NEDEN böyle, bazen anlamıyorum... Dünya bambaşka bir yöne gidiyor. Ancak içerideki kısır tartışmalar bir türlü bitmiyor. Katar üzerinden ortaya atılan iddialar, "Borsa'nın yüzde 10'unu neden aldı?", "Kaça aldı?" gibi sorular çok da derin olmayan bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın konuşma sırasında Silahlı Kuvvetler için SATILMIŞTIR ifadesini kullanması gerginliği iyice tavan yaptırdı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de olaya dahil oldu. Ve "Hiç şık olmadı, hiç hoş olmadı.

Hukuk gereğini yapacaktır" tepkisini verdi... CHP durmadı... Hemen "Genelkurmay Başkanı bir cümlelik açıklaması ile sıcak siyasetin içine girmiştir. 'Dur paşam' diyoruz.

Orduya bunu yapma..." şeklinde çıkış yaparak ortamı iyice alevlendirdi...

Tartışmalar bu kadar da değildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için suikast hazırlığının olduğu iddia edildi.

İran'daki suikast zincirinin buraya taşınacağı ileri sürüldü. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç, istifa sonrası ilk kez konuştu: Cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım...

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu da pek çok konuyu aynı frekansta değerlendiriyordu. AK Parti ile MHP karşı blokta kalıyordu... Bir yanda İngiltere-Çin-Türkiye-Katar-İran-Rusya diğer tarafta ise Amerika Birleşik Devletleri-Almanya-Avrupa Birliği- Körfez ülkeleri bulunmaktaydı... Çin ASYA-PASİFİK'te 15 ülkeyi içine alarak yeni bir ticaret alanı meydana getiriyordu. Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerine karşı altı hafta süren savaşın ardından zafere ulaşan Azerbaycan Türkiye sınırında yer alan ve ülkenin geri kalanıyla bağlantısı bulunmayan toprağı Nahçıvan ile bir kara koridoru açıyordu. Böylece TÜRKİ CUMHURİYETLER'DEN uzanan hat, AZERBAYCAN'dan NAHÇIVAN'a oradan da Türkiye ile buluşuyordu. Dolayısıyla Türkiye ASYA-PASİFİK ittifakına kadar genleşebiliyordu...

KATAR ya da TANK PALET FABRİKASI üzerinden yapılan tartışmaların söylenmeyen yüzü buydu... Dünya adeta ikiye bölünmüş her devlet bir tarafa düşmüştü...

Türkiye, BATI ile yaşanan sorunlardan dolayı İNGİLTEREÇİN üzerinden ASYA-PASİFİK'e göz kırpıyordu... S-400 alımı bile bunun en güçlü işaretlerindendi...

Zaten Pompeo ile Çavuşoğlu'nun tartışması, ritmi ortaya koyuyordu...

Ancak yüzlerce kez yazdığım gibi yine PARAYI unutuyorduk!

Ekonomik hamleler yeni siyasi düzen için atılıyordu. Pandemi zaten bu nedenle vardı. Herkesi evine kapatmaları gerekiyordu öyle de oldu! Herkesi korkutmaları gerekiyordu öyle de oldu. Plan işliyordu anlayacağınız. Dünya PANDEMİ ile savaşırken Joe Biden BEYAZ SARAY'a doğru yola çıktı.

Daha önce yazdım, hatırlayanlar olacaktır. KOCH ailesi DİJİTAL dünyaya egemendi. Facebook ve Zuckerberg ile diğer oyuncular Biden- Koch tarafındaydı... Sosyal medya karşıdaydı yani. Ankara bu nedenle KISITLAMA ve UYARI ile bunları kendine getirmeye çalışıyordu...

DİJİTAL, büyük mücadelenin önemli bir cephesiydi anlayacağınız...

Pandemi, COVID-19, Coronavirüs, ekonomik sıkıntılar, faiz oranları, siyasi kutuplaşmalar, terör gibi pek çok GELİŞME yeni sistem içindi...

Bizleri hazırlamak içindi...

FACEBOOK...

Belki dünyanın en kalabalık ülkesi kadar kalabalık... İsim, cinsiyet, ırk, din, dil demeden herkesi bir araya getiren bir platform... Facebook destekli kripto para birimi Libra daha önce gündeme gelmişti. Yazıldı çizildi. Sonra uykuya yattı... Tam "unuttuk" derken önceki gün uyandı!

Facebook'un çok sayıda şirketle birlikte çalıştığı kripto para Libra, ismini değiştirdi. Yeni adı "Diem" oldu. Diem Derneği adı altında dünyanın en önemli şirketleri buluştu.

Diem bir dünyaydı!

Apple, Google, Amazon Goldman Sachs, Bank Of America, Lockheed Martin, ExxonMobil, eBay, Mastercard, PayPal, Visa Inc. Coca Cola, Samsung, IBM, SAP, Intel, Oracle, World Banking, Ribbit Capital, Thrive Capital, Union Square Ventures, PayU, Facebook'un yan kuruluşu Novi Financial, Farfetch, Spotify, Uber, Booking Holdings gibi devler artık DİEM'le yürüyecekti...

VODAFONE geçtiğimiz Haziran'da üye oldu, Ekim'de ayrıldı! Ayrılan yolları anlatması bakımından önemliydi...

Diem Birliği'nin CEO'su Stuart Levey, "Projenin büyüyen olgunluğuna ve bağımsızlığına işaret eden yeni bir isim olan Diem'i tanıtmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Peki kim bu Stuart Levey?

Stuart A. Levey, ABD Hazine Bakanlığı tarihindeki ilk Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı oldu.

21 Temmuz 2004'te, Başkan George W. Bush'un siyasi olarak atadığı ilk kişi de Stuart A. Levey'di.

Çok önemli pozisyonlarda görev alan Levey, Kuzey Kore ve İran'ın uluslararası finans sistemindeki rolünü en iyi bilen isimdi. Sadece bu iki ülke değil. Stuart A. Levey, Asya, Avrupa ve Afrika'da yasadışı para transferlerini, kurduğu ağla çözen kişiydi. ABD finans düzenleme biriminin kuruluşunda yer alacağı için 2011'de görevini David S.

Cohen'e bıraktı. Birçok İranlı şirket ve iş adamına yönelik kanun dışı çalışmaları ortaya çıkartan Stuart A.

Levey, İran'a uygulanan yaptırımlarda da merkezde yer aldı. Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye üzerine araştırmalar yaptı. Trump'ın kovduğu FBI Başkanı James Comey ile de birlikte çalıştı...

ABD'de birileri yani KOCH ekibi Biden'ın gelmesiyle birlikte YENİ SİSTEM için düğmeye basmıştı...

İşaretler fazlasıyla ortadaydı. Biden'ın HAZİNEYİ vermeyi düşündüğü eski FED Başkanı Janet Yellen de noktayı koyuyordu... "ABD ve tüm ülkeler tarihin en büyük finansal kriziyle karşı karşıya. Bu trajediyi ABD yarattı. Çözen de ABD olacak. Yeni bir sisteme geçmezsek birçok ülke iflas edecek. Çünkü sürdürülebilir bir finansal sistem artık yok..." Diem bunun için hazırlandı.

COVID-19 bu nedenle piyasaya sürüldü. ABD'nin EKONOMİSİNİ SÜRDÜRECEK HALİ MECALİ

KALMAMIŞTI çünkü. BORÇLARI döndürmek ve daha fazla borçlanmak imkansız gibiydi. Hem borçlarından kurtulacak hem de EGEMENLİĞİNİ sürdürecek bir ORGANİZASYONA ihtiyaç duyuyordu... Burada KISIR TARTIŞMALARDAN dolayı anlaşılmayan da buydu. ABD, sorunları büyük olsa da ÇÖZÜM üreten tek güçtü! Hem kendi için hem dünya için... Olan biten de bu!

Amerika Birleşik Devletleri borçlardan kurtulacak, DOLAR'ı tutarak, sahip çıkarak DİJİTAL Diem'e geçecek. Yeni oyunu başlatacak.

Janet Yellen de benden farklı bir yol göstermiyor... Büyük bir FİNANSAL TÜRBÜLANS olacak. Amaç bankacılığın kullandığı HAVALE SİSTEMİNİ ÇÖKERTMEK

YERİNE YENİSİNİ KOYMAK.

Yani SİLAHA, ENERJİYE VE PARAYA SAHİP OLMAK... NET!

ABD gibi güçler, sorunlarından dolayı değil çözüm üretemedikleri zaman dağılır... Tarih böyle akmıştır...

Olaylar böylesine hızlı ve etkili akarken umarım biz KATAR üzerinden ne tartıştığımızı biliyoruzdur... Umarım tank palet fabrikasından çok daha önemli gelişmeler olduğunun farkındayızdır... Sanırım önce dünyanın gidişatını anlamalıyız...

Virüs'ün sahiplerine ve yapmak istediklerine odaklanılmalı... Ülkenin rotasının ne olacağına da birlikte karar verilmeli... SOVYETLER dağılırken biz içeride TERÖR ile uğraşıyorduk! Terör ile boğuşuyorduk! Paramızı, canlarımızı ve zamanımızı kaybediyorduk!

Oyunu anlamadık çok zaman kaybettik. Bence şimdi olanı anlayalım!..