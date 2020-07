Gilsangsa infazı

DAHA önce sık sık yazdığım gibi önemli isimlerin infazı sürmekte. Çin'in TEL AVİV BÜYÜKELÇİSİ Du Wei'nin infazından sonra bunun olacağı belliydi. Başkaları da olacak. Tablo böyle... SEUL BELEDİYE BAŞKANI ortadan kayboldu. Cesedi bulundu. Kızı "Veda mesajı bıraktı. Kayıplara karıştı" dedi.

Polis aradı, taradı. Bulamadı.

Sonra cesedi ortaya çıkınca DOSYA hızlı bir şekilde örtülmeye başlandı...

Öncesinde bununla yakın ilgisi olan ÇİNLİ BÜYÜKELÇİ Du Wei'nin nasıl infaz edildiğini detaylarıyla aktarmıştım.

Pompeo İsrail'e iniyor. Büyükelçi ile ilgili taleplerini sıralıyor, hiçbiri yerine gelmeyince düğmeye basılıyor ve çok güvenli olarak bilinen evinde bir TİM tarafından infaz ediliyordu. Çok ayrıntı vermiştim. Hatırlayanlar olacaktır...

Şimdi SEUL'e gidelim...

2011'den bu yana BELEDİYE Başkanlığı yapan biri neden ortadan kaldırılır?

Amaç ne olabilir? Kimin için tehlikeydi? Soru çok...

Rothschild ailesi, attığı her önemli adım karşısında Derin Amerika'nın suikast cevabıyla tanışıyor... Artık bu çıplak gözle bile görülür oldu... Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'nin Mayıs ayında evinde infaz edilmesi CIA'in en sert gösterisiydi. Derin Amerika, son operasyonunu Seul'de gerçekleştirdi. Olan buydu...

Güney Kore çok önemli bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore'yi siyasi olarak işgal etti. Ancak 2016 yılından itibaren Rothschild ailesi Güney Kore'de çok önemli adımlar attı. Samsung Varlık Yönetimi CEO'su Koo Sung-hoon, özel banka ve varlık yönetimi grubu Edmond de Rothschild'in CEO'su Ariane de Rothschild ile tarihi bir poz verdi. Samsung aslında Rothschild ailesinin oluyordu. Aslında YAKINLIK 2007 gibi başlıyordu. Ama 2016'da zirveye tırmanıyordu...

Samsung, Güney Kore'de simgedir. Dikkatle incelenirse, o tarihten sonra Derin Amerika Samsung'u hedef aldı. Samsung'a yaptırımlar uygulandı, cezalar kesildi.

Nedeni açıktı. Samsung, Rothschild ailesiyle yürüyordu.

Derin Amerika da Apple'ı bahane ederek buna karşı adım atıyordu. Bunun benzeri Huawei üzerinden de yaşandı.

Huawei'nin patronunun kızı KANADA'da gözaltına alındı.

Şirketin mali işler başkanıydı.

CIA gitti, tutuklattı. Sorguya çekti. Aradaki savaş tavan yaptı. Sonra Çin'den Boeing atağı geldi. 737 MAX'lere ambargo başlayınca Boeing zor günler yaşadı. Bütün bunlar savaşın ayak izleriydi...

Huawei de her ne kadar Çinli görünse de perde arkasında Rothschild ailesinindi. Bu Pekin'de de Londra'da da Avrupa Birliği başkentlerinde de biliniyordu. SIR değildi. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde Kraliçe'nin 5G kararını yazdım.

Savaşın merkezinde verilecek bu KARAR çok önemliydi.

Bakalım orada ne olacak!

Biz gelin yine İNFAZA dönelim...

Seul'de ne oldu?

Cevap bekleyen soru bu. Ama inanın pek çok yerde bu sorunun cevabı olmayacak. Çünkü resmi ağızlar konuyu kapatacak.

Başladılar bile... NORMAL...

Seul Belediye Başkanı Won Soon Park 2011'den bu yana BAŞKANLIK yapıyordu.

Seul Belediye Başkanı olarak bilinen Won-soon'un, cesedi Gilsangsa Tapınağı yakınlarında bulundu. Hemen bir intihar mektubu hazırlandı, ki suikast konuları kapansın. Peki Wonsoon Park kim? Doğru soru bu.

İnfaz edildiğine göre bir nedeni olmalı...

Park, Rothschild ailesinin bursu ile London School of Economics'te okuyan ve üstün başarı ile mezun olan biri.

Siyasete girmesi de ailenin ısrarı sonucu oldu. Seul 9 yıldır da başka bir şehir haline geldi. Elbette bunda Rothschild ailesinin payı büyüktü. Çok yatırım yaptılar çünkü... Başka bir boyuta geçildi adeta...

Tesadüfler sadece filmlerde olur...

"Won-soon Park'ın en yakın arkadaşlarından biri kimdi" diye sorsam ne cevap verirsiniz? Aklınıza hemen bir isim gelmez. Bu da son derece normal...

Gilsangsa TAPINAĞI'nın yanında cesedi bulunan PARK'ın hayattayken en yakın dostu öldürülen Çin'li BÜYÜKELÇİ Du Wei'ydi!

Nereden nereye değil mi!

Bilmediğimiz ne kadar çok şey var... Peki Park ve arkadaşı Du Wei'nin öldürülmesi tesadüfle açıklanabilir mi!

Devam...

Won-soon Park yerel bir güç gibi görünse de gücü YERELİN çok ötesindeydi.

Park, Güney Kore'nin ABD ile yaklaşık 240 milyar dolarlık silah anlaşmasını bozan isimdi. Yani göründüğünden çok ama çok daha güçlü ve etkili biriydi. Tabii ki Amerikan silah şirketleriyle yapılan anlaşma henüz resmi olarak bozulmasa da gerçek böyle. OYUNBOZAN PARK'tı DERİN ABD'ye göre... Bu anlaşmayı sonlandırmak isteyen kim? Elbette Won-soon Park üzerinden Rothschild ailesi.

Güney Kore'de askeri tüm kararlar savunma bakanlığı tarafından alınır. Devletin üst düzey yetkilileri savunma bakanının kararına itiraz etmez. Güney Kore eski Savunma Bakanı Song Youngmoo, Won-soon Park'la Gilsangsa Tapınağı'nda bir görüşme yapıyor. Görüşme yer tercihinden anlaşılacağı üzere GİZLİ. Ve kayıt dışı... Bu görüşmeden sonra da ABD ile yapılan anlaşma da bir anda İPTAL'e kadar uzanıyor... Haliyle Amerika Birleşik Devletleri alışık olmadığı bir durumla karşı karşıya kalıyor. Sonra tesadüf bu ya Won-soon Park da o GİZLİ GÖRÜŞMEYİ yaptığı tapınakta öldürülüyor...

Derin Amerika'nın mesajı çok açık: "Her adımınızı, her kararınızı izliyoruz..." Derin Amerika, Japonya ve Güney Kore'yi kaybetmek istemiyor. Ancak son dönemde Çin ile Güney Kore çok önemli anlaşmalar imzaladı. Huawei'nin Çin dışında en güçlü olduğu ülke Güney Kore. Çin ile Güney Kore'yi yakınlaştıran, masayı kuran ve önemli anlaşmaların imzalanmasını sağlayan iki isim vardı. Du Wei ile Park...

Büyükelçi Du Wei ile Won-soon Park'ın infaz edilmesi belki de son dönemde verilen en sert mesaj oldu.

Rothschild ailesi de ne Güney Kore'yi ne de Japonya'yı bırakmak istiyor.

Japonya tamamen Rothschild ailesinin kontrolünde olmasa da yönetimde etkinliği var.

Japonya'da hakim güç Derin Amerika. Çin ile Japonya'nın sürekli gerilim yaşamasının nedeni de Derin Amerika'nın baskı uygulaması. 5 kıtada da iki tarafın etkinliğini görüyoruz.

Her ülkede farklı rol modellerle iki tarafın karşı karşıya geldiğini anlıyoruz. Bir anlaşma olmadığı sürece gerilim devam edecek.

Avrupa'da, Asya'da ya da Afrika'daki gerilimin nedeni iki gücün birbirlerini alt etmek için her yola başvurması.

İki taraf da diyalog kapılarını yine kapattı. Coronavirüs salgını öncesi son diyalog kapısı açıktı.

Ancak o diyaloglarda da anlaşma olmayınca Coronavirüs salgını dünyayı etkisi altına aldı.

SAVAŞ sürüyor. Tansiyon artacak. İnfazlara devam edilecek...

