Kötü enerji

ÇOK kez yazdım. "Dünya kendi haline bırakılmaz" diye... Şu an kabul etsek de etmesek de sevsek de sevmesek de Amerika Birleşik Devletleri büyük güç. Bunu her yerde gösteriyorlar.

DOLAR ve PETROL ilişkisi kesilmediği sürece de BÜYÜK GÜÇ OLARAK kalacaklar. Peki bu ilişkiyi bitirecek güç var mı? ŞU AN İÇİN YOK... Peki Washington ne istiyor?

Türkiye'ye ve bölgeye nasıl bakıyor?

Bunun üzerinden gidelim bugün. Ancak unutmayalım ki DOLARPETROL ilişkisi bitmediği sürece oyun içinde oyun kuracaklardır... DOLAR rezerv para olarak tahtını koruduğu sürece bastıkları DOLARLARLA her yere ulaşacaklardır!

Devam...

IRAK hep ABD'nin hedefi oldu. Binlerce kilometre uzaktan gelip buralara yerleştiler! NEDEN PEKİ?

Irak, Ortadoğu petrollerinin önemli merkezlerinden biri. O nedenle ABD tarafından işgal edildi. Hem de iki kez. Şimdi üçüncü harekat başlamak üzere. Ancak bu kez askeri operasyonla olmayacak.

OLAN BİTENİ ANLAMAK için TÜRKİYE'yi merkeze koyup çevredeki ülkelere bakmak gerekecek... Bu araştırma yıllar önce yapıldı...

BATI'da yazılıyor bunlar...

Türkiye'ye siyasi-coğrafi olarak çok yakın olduğu ülkeler İran, Irak, Rusya, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan... Bu ülkelerdeki petrol rezervi en kötü tahminle 103 trilyon dolar. Buna ek olarak Suriye ve Akdeniz'i de ilave ettiğimiz zaman, Türkiye'nin etrafında 200 trilyon dolarlık bir petrol rezervi var.

Yani Türkiye etrafı petrol deniziyle çevrili bir ülke...

ANKARA dayatılan rolü elinin tersiyle ittiği için sorunlarla kapımıza dayanmak istediler! ABD 200 trilyon dolarlık petrole ulaşmak isterken Türkiye'nin sorunlarla boğuşmasını istemekte.

"Paylaşımdan uzak kalsın" diye...

Bu plan Washington'da yapıldı. Moskova başta olmak üzere Türkiye'nin komşu ve yakın coğrafyasındaki ülkelerde de kabul gördü.

Listeyi önümüze alıp baktığınız takdirde yapılan planın yürüdüğünü görmekteyiz. Türkiye sadece Rusya ile iyi ilişkiler içinde.

Bu da ne kadar sağlıklı bilemiyorum... Suriye konusunda 100 kez masaya oturuldu yanımızda yer alan olmadı!

Onun dışında İran, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la büyük bir gerilim yaşanıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de dış politikayı değiştirmek için milyarlarca dolar harcadı. Türkiye ile bu ülkelerin arasında yaşanan gerilim de Washington'da planlandı. Suudi Arabistan ile çok iyi ilişkiler içinde olan bir Türkiye vardı. Mesela Rusya ile arasında yaşanan UÇAK KRİZİ sonrası bu dostluk öne çıktı. Rusya'nın almadığı tüm meyve ile sebzeler, Suudi Arabistan Kralı tarafından alındı.

Suudlar yardıma koşmuştu.

Çok önemli anlaşmalar imzalandı. Hatta tarihin en büyük halka arzı ARAMCO ile de Türkiye çok önemli bir ortaklık yaptı. Ancak Washington bunu istemiyordu ve arka arkaya hazırlanan planlarla Türkiye'nin bölgedeki dostlukları tek tek bitirildi.

Amaç Türkiye'yi çevrelemek ve yalnız bırakmaktı... Ve bu amaçla gerilimi daha da artırıyorlardı!

Türkiye için AKDENİZ ve IRAK çok önem taşıyordu.

Ancak IRAK'ta ABD Barzani üzerinden oyun kurdu. Sonuca gitti. Şimdilik öndeler. Barzani üzerinden alan bulan ABD, hemen şirketlerini bölgeye indirdi! Irak petrollerinin yüzde 85'i Amerikan petrol şirketleri Exxon Mobil, Chevron Corporation, Esso, Texaco, Castrol, Amoco, Phillips 66 ve Schlumberger arasında paylaşıldı. Bu şirketlerin önemli bir özelliği ise yönetim kurullarında ve özel müdürlüklerinde emekli CIA ajanlarının görev yapması.

Yani bu şirketler Amerikan devleti korumasında. Yani hiçbir gücün bu şirketler üzerinde baskı kurma ihtimali yok. ABD bu şirketlere karşı atılan her adımı, ulusal güvenliğe saldırı olarak görüyor.

Akla ilk gelen soru şu!

RUSYA BU DURUMDAN RAHATSIZ DEĞİL Mİ?

HAYIR DEĞİL... Çünkü RUSYA'ya GAZI kontrol görevi verildi. Ve istediği fiyattan petrolünü de satıyor...

ROLÜ BU! ABD, Rusya'ya ekonomik ambargolar uygularken neden petrolünün satışını engellemedi. İran için bunu gözünü kırpmadan yaptı mı? YAPTI! Ama Rusya'ya hiç böyle yaklaşmadı... Rusya için asla yapmaz, çünkü birçok konuda ortaklıkları var. Son olarak Suriye'deki anlaşmayı gördük. Sadece iki ülke arasında küçük bir Akdeniz sorunu var. ABD, Akdeniz'de sadece Rusya'ya pay vermek istiyor. O da çok fazla değil...

Ancak Türkiye Akdeniz'den çok önemli pay almak için adım atıyor. SON DÖNEMDE TÜRK DONANMASININ BAYRAK GÖSTERMESİNİN NEDENİ HEP BU! Sadece biz karşı çıkıyoruz. Haklı olarak "BİZİM OLAN BİZİMDİR" diyoruz...

Bu sebeple Ankara- Washington gerilimi arttı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararlar, yaptırım atakları ve ambargoların nedeni Türkiye'nin petrolle buluşmasını engellemek için.

GÖZDAĞI niteliğinde yani...

Türkiye'nin yıllık enerji ithalatı 50 milyar dolar civarında. Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırı nedeniyle dolar yüzde 60 civarında arttı. Bu da PETROL yükünün 80 milyar dolar gibi hissedilmesine yol açtı...

Her yıl 80 ila 100 milyar dolarlık enerji ithalatı yapmayan Türkiye, Fransa ve Almanya'yı geride bırakıp ABD, Rusya ve Çin'den sonra en etkili ülke pozisyonunu alabilir. Hatta TÜRK DÜNYASIYLA birlikte sıralama ABD-ÇİN ve TÜRKİYE şeklinde olur!

Hem de sadece 5 yılda.

O nedenle Türkiye'nin, Akdeniz'den uzak tutulması gerekiyor! Sadece ABD değil Rusya da Avrupa da bunu istemekte! Bu nedenle de geleceklerdir.

Bazıları anlamasa da konu TÜRKİYE'nin enerji ile buluştuğu an çok büyük sıçrama yapacak olması!

Bunu istemiyorlar. Ankara verilen role razı olmadığı ve olmayacağı için de kapımıza dayanacaklar...

ANLAŞILMASI GEREKEN BU...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın