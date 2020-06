Fırtına geliyor

İNGİLTERE'DE KAVGANIN büyüdüğünü, dün burada Sir Richard Dearlove üzerinden anlattım.

Kraliçe ile birlikte Rothschild Ailesinin gücünün azaltılması için düğmeye basıldığını, AİLENİN de bunu bildiğini paylaştım. İngiltere içindeki iki gücün de TABANLARINI ve güçlerini özetledim. Kim kiminle aktardım...

Gelin bugün dünyanın çatısındaki ÇATIŞMANIN sonucu değiştirme kabiliyeti olan oyunculardan devam edelim.

Bütün amaç YENİ DÜNYA DÜZENİ... Kim kuracak? Nasıl yönetecek? Kime pay verecek?

Kimlerle olacak? SORULAR BUNLAR... Kavganın temeli de bu...

Yeni Dünya Düzeni için planlar hayata geçirilirken, çatışma hali iyice hissedilir oldu. Her yerde hem de... Derin Amerika, 'Great America' için adım atıyor. Washington'da Derin Amerika'nın karşısında olan güç ise Çin'in daha da güçlendiği yeni sisteme 'Chimerica' diyor ve bunu istiyor.

Her ne kadar güneş batmayan imparatorluk olsa da bugün büyük sorunlar yaşayan Britanya, 'BritAmerica' ya da son dönemeçte 'BriChina'ya dümen kıracak. Tercihi böyle şekillenecek...

Britanya'da Kraliçe II. Elizabeth 'BritAmerica' düzenini savunurken, oğlu Prens Charles 'BriChina' için sarayda huzursuzluk çıkartıyor. Belt and Road Initiative (Bri) yani Bir Kuşak Bir Yol Projesi olarak adlandırılsa da aslında gerçek Britanya ile Çin'in Yeni Dünya Düzeni'ni kuracağı 'BriChina'dır... Bu da bilinmekte.

Çin-İngiltere arasında yapılan DEMİRYOLU bunun en önemli işareti.

İki ülke arasındaki OLİGARKLARIN temasları ve işbirliği de...

Ne Fransa, ne Almanya, ne de Rusya'nın Yeni Dünya Düzeni konseptinde izi görünüyor. Oyun kurucu olma ihtimalleri SIFIRA yakın... Tercihleri olacak. Pek çok ülke gibi...

Zaten anlatmaya çalıştığım da bu. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra ABD-İNGİLTERE- SOVYETLER oturdu karar aldı herkes uydu.

Her devletin bir rolü vardı. Kimse dışına çıkamıyordu. Denge böyle sağlanıyordu. Türkiye içeride bunu itiraz ettiği an DARBELERLE yola getiriliyordu. Zaten DÜŞÜNEN ÇOCUKLARI sokaklardaki karanlık kavgalarla biçiliyordu. Ama kimse anlamıyor ve görmüyordu...

Covid-19 nedeniyle resmi ziyaretlerin askıda olduğu dönemde program dışı çok ilginç bir ziyaret gerçekleşti. Belki internette dolaşırken görmüş olabilirsiniz. SIR da değil.

Ama içeriği, ziyaretin amacı ve talepleri başka yerde bulma şansınız yok... Çok ama çok DERİN bir görüşmeydi...

İki ülke Coronavirüs'e teslim olurken, ne Boris Johnson ne de Macron maske takmadı. Sosyal mesafe de fotoğraf karelerinde vardı.

Bu iklimde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Londra'ya uçtu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Verilen fotoğraflarda iki eski dostun buluştuğunu gözlemek zor değildi. Macron, Fransa eski Cumhurbaşkan Charles de Gaulle'ün II. Dünya Savaşı sırasında sürgünde bulunduğu Londra'dan yaptığı 'direniş' çağrısının 80. Yıl dönümü için Londra'da olduğunu söyledi. Macron haliyle Prens Charles ile de bir araya geldi... Ziyaretin amacı ve açıklanan hedefi ile KONUŞULANLAR arasında küçücük de olsa bir ortak nokta yoktu. Açıklama en kibar anlatımla YALAN'dı! Ama doğaldı.

Her şeyi şeffaf bir şekilde yapacak halleri de yoktu...

Çünkü Macron, Rothschild ailesinden kaçarak Kraliçe II.

Elizabeth'in saflarına katılan Boris Johnson'ı ikna etmek için Londra'daydı. EVET RICHARD DEARLOVE yine devredeydi...

Devam...

Macron AİLENİN yani ROTHSCHILDLER'in en has isimlerinden de olsa eski dostu Johnson'a diller de dökse Boris, GERİ ADIM ATMADI. Ve yerini KRALİÇE'nin yanı olarak bir kez daha belirledi. Bu ne demek? Şu demek: Artık Kraliçe II. Elizabeth, Derin Amerika ile yeni bir dünya için adımlar atacak. Dünyanın çatısında önemli bir hamle, önemli bir ittifak ve önemli bir oyuncu transferiydi...

Peki şu soru akla gelebilir? Neden Boris JOHNSON saf değiştirdi!

Fısıltıyla cevap verelim...Hiçbir gazete ve televizyonda yok çünkü...

'BritAmerica' için çalışacak olan Boris Johnson Coronavirüs'e yakalandıktan sonra ölümle burun buruna kaldı. Durumu kritikti.

Umutların kesilmek üzere olduğu anda DERİN AMERİKA imdada yetişti. Ve özel bir ilaçla JOHNSON hayata döndürüldü. Johnson da virüs suikastı sonrası yenilgiyi kabul etti ve Washington'a yaklaştı.

İkinci bir ŞIK da yoktu zaten.

Fransa Devlet Başkanı Macron, Rothschild ailesinin yeni kararlarını anlatmak için Paris'ten Londra'ya uçtu.

Ancak beklenen cevabı alamayınca Macron'ın ikinci durağı Londra'nın merkezindeki Clarence House oldu. Prens Charles ile bir araya gelen Macron, Boris Johnson'ı anlattı.

Prens Charles da Johnson'ı ikna edemedi. Şimdi Rothschild ailesi için tek seçenek kaldı. Sizce nedir o?

EVET... Kraliçe II. Elizabeth'i tahttan indirmek. Kolay mı? Sanmıyorum.

Zor mu? Değil!

Ya bir sabah Kraliçe II. Elizabeth yatağında ölü bulunur ya da tahtını Prens Charles'a bırakır. Aksi durumda İngiltere büyük bir ekonomik krize girer. Zaten THE ECONOMİST'İN KAPAĞI BU İŞARETİ VERDİ

BİLE... Ancak Richard Dearlove ve ekibinin bunu bilmiyor olması da mümkün değil. DERİN AMERİKA da hamleleri yakından takip ediyor.

İTTİFAK da var çatışmanın büyüğü de. Hepsi LONDRA'da!

Rothschild AİLESİ de düğmeye bastı ve medyadan taciz atışları gelmeye başladı... İngiltere'de monarşinin sorgulanması başladı. Ada'daki bazı yayın organları, "Demokrasinin beşiği İngiltere, kendisiyle çelişiyor mu?

21. yüzyılda, monarşi hala neden güçlü? Parlamento ve monarşi varsa, demokrasi yoktur" sorularını ve cevabı ortaya atmaya başladı. Kraliyet ailesi, 300 yılda, parlamentonun yetkilerinin arttığını monarşinin ise güç kaybettiğini söylüyor. Ancak durum tam da böyle değil. Çünkü Kraliçe II. Elizabeth'in istemediği hiçbir kanun teklifi yasalaşamaz. Kraliçe II. Elizabeth'in istemediği hiçbir siyasi lider başbakan olamaz. İngiltere'de her kurum, Kraliçe'ye bağlıdır. Şimdi Rothschild ailesi bunun sorgulanmasına karar verdi. Eğer İngiltere'de gerçek anlamda monarşi zarar görürse, Rothschild ailesi yeniden İngiltere'nin doğal olarak Büyük Britanya'nın patronu olur.

Tepede bunlar olurken ülkelerde ekonomik krizlerin yaşanması, Coronavirüs'e bağlanıyor. Ancak gerçek başka! Yeni Dünya Düzeni için başlayan savaşın etkilerinden biri olan Coronavirüs, ekonomileri çökertiyor.

Doğru. Ama planlı bir hamle bu.

FISILTILARA GÖRE şimdi yeni bir virüs yolda! Çok daha etkili çok daha öldürücü. Bu virüs sonrası asıl kaos başlayacak. Kulaktan kulağa konuşanlar da sıradan insanlar değil!

Coronavirüs günlerinde Macron'ın LONDRA'ya gitmesi, çok ama çok tarihi bir adım. Bunun yankılarını çok kısa zamanda göreceğiz. Macron ve Johnson, sistemin tek yumurta ikiziydi.

1 Mart 2007'de, Rothschild ailesinin Londra'daki malikanesinde Boris Johnson ve Macron bir araya geldi.

Jacob Rothschild, Macron'a Boris Johnson'ı tanıştırırken, "Gelecek yıl Londra Belediye Başkanı, daha sonra da İngiltere Başbakanı olacak" dedi.

Johnson'a dönen Jacob Rothschild, "Macron, Fransız devletinde kritik noktada. Sen (Boris Johnson) Londra Belediye Başkanı olduğunda Macron Fransız devletindeki görevinden istifa edecek ve Rothschild & Cie Banque'da işe başlayacak. Sonra Fransa Cumhurbaşkanı olduğunda, sen de mutlaka İngiltere Başbakanı olacaksın" dedi.

AİLENİN gücü de bu. Nasıl kararlar aldığı ve uyguladığı da orta. Hiç sapma yok. AİLENİN planlarını bozan ve savaşan taraf ise DERİN AMERİKA.

Yanında şimdi KRALİÇE ve adamları da var. Her şey değişmekte. İttifaklar yıkılıyor yeni saflar beliriyor. Kimse de bu çatışmanın dışında kalamıyor. Ve Fransa TÜRKİYE ile AKDENİZ'de karşı karşıya geliyor... Libya'dan dolayı... EN tepede ne olup bittiğini anlarsak gelen rüzgarı okumak zor olmaz... Fırtına yakın...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın