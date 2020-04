Şirketler hedef

KAÇ zamandır yazıyorum bilmiyorum ama yazıyorum! Artık bunu dillendiren insan sayısı da arttı. Hem içeride hem dışarıda… Başımıza bela olan CORONAVİRÜS ya da başka bir unsurun nedeni YEREL değil. Tepede en tepede birbirleriyle hesap görenlerin tepişmesi. Bunu bazen Irak'a Afganistan'a müdahale olarak, bazen DEAŞ olarak, bazen EL KAİDE olarak, bazen havalimanları baskınları olarak, bazen de ekonomik operasyonlar olarak gördük. Bazen de suikastlar olarak… Tam da CORONAVİRÜS'ün hakim olduğu iklimde bu büyük kavga BEYAZ SARAY'ın içinde hala bir şekilde var. Hatta BEYAZ SARAY'da kavganın büyüdüğünü söylemek de mümkün.

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Ocak ve Şubat aylarında çok önemli bir rapor hazırladı.

Peter Navarro, Coronavirüs'ün ABD'ye etkisinin fazla olacağını Beyaz Saray'ın ağır davrandığıyla ilgili raporu Trump'a sundu. 500 bin Amerikalı'nın ölebileceğini, en az 6 trilyon dolarlık bir ekonomik çöküşün yaşanacağını 40 milyon kişinin işsiz kalacağını, yüz binlerce şirketin batacağını detaylarıyla anlattı.

Ancak Trump, bu raporu önceleri ciddiye almadı.

Neden? Çünkü PENTAGON da başka bir rapor vermişti.

Ve Pentagon'un verdiği raporda bazı şirketlerin zara görmesi isteniyordu. Bu nedenle EKONOMİNİN sarsılması isteniyordu. Pentagon EKONOMİK bir adımla öne çıkıyordu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin büyük bir çoğunluğu, Pentagon'a karşıydı. ABD'nin derinliklerinden gelen taleple ekonominin çökmesi bazı zenginleri tasfiyesi düşünülüyordu. Navarro da Derin Amerika'ya yakın bir isimdir. Ancak askerin sistemi yönetmesine karşı çıkan biridir.

Biraz daha açalım… Navarro, Trump'ı BEYAZ SARAY'a taşıyan adam olarak bilinen Steve Bannon'la kimi zaman karşı karşıya gelse aynı düşüncededir.

Navarro, Almanya, Çin ve Japonya'nın tamamen kontrol altında olmasını istiyordu. Bu hamleleri çok karşılık görmese de, şimdi Derin Amerika Navarro'nun taleplerine destek veriyor. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra Japonya'yı modern köle haline getiren ABD bunu Çin ve Almanya ile devam ettirmek niyetinde.

Dünyanın kontrolü için de bu şart. Navarro, Avrupa'nın da tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olmasını istiyor. Bu da SIR değil!

Bunun için BİRLİĞİN en kısa sürede dağıtılması gerektiğini savunuyor. Ayrıca Çin'in üretim üssü olmasından da rahatsız.

Meksika bu konu için hazır.

Navarro, ABD sınırına çok yakın üretim üssünün ekonomiyi daha da canlandıracağını söylüyor. Yani kaç zamandır yazdığım gibi DERİN AMERİKA Çin-Japonya- Almanya-Avrupa'yı dizginleyip EKONOMİK olarak kontrol altına almak ve tek egemen güç olarak devam etmek niyetinde… İşte Navarro'nun bu sözlerine ve fikirlerine karşı çıkan birileri var.

Büyük Amerika'nın Londra'dan yönetilmesini isteyen bu güç, Navarro'yu köşeye sıkıştırmak istiyor. Onun geçmişteki sırlarını ortaya çıkarmak istiyor. Navarro, aslında korkusuz biridir. Saldırı altında kalacağını bilerek Beyaz Saray'da danışmanlığı kabul etti.

Amerika Birleşik Devletleri içindeki kavganın sonucu aslında dünyayı şekillendirecek.

Bu net! Ancak burada tek şanssız ülke Çin. Çünkü ABD'de şu anda etkin olan güç, Çin'e trilyonlarca dolar tazminat kesilmesini istiyor. Tabii burada öncelikli hedef Çin'i korkutmak.

Çin'i korkuttuğun anda şu anki PEKİN yönetimini kontrol altına almak hiç de zor değil. Çin yola getirildiği an DERİN AMERİKA için Avrupa ülkelerini avucunun içine alması hiç de zor olmayacaktır.

Dünya yeni dengesini ararken, bu kadar büyük ve korkunç günlerin yaşanacağını kim tahmin edebilirdi ki... Ancak bugün itibariyle her ülke kendini düşünmek zorunda. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, her ülkeyi düşünüyor! Bu da Süper Güç olmanın gereği. Rusya'yı da İran'ı da Türkiye'yi de hatta Gana'yı da. Çünkü Pentagon için her yıl hazırlanan raporlarda 198 ülkenin o yıl attığı adımlar ve gelecekle ilgili atacağı adımlar değerlendirilir. ABD'nin planlarına engel olabilecek hangi ülke varsa, listede öne çıkar. Washington da o ülkeyle ilgili revize edilmiş planları hızlandırır.

Fransa, ABD'nin önümüzdeki günlerde öncelikli hedefi olacak.

Çünkü Fransa, Avrupa'da ABD'nin karşısındaki en güçlü ülke. Almanya ile ABD'nin bir sorunu yok. Olan sorunlar ise içeriden çözülebilecek nitelikte.

Deutsche Bank, Donald Trump'a verdiği birkaç milyar dolarlık krediyi geri çağırdı. Kısa sürede bu paranın ödenmesini istedi. Trump da Pentagon da biliyor ki, Deutsche Bank bunu Berlin hükümetinin isteğiyle yapmadı. Deutsche Bank'ın sahibi olan aileler, ABD ile çatışma halinde. Trump da bu savaşın Washington tarafında olduğu için anlaşma bozuldu.

Hatırlayın! Kasım 2019'da ABD Başkanı Trump'a kredi veren isim olarak bilinen THOMAS BOWERS MALİBU'daki evinde ölü bulunmuştu… 35 yıllık eşi Abigail de 2017'de bilinmeyen nedenden dolayı ölmüştü!

Bütün bunlara rağmen Washington Deutsche Bank'ı öncelikli hedef olarak görmüyor.

Çünkü Deutsche Bank'ın Washington'a zarar vermesi zor. Trump'ı ciddi şekilde hedef alması belki üzerine biraz düşünülmesi gereken konu… Her ülke kendini düşünürken, şirketler de kendilerini düşünmek zorunda kaldı. Büyük bir sıkıntının yaşandığı gerçek. Bazı şirket evlilikleri göreceğiz. Bunu ELİT AİLELER istedi. Ancak bunun sağlıklı bir kurtuluş reçetesi olup olmayacağı belli değil.

198 ülkede ABD içindeki savaşı görmekteyiz. DERİN AMERİKA ile AİLELER ellerinden geleni karşılıklı olarak yapmaktalar. Yeni dünyanın şifreleri yine ABD'de olacak.

Kim kazanırsa o KOD'lamayı yapacak…

NOT: Daha önce yazmıştım… Abigail Robinson Bowers...

Thomas Bowers'ın 2017'de evinde öldürülen eşi. O tarihte de Trump, Suriye konusunda Pentagon'la karşı karşıya gelmişti. Amerikan askerlerinin Suriye'de olmasını istemiyordu.

Bu konuda da açıklama üstüne açıklama yapıyordu. Yani Abigail Robinson Bowers'ın ölümü de Başkan Trump'a en sessiz mesajdı. ABD'nin içindeki kavga doğal olarak BEYAZ SARAY'da net olarak görülmekteydi. Sonra TRUMP Pentagon'un yanına geçti.

DERİN AMERİKA ile yol almaya başladı… Karşılarında da PARAYI ELİNDE tutan aileler var… Savaşın bir ayağı LONDRA. Orada da PARAYA yakın olan Prens Charles ve Boris Johnson CORONA!

