Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT)temalı 10. Zirvesi için dün Astana'daydık. 5 üyeli (Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan) ve 3 gözlemci üyeli (Macaristan, Türkmenistan ve KKTC) TDT Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel sınamalarla mücadelede en önemli gücünolduğunu vurguladı. Hazar doğalgazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşınmasınınkatkısına değinen Erdoğan'ın şu cümlesi dikkat çekti:Sınır geçişlerinin ve vize işlemlerinin kolaylaştırılmasının öneminden bahseden Erdoğan, Gazze'deki katliamı gündeme getirmeyi de ihmal etmedi. Krizin çözümü için Türk dünyasının beraber hareket etmesinin önce ateşkes sonra barışı kolaylaştıracağını söyledi.

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Türk dünyasında entegrasyon arayışı son yıllarda dış politikamızın ana gündem maddelerinden birisi haline geldi. Bu gelişme Orta Asya ülkelerinin bir yönüylediğer yönüyle bölgedeki etkili büyük güçlerlepolitikasına geçmesiyle yakından irtibatlı. Özbekistan ve Kazakistan'ın dünyaya açılımı ile Azerbaycan'ın Türkiye ile güçlenen stratejik ortaklığı bölge denklemlerini değiştiriyor. Malum, Sovyetler Birliği dağıldığında (1989) Türkiye, Türk dünyası ile işbirliğinde hedeflediği noktaya ulaşamadı. 1991'den itibaren koalisyonlar dönemine geçen Türkiye'nin o dönemde Türk cumhuriyetlerinde hem yatırım yapma hem de güvenlik ve istikrar sağlama kapasitesi çok sınırlıydı. Şimdi Türkiye, büyük güçlerin Orta Asya rekabetinde bölge ülkelerinin lehine olacak şekilde bir nevi çıpa görevi üstleniyor.Orta Asya'nın önümüzdeki onlu yıllarda yıkıcı bir rekabete sahne olmaması için Türkiye'nin "" politikasına daha fazla odaklanması gerekiyor.

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Afrika'da bir dizi darbe sonucu siyasi nüfuzu zayıflayan Fransa ve diğer AB ülkeleri Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya ülkelerine olan ekonomik ilgilerini güçlendiriyor. Afganistan'dan çekilmesine rağmen ABD, Çin'i sınırlandırma politikasında Orta Asya'yı bir kenara bırakmış değil. Rusya'nın bölge ülkeleri üzerindeki Sovyetler Birliği döneminden kalma etkisi hâlâ çok canlı. Orta Asya güç denkleminde stratejik düzeyde iddialı aktörlerinden birisi de Çin. Tibet, Tayvan ve Uygur konularını kendi bekası çerçevesinde çok dikkatle izleyen Pekin'in Türk dünyasındaki entegrasyonu kimi zaman endişe ile karşıladığı biliniyor. Çin'in demografik ve ekonomik dominasyonu ihtimali hem Rusya hem de Orta Asya ülkelerinin orta ve uzun vadedeki riskini oluşturuyor.Zengezur Koridoru'nun açılması ulaşım açısından yeni bir fırsat oluştururken, Erdoğan'ın tecrübesi ve lider diplomasisi eldeki en önemli avantaj.

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Zirve sonuç bildirisinde "" yönelik kararlılıkteyit edildi. Astana Senedi kabul edilerekTDT'ninkurulması kararlaştırıldı. Güvenlikkonularındaçağrısında bulunuldu.Yine bildiride İsrail-Filistin çatışmasının durdurulmasıiçin Türkiye'nin pozisyonunauygun şekildeönerildi. Özetle Astana Zirvesi, Türk dünyasınınyeni işbirlikleri geliştirme ve küreselpolitikalarda ortaklaşma alanındaki entegrasyonsürecinin yeni bir adımı oldu.