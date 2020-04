Gizemli Lady

CORONAVİRÜS, istihbarat savaşları, finansal operasyonlar, paranın merkezi üzerindeki mücadele, insanların evlerine kapanması, harcamaların dip yapması, şirketlerin batması, ekonomik durgunluğun kapıya dayanması, korkunun büyümesi, borsaların değer kaybetmesi, faizlerin SIFIR noktasına dayanması, petrolün çökmesi ve daha pek çok şey… Hiç benzeri olmayan bir iklimdeyiz.

FED'in patronluğunu yapmış iki önemli isim Ben Bernanke ile Janet Yellen'e bakınca onlar da çaresiz.

"Ekonomik tabanlı olmayan ancak büyük ekonomik sonuçları doğuracak bir krizle karşı karşıyayız.." diyorlar.

Türkiye'de kimse CORONAVİRÜS ile ilgili tek satır yazmazken ben günlerce burada CORONA ile ilgi detaylar paylaşıyordum.

Sadece TAKVİM gazetesi ÇİN'de gelişmeleri manşetine taşıyordu. Rehavetten ya da umursamazlıktan olsa gerek "ÇİN" diye kimse ilgilenmiyordu. Çok kişi bunun ÇİN'le sınırlı kalacağını sanıyordu. ASLA ve KAT'a ÇİN'de kalamazdı bu virüs… Kalmadı da… Operasyonun amacı bütün dengeleri değiştirmekti. Ki o yolda hızla gidilmekte… Coronavirüs ile nasıl kimse ilgilenmediyse Jeffrey Epstein infazına uzak kalındı. Dünya küçük bir köydü aslında. Unutuyorduk.

Bütün gelişmeler SAVAŞIN tarifini bize yapıyordu yine de anlamıyorduk…Iskalıyorduk… Dün kaldığımız yerden devam edelim… Epstein'in en yakını olan Ghislaine Maxwell'den gidelim… Şunu net olarak anlamamız gerekmekte… Ghislaine Maxwell, bugün birileri için Coronavirüs'ün aşısından daha değerli. Yaklaşık 1 yıldır kayıp. Kimilerine göre doğal...

Son günlerde medyada ilginç haberler çıkmaya başladı.

Hapishanede kendini asarak intihar ettiği açıklanan Jeffrey Epstein eski sevgilisi Ghislaine Maxwell nerede?

İngiliz ve Fransız medyasına göre sorgulanmaktan kaçtı, Fransa'da bir malikanede saklanıyor. Önce Los Angeles'ta, sonra da Massachusetts'te gizlendiği iddia edilen Ghislaine Maxwell'le ilgili son iddia Fransa'nın güneyindeki Meyreuil'deki ailesine ait malikanede yaşadığıydı. Bunların tamamı uydurma. Hepsi, CIA'in yanlış yönlendirmesi.

Düşünebiliyor musunuz?

Fransa, hala Rothschild ailesinin çok etkin olduğu bir ülke. Ghislaine Maxwell de ailenin en güçlü olduğu ülkede saklanmaz. Buna CIA de izin vermez. Çünkü Ghislaine Maxwell, Malta'da CIA'nin korumasında bir villada yaşıyor.

Ghislaine Maxwell, Coronavirüs Avrupa'ya gelmeden birkaç hafta önce Malta'ya götürüldü.

CIA, Maxwell'den öğrenmek istediği her bilgiyi aldı.

FBI, sorgulamak için Ghislaine Maxwell'i arıyor iddiası da tamamen gerçek dışı. CIA'nın dahil olduğu konularda FBI'ın filmlerdeki egosu yaşanmaz. CIA, Coronavirüs'le başlayan sürecin tamamlanmasını bekliyor.

Muhtemelen 45 gün daha sürecek bu. Sonra Ghislaine Maxwell eski sosyetik günlerine dönebilir. Ya da sonu babası gibi olabilir. Burası bilinmez… Şimdi 2018'e gidelim… Londra'da verilen bir partide Barclays'ın yönetim kurulundan önemli isimler, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Prens Andrew, Prens Charles bir YARDIM çalışmasını konuştu. O günlerde Epstein çok önemli bir işadamıydı.

Organizasyonun finans tarafını Barclays karşılamayı kabul etmişti. Şimdi bu anlaşma banka için riskler oluşturuyor.

En azından bu yönde iddialar var. Şimdi Ghislaine Maxwell'in bu toplantıda Prens Andrew ile ilgili söyleyecekleri veya CIA'ye söylediklerinin çok önemi yok.

Ancak Prens Charles'ı içine alacak bazı özel konuşmaları ya CIA'ya anlattıysa!

Eğer böyle bir durum varsa önümüzdeki günlerde İngiliz Kraliyet ailesinin büyük bir skandalla çalkalanacağı kesin.

Barclays gibi bir devasa bir gücün adının Epstein'le anılması büyük bir planın önemli detayı. Kraliçe II.

Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'in hiç bir değeri yoktur.

Ne annesi için ne de ağabeyi için. Ancak Prens Charles ne kadar da anlaşamasa Kraliçe II. Elizabeth için çok değerlidir.

Londra'daki derin güçler için de çok önemlidir. İngiltere ilk kez skandalların bu kadar merkezinde yer alıyor. Medya da bu skandalları seviyor.

Eskiden Kraliyet'in medya üzerinde ciddi bir etkisi vardı.

Bugün o güç yok.

2015 kadar Kraliçe II.

Elizabeth'in istemediği haberler medyada yer almazdı. Bu bir yaptırımı olmayan ama her medya patronunun bildiği gizli bir kuraldı.

Ancak Rothschild ailesiyle Kraliçe II. Elizabeth arasında başlayan anlaşmazlıklar, 2015 yılında iyice kendini gösterdi.

Bu durum sonrası medya Kraliyet ailesiyle ilgili sert haberler yapmaya başladı.

Özellikle Harry ve eşi Meghan Markle'la ilgili haberler son derece ağırdı. Prens Charles'ın medyadaki etkisi annesinden daha fazla. Ancak bugünlerde Prens Charles da panikte.

Coronavirüs'le ilgili değil paniği.

Epstein'ın her şeyini bilen isim olan Ghislaine Maxwell, Prens Charles'la çok yakındı. Hatta Maxwell İngiltere'ye yatırım yapacaktı ve Prens Charles ile de ortaklık planlıyordu. Ancak şimdi her şey karıştı. Prens Charles, Ghislaine Maxwell'in kendisiyle ilgili de olumsuz bilgiler paylaşabileceğinden endişeli. Prens Charles'ın gücünü kullanarak Londra'da güç sahibi olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud şeyhleri de endişeli. Ghislaine Maxwell'in birçok Arap şeyhiyle ilgili de belgelere sahip olduğu kimseyi şaşırtmaz! Epstein'in adasına "kimler gitti" diye bakacak olursanız GİTMEYENİN OLMADIĞINI görürsünüz!

Hatta ABD'de Bill Clinton'ın JEFFREY EPSTEIN yakınlığını araştıran bir savcı öldürüldü… Mike Pompeo ve CIA Direktörü Gina Haspel bu yeni sürecin sahne önündeki aktörleri… Jeffrey Epstein'ın ARŞİVLERİYLE açılan yollar şimdi tersine dönecek gibi… CORONA'nın gelişini hızlandıran bu arşivlere el koyma operasyonuydu. Galiba arşivler alındı Epstein öldürüldü.

Ve bu devam edecek… Fırtına şeklinde… Son tahlilde Washington-Londra arasındaki gerilimden dünyada etkilenmeyecek bir küçük ADA bile yoktur. Bizi de ilgilendirir… CORONAVİRÜS sonrası çok şey değişecek kabul… Ancak şu unutulmamalı… BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI sırasında İSPANYOL GRİBİ çıktı yaklaşık 50 milyon insan öldü.

İnanılmaz bir kayıptı bu!

Ancak DÜNYA SİSTEMİNİ kuran SALGIN ve getirdiği ölümler değil SAVAŞTI… Burada da hepimizi VİRÜS'e kilitlediler… Ekonomik savaşı kapatıyorlar… Uyanık olalım…

