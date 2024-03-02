3. Antalya Diplomasi Forumu için dün Antalya'daydım. 147 ülkeden gelen siyasetçilerin, diplomatların, akademisyenlerin, gazetecilerin ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı forum dünyanın önde gelen forumları arasında saygın bir yere yerleşti. Forum, Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yılına girdiği ve İsrail'in Gazze'de katliamlarına devam ettiği günlerdeteması ile toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumdaki konuşmasındaduyduğu üzüntüyü anlattı: "Herkesin diline pelesenk ettiği 'kural temelli uluslararası düzen' anlamını ve ağırlığını kaybetmekte, bir slogandan öteye geçememektedir."Erdoğan'ındediği hususun en çarpıcı örnekleri kuşkusuzİsrail'in Gazze katliamlarının ve Rusya-Ukraynasavaşının bitecek gibi görünmemesidir. DışişleriBakanı Fidan da uluslararası örgütlerin buçatışmaları çözememesinin getirdiği meşruiyetkrizine işaret etti. 2. Dünya Savaşı'ndanbu yana en derin meşruiyet krizinin yaşandığıgünlerde Fidan'ın önerisi "".

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Moderatörlüğünü yaptığımbaşlıklı panelde ABDve Avrupa'nın Gazze krizindeki samimiyetsizliğinive bölgesel güçlerin kendi sorunlarınasahip çıkmadıkça çözüm hakkında neyazık ki ümitli olmayacağımızı tartıştık. WadahKhanfar, Daniel Levy ve David Hearst "" arayışının zorluklarına değinerekhalkların hükümetleri üzerinde baskıyapmasının önemine vurgu yaptılar. GüneyAfrika'daki apartheid rejiminin sona erdirilmesindenasıl bir mücadele verildiğini anlatanFaizal Dawjee'nin konuşması ibretlik bir deneyimile doluydu. Beyaz olmayanların gidebildiğiüniversitelerden plajlara kadar yaşam alanlarınınnasıl ayrıştırıldığını ve sömürgeleştirildiğinianlattı. Dawjee'nin anlattıkları İsrail'in katliamlarınakarşı soykırım davası açan ülkeninneden Güney Afrika olduğunu çok iyi resmetti.ABD'nin Güney Afrika'ya yaptırım hazırlığındaolduğu duymak ise rahatsız ediciydi.Soykırıma karşı olmak Güney Afrika'nın millikimliğinin parçası olsa da bu davada yalnızbırakılmamalı.

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Antalya Diplomasi Forumu'nun gündemindeki ikinci en önemli konu elbette Batı- Rusya gerilimiydi. Malum, geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya asker göndermeninbırakılmaması gerektiğini söyleyerek bir tartışma başlatmıştı. Macron'un önerisi NATO, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden hızlı ret cevapları aldı. Kremlin sözcüsü Peskov bu ihtimalin Rusya ve NATO arasında çatışmayı "" hale getireceği tepkisini verdi. Rus lider Putin ise Macron'a daha önce ülkesine asker gönderenlerin akıbetini hatırlattı. Bununla yetinmedi.veoluşturulması için çalışılması gerektiğini anlattı. Ve Putin, Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda yeniden "" ihtimalini hatırlattı: "Onların (Batılıların), topraklarındaki hedefleri vurabileceğimiz silahlara sahip olduğumuzu anlamaları gerekiyor. Ülkemiz, stratejik nükleer silahları kullanmaya tamamıyla hazır. Rusya'ya yeni bir müdahale girişimi, nükleer silah kullanımıyla geniş çaplı bir çatışma tehdidi oluşturuyor." Bu tartışmanın getirdiği kaygılar forumda oturumlar arasında sohbet konusuydu. ABD ve Avrupa, Rusya'yıuğratmak istiyor. Halbuki Putin, yenilgiyi kabullenmeyeceğini nükleer kartı çekerek hatırlatıyor. ABD ve Avrupa ile kapsamlı" yapmak arzusunda olduğunu da ekliyor. Bu yıl zorlu geçecek. Diplomasininolarak güçlendirilmesi, işletilmesi lazım. İşte Antalya Diplomasi Forumu tam da bugünlerde söz konusu amaca hizmet ediyor.