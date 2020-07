Sıfırlama

BUGÜN de gelin hep birlikte OCAK 2021'e bakalım... Coronavirüs ile dünyanın değişeceğini, değişmeye başladığını zaten sık sık yazıyoruz.

Sistemler ancak ve ancak büyük kırılmalarla tehditlerle ya da zaferlerle değişir. Aksi mümkün değildir. Mesela SAVAŞ ve sonuçları eskiye ait ne varsa alıp götürebilir. Zaferse KAZANAN istediğini yapar, mağlubiyet ise karşı taraf gelir sistemini kurar. Kitleler bu değişimi pek de görmez.

Gösterilmez...

Ne değişecek?

Kim değiştirecek?

Nasıl değiştirecek?

Cevap bekleyen önemli sorular bunlar...

İki yıl öncesine gidelim...

New York'tan Los Angeles'a, Washington'dan Florida'ya farklı noktalardaki adreslere şüpheli paketler gönderildi. Hepsinin içinde BOMBA bulunmaktaydı.

İlk paket 22 Ekim'de milyarder iş insanı George Soros'un New York'taki evinin yakınlarındaki posta kutusunda bulundu.

Demokrat Parti ile çok yakın ilişkileri bulunan SOROS ilk hedefti. Paket, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Ertesi gün ABD Gizli Servisi, eski Dışişleri Bakanı ve Demokratlar'ın başkan adayı Hillary Clinton'a gönderilmiş bir paket daha buldu. Eski ABD Başkanı Barack Obama'ya gönderilen üçüncü bir paket ise 24 Ekim'de Washington'da fark edildi. Hepsi patlamaya hazırdı.

CNN'in New York'taki binasına da BOMBALI paket yollandı.

Postaların beklediği odada arama yapıldı. Bomba oradaydı. Bina tahliye edildi. Bomba etkisiz hale getirildi. Peki bu kadar mıydı! Hayır değildi. CIA ESKİ DİREKTÖRÜ Brennan bile paketten payına düşeni alıyordu.

Hatta CNN'de o gün yayını da vardı. Eski Başsavcı Eric Holder da bir paketle tanışıyordu.

Demokrat Parti'den Temsilciler Meclisi üyesi Maxine Waters da...

Hatta ikinci paket Los Angeles da bulunuyordu! Ve daha pek çok isim UYARILIYORDU!

Devam...

Şimdi biz BÜYÜK SIFIRLAMA'ya yani GREAT RESET'e gelelim... Büyük Sıfırlama tereddütsüz Yeni Dünya Düzeni için kurgulanmış bir sistem. Güçlü aileler, önemli ekonomistler ve birçok devlet başkanı Büyük Sıfırlama anlaşması içinde yer alıyor.

ANLAMADIĞIMIZ ve ıska geçtiğimiz bu! Yüzyıllar sonrasında bile 2020 büyük yıkım ve krizlerle anılacak. Bunu bir yere NOT edin...

Tarihin akışı bize gösterdi ki YENİ DÜNYA DÜZENİ için de bir çöküş gerekir. COVİD-19 bunun için üretildi. Bunun için yayıldı. Derin Amerika, salgınla birlikte "Eğer bizim liderliğimiz sorgulanmazsa, daha mutlu bir dünya bizi bekliyor. Covid-19'un en büyük zarar verdiği ülke belki de Amerika Birleşik Devletleri.

Çünkü bu devlet yapısında da bizim kurgumuzu kabul etmeyen bir sistematik döngü var. Bu döngü artık kırıldı" diyor. Yani DEĞİŞİM Amerika Birleşik Devletleri'nin içinden başlıyor!

Ya şirketler devletleri yönetir ya da devletler şirketleri...

Son 100 yıla baktığımızda şirketlerin devletleri yönettiğini görüyoruz.

Ancak bugün Büyük Sıfırlama (Great Reset) için yola çıkan Derin Amerika kim? Çoğunluğu silah şirketlerinin patronları, eski generaller ve onların emrindeki ekonomistler ve medya patronları.

Sistem aslında değişmeyecek, el değiştirecek! Derin Amerika, merkezi Londra'da bulunan Fransa, İtalya, Almanya, Türkiye, Rusya, Güney Afrika, Çin, Brezilya'ya kadar uzanan büyük patronlar kulübünü yıkmak için yola çıktı. Bu büyük gücün yerine kendi şirketlerini, patronlarını ve kendi işleyişini oturtmak istiyor.

Bu da masa başında kendiliğinden olacak bir iş değil. SAVAŞLA bile olma ihtimali çok olan bir ŞIK değil. Ama CORONAVİRÜS bu nedenle sahne aldı. Ve yayıldı.

Büyük Sıfırlama tam olarak bu.

Siz Davos'ta planlanan Büyük Sıfırlama'nın kırmızı kutudaki sunumuna aldanmayın. Büyük Sıfırlama konusunda IMF'in attığı adımlara odaklanmak daha önemli. Tabii ki IMF'nin "daha adil bir dünya", "daha paylaşımlı bir ekonomik sistem" palavraları da aldatmaca. Büyük Sıfırlama için Prens Charles'ın kararı çok ama çok önemli.

Prens Charles, uzun yıllardır Jacob Rothschild'in en yakınında olan birkaç kişiden biri.

Ancak Derin Amerika, Prens Charles üzerinde büyük baskı kuruyor. Çünkü Washington, yakın zamanda Prens Charles'ın tahta geçeceğini biliyor. Prens Charles'ın tahta geçmesiyle birlikte Büyük Sıfırlama (Great Reset), Rothschild ailesinin yönetiminde olur. Her ne kadar İngiltere'nin, Covid-19'la 'Büyük İmparatorluk' algısı zarar görse de Londra'nın her iki tarafından biri Yeni Dünya Düzeni'nde olacak. Büyük Sıfırlama Ocak 2021'de Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenecek eşsiz bir zirve olarak lanse ediliyor. Doğru, bu toplantı çok ama çok önemli.

Ancak liderlerin veya George Soros'un açıklamaları değil, özel toplantılardan çıkacak söylem geleceği yönlendirecek.

Parayı kontrol etmeyi seven George Soros, 1 Şubat 1999'daki Davos'ta bir konuşma yapıyor.

Soros, "Büyük Sıfırlama (Great Reset) bugün için zor görünüyor.

Ancak 20 yıl sonra bir güç değişimi olabilir. Bunu anlamak bugünden zor. Bilinmeyen, beklenmeyen bir kaos ortamı, Büyük Sıfırlama'nın önünü açacak. Devletler bu sistemin içinde olmak zorunda kalacak.

Karşı çıkanların belki de sınırları değişecek" dedi.

21 yıl önce Soros aslında Covid-19'u işaret ediyor. Elbette o da Covid-19'u bilmiyor olabilir ama bir kaosun olacağından oldukça emindi. Haklı da çıktı.

O tarihlerde Soros, Rothschild ailesiyle yürüyordu. Prens Charles bugünkü gibi o gün de Soros'un yakın arkadaşıydı. Şimdi de yakınlar. Ancak Soros, kulvar değiştirdi.

Dönelim şimdi EKİM 2018'e...

Yazının başına yani...

Derin Amerika, George Soros'un New York'taki evine bombalı paket gönderdi. Sadece 48 saat önce George Soros, Jacob Rothschild ile son kez görüşüyordu. Derin Amerika'nın planları içinde Soros önemliydi.

Bu tehdit işe yaradı. Soros, Derin Amerika'nın yanında kaldı.

Bombalı paketler yola çıkmıştı. Hillary Clinton'a, Barack Obama'ya, CIA eski Direktörü John Brennan'a, 20'nin üzerinde Derin Amerika ile Rothschild ailesini yakından tanıyan isimler bombalı paketlerle tanıştı. CIA'in merkezinden çıkan bombalar, evlere gönderiliyordu. CIA eski Direktörü bile hedef oluyordu.

Daha ötesi yok yani...

Bu Amerikan tarihinin en önemli uyarısıydı belki de.

Kimse ölmüyordu ama etkisi Yeni Dünya Düzeni'ni değiştirecek kadar büyük oluyordu. Bugün Büyük Sıfırlama'nın temel taşlarından olan bombalı paketler yüzde 100 amacına ulaşmıştı.

Bu nedenle OCAK 2021 DAVOS çok ama çok önemli.

Oradaki konuşmalar ve açıklamalar sadece DETAY olacak. Çünkü o tarihe kadar DERİN AMERİKA her şeyi tamamlamış olacak. Önümüzdeki birkaç ay hiç umulmadığı kadar önemli... Kimse güvende değil zaten. Sisteme direnenler tek tek gidiyor! Bakalım neler olacak... Bilmemiz gereken GREAT RESET kendiliğinden olmaz. Corona ile her şeyin değişeceği bir sistem kuruldu.

Hazır olan sistemin gelmesi için bir KORKU gerekiyordu o da CORONAVİRÜS'tü... Şimdi ikinci seansla birlikte SAVAŞA gerek duyulmadan yeni sistemi getirecekler. İtiraz eden olursa da SAVAŞ kapıda... NET!

