve konular var! Eski CUMHURİYETÇİLER'İN bile "ABD'de yeni bir parti kurulmalı. Üçüncü bir partiye gerek var..." açıklamalarını da böyle okumakta fayda var...

Trump-kızı Ivanka-damadı Kushner bir BÜYÜK GÖZ'ün kontrolü altında...

Biden, Çin ve Rusya ile mücadeleye başlamadan önce içeride herkesi yanına almak için bu kayıtlara ulaşacak ve gerekli isimlerin önüne bu konulacak.

Arkasından da dışarıda mücadele gelecek. Trump'ın görevden aldığı büyük bir kaolisyon da GÖNÜLLÜ olarak bu projenin içinde...

Bakalım Kushner ne yapmış, ne etmiş?

Peki ABD ile Türkiye ilişkileri nasıl olacak?

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor.

Biden geldiğinde iyimserdim. "Türkiye'yi karşılarına almazlar" diye düşünmekteydim. Ancak oradaki sessizlik ilişkilerin çok daha gerileceğinin işareti... Bunu anlayan ANKARA da o frekansta cevap vermekte...



NOT: "Kushner'e gizli bilgilere erişim iznini kim verdi?" sorusunun cevabı da büyük bir titizlikle aranmakta.

