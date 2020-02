Matruşka

TÜRKİYE son günlerde SİYASİ AYAK tartışmasının içinde buldu kendini. Elbette bu konu üzerinde düşünen, yazan çok. Ben içerideki isimlere girmeden dışarıdan bakarak gelmek istiyorum. İçeriden yazılabilecek bir kamyon detay var.

Ama şimdi değil... SİYASİ AYAK tartışmasını dillendiren herkes haklı olabilir. Ben yanlış düşünüyor olabilirim. Hatta bu konuda tek de kalabilirim.

Yanılmak çok kötü de değildir. Son tahlilde düşündüğümüz yanlıştır. Ama ya haklı olan bizsek!

Açayım... İdlib'e, Suriye'ye, Libya'ya, Doğu Akdeniz'e, Çin'e, Coronavirüs'e bakarken genelde ABD ile RUSYA'nın ayrı kamplarda olduğu öne sürülmekte.

Ve bütün olanlar bu AYIRIM ışığında analiz edilmekte... Ben ise "SON TAHLİLDE ABD RUSYA'yı yanına çeker" diye ısrar edenlerdenim...

Türk turizmi, doğalgaz, TürkAkım, S-400, nükleer santral ve Türk tarımı gibi önemli kartlar neredeyse MOSKOVA'nın cebinde. Türkiye bu kadar gönlünü açmış ve ortaklığa inanmış durumda. Peki bu kadar samimi bir DOST varken Rusya İDLİB'te neden Türk askerine saldırdı!

Şunu hatırlayalım... Yazmıştım...

"Gelin biz BBC'de olmayanı aktarmaya çalışalım... Doug Coe'ya gidelim... Büyük sistemin büyük oyuncuları vardır. Bunlardan biri de gerçekten büyük bir akıl ve karakter olan Doug Coe'dur! Her ülkenin dokunulmayan kişileri vardır. Doug Coe da Amerika Birleşik Devletleri adına bu kategorinin zirvesinde yer alan biriydi. 2017 yılında ölene kadar da bu güçle yaşadı. Kimse inanmasa da Vladimir Putin'i Kremlin'e götüren kişi Valentin Yumashev de Doug Coe'ya yakındı. Valentin Yumashev'e ulaşmak kolaydı. Ancak Doug Coe, en zor yolu tercih etti. Üniversite yıllarında tanışacağı ve sonradan eşi olacak Irina Vedeneeva'nın bursu Doug Coe'dan geliyordu. Irina Vedeneeva, Valentin Yumashev'i büyütüyordu, yönlendiriyordu.

Boris Yeltsin, Valentin Yumashev'i danışman olarak alırken referansı Irina Vedeneeva'dan başkası değildi".

Bugün Putin'in arkasındaki güç olan Yumashev'in sihirli desteği Vedeneeva'ydı. O da büyük oyuncu Doug Coe'ya bağlıydı.

ABD'nin derinlerinden rüzgar aldığı SIR değildi.

KREMLİN'e geçtikten sonra bütün operasyonlarını artan PETROL fiyatlarıyla yaptığı da zaten ortada... Bakın görürsünüz... Burada nokta koyalım, ÇİN'e geçelim...

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Coronavirüs'le bağlantılı olduğunu anlamak için yine ekonomideki değişimleri incelemekte fayda var.

Asya kıtasının rezervi 5 trilyon dolar. Asya kıtasının önemi, İpek Yolu ile bağlantılı. Asya denilince de Rusya değil Çin aklımıza geliyor. Coronavirüs'le birlikte Çin ekonomisinde büyük bir daralmanın yaşanacağı biliniyordu. Öyle de oldu.

Yüzlerce şirket yatırımlarını durdurdu.

Ülkeler, ithalatı kesti. Çin tecrit edildi.

ŞİMDİLİK DURUM BU!

Ancak gizli tutulmaya çalışılan bir başka gerçek daha vardı. Çin'de iş yapan dev şirketler, ülkedeki nakit akışlarını çekmeye başladı. Apple, FedEx, Daimler, General Motors, Starbucks, McDonald's gibi şirketler sadece 3 haftada 350 milyar dolar nakit parayı ülke dışına çıkardı. Virüs nedeniyle devam eden kaos, 1 trilyon doların Çin'den kaçışını öngörüyor.

Belki de daha fazla olacak.

Amerikan silah lobisi, bu paranın Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmesini istiyor mu? Elbette. Ancak bu şirketler özellikle Kuzey Afrika'nın yeniden güçlenmesi, Amerikan aklı ile düşünmesini sağlamak için bunu finans gücü olarak görüyor.

Yani 1 trilyon doların, Kuzey Afrika ülkelerine sıcak para girişiyle birlikte Yeni Dünya Düzeni, Çin'in dışında hayata geçirilmiş olacak. Amerikan finans sistemi ise bu plana karşı. FED, Çin'de yaşanan kriz nedeniyle adım atmıyor. Birkaç gün önce FED'in raporunda, "Çin'deki Coronavirüs salgınından kaynaklanabilecek olası etkiler, ekonomik görünüm için çok güçlü riskler oluşturmakta" denildi.

Ancak bununla ilgili hiçbir adım atılmadı. FED, Derin Amerika'dan mı çekiniyor? Yoksa krizin etkilerinin Washington'da önce hissedilmesini mi bekliyor? Bunu göreceğiz...

Çünkü FED, krizin Amerika Birleşik Devletleri'nde etkisinin artmasından sonra 1 trilyon dolar basmayı planlıyor. Tabii bu plan, derin Amerika tarafından kabul edilmedi. Çünkü FED, yeni basılan dolarları 2008 krizinde olduğu gibi Rothschild'in finans şirketleri üzerinden yine aileyle iş yapan isimlere aktaracak. Bu da Derin Amerika'nın etkisini azaltacak.

DÜĞÜM BURADA!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Coronavirüs ile petrol fiyatlarının daha da aşağıya ineceğini açıkladı. Tahminler 40 doları göreceği yönünde. Rystad Energy de petrol fiyatının 40 doların altına ineceğini söyledi. Rystad Energy, daha önceki tahminlerinde hiç yanılmadı. Bu gerçekleşirse enerji şirketleri büyük bir zararla 2020'yi kapatacak. Coronavirüs ahtapot gibi etkileri olan bir operasyon.

Coronavirüs sadece silah şirketlerini etkilemedi. Coronavirüs'ün son 1 ayda bilişim, teknoloji, sağlık, uzay bilimleri ve enerji şirketlerinde çok sert etkisi oldu. Silah şirketleri ise yüzde 20 değer kazandı.

Derin Amerika da silah lobisi olduğuna göre, Amerikan bio-kimya sistemi de artık silahla yönetiliyor.

1 trilyon dolarlık bio-kimya sistemi, Çin'in saldırısını beklemeden atağa geçti. Derin Amerika, Coronavirüs'ün çaresini bulması için Regeneron şirketini seçti. New York merkezli bu şirket, 6 yılda karını 6 kat arttırdı ve yaklaşık 7 milyar dolara çıkardı. Şimdi bu şirketin gelecek 5 yılda 25 milyar dolarlık bir kar oranını yakalayacağı iddia ediliyor. Bu da gösteriyor ki, Coronavirüs'ün aşısını Regeneron bulacak. Belki de buldu. Belki de birkaç yıl önce bunun aşısı bulundu.

REGENERON'u izleyen gerçeği bulur!

DERİN ABD bir VİRÜSLE Çin'i üretimin dışına iter gibi yaptı. Petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı. Kasım Süleymani ve Kaşıkçı cinayetleriyle mesaj yolladığı İRAN ve SUUDİ ARABİSTAN'a "Komutan benim" dedi. Rusya'ya "Akıllı ol Yeltsin dönemine gidersiniz, karışmam" uyarısı yaptı. Çin'e yatırım yapan ABD'li şirketlere de "KENDİNİZE GELİN" demeyi ihmal etmedi.

Rothschild ailesinin en has ismi olarak bilinen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Çin artık tek Pazar olmayacak.

Dünya, Çin'den gelen ürünlerle yaşamayı öğrenmişti. Şimdi yeni bir döneme giriliyor. Bu ölümcül salgın ve sonrası elbette her ülke kendi planlarını revize edecek" dedi.

DERİN ABD CORONAVİRÜS'le enerji-üretim-tüketim ve doğal olarak siyasi güç dağılımını bozdu. Çin elbette bitmeyecektir. Ancak ABD'ye CEVAP veremezse KONTROL edilen ÜLKE olarak kalacaktır...

Rusya ise ABD'nin hiçbir zaman karşısında olmadı. Olamaz da...

Bütün değerlendirmeleri yaparken şunu unutmamak şart! ABD ÖNCE DÜŞMANINI, RAKİBİNİ MEYDANA GETİRİYOR. SONRA DA BUDUYOR! Bakın yakın tarihe, görürsünüz... Önemli olan bir konu daha var. Herkes ıskalıyor. ABD Çin'i büyütürken BİRİNCİ DERECEDE İHTİYAÇ DUYMADIĞI ÜRÜNLERE KAPI AÇTI! Yani petrol, gaz ya da su ÇİN'den gelmiyordu. Bunların dışındaki her hamleyi savuştururdu!

Çin'e şimdilik yaptığı da bu! Eğer CORONAVİRÜS abartılır ve giderek büyürse KUZEY AFRİKA yeni üretim merkezlerinden biri olur! Zor mu? Değil... Çin'de 30 yıl önce ne vardı ki! Türkiye'ye gelelim. PETROL fiyatlarıyla Rusya'yı karşımıza aldılar. Baskıyla ÇİN Büyükelçiliği'ni üzerimize saldılar. Çin'den gitmesi muhtemel bazı firmaların geleceği MÜSLÜMAN COĞRAFYASINI da karşımıza diktiler... SİYASİ AYAK da atılan büyük adımın yansıması...

Ama şunu unutmamak gerekir.

ABD ÇİN'li ya da ÇİN'siz kuracağı sistemde bize ihtiyaç duyacak. Çin'in geri dönüp ABD'ye rağmen kuracağı sistemde de biz başroldeyiz... Ama bugünkü tablo da bu!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın