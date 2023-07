Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turunun ardından Türkiye'ye dönüşünde, uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.Körfez ülkeleriyle işbirliğimiz, somut projelerle güçlenerek gelişecektir. Kazan kazan anlayışı içerisinde önemli ve kapsamlı işbirliği projeleri üzerinde durduk. Bunun, ekonomimiz üzerindeki müspet etkilerini de en kısa zamanda göreceğiz. Körfez ziyaretimizde cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza atıldı. Tüm bu anlaşmalar, maddi karşılıklarının ötesinde bir anlam taşıyor. Körfez ülkelerinin, Türkiye'nin ekonomisine, sanayisine güvenlerinin göstergesidir.Türkiye Yüzyılı'nı, dış politikada yeni hamle ve açılımların vasıtası haline getirmek istiyoruz. Körfez ziyaretimiz bunun adımlarından biri. Diğer coğrafyalarda atacağımız adımlarla bunu daha da pekiştireceğiz.BAE'yle 50.7 milyar dolar tutarında devasa ölçekli bir anlaşma yaptık. İmzalanan anlaşmalar çerçevesinde yatırımları Türkiye'de gerçekleştireceğimiz gibi bu ülkelerin yanı sıra üçüncü ülkelerde de ortaklıkları, işbirliklerini çeşitlendirerek gerçekleştirebileceğiz.Ekim başı gibi büyük bir kongre yapacağız. Bu kongre aslında yerel seçimlerin işaret fişeğidir. Büyük kongremizle birlikte mevcut yönetimimizde bir yenilenmeyi yapacağız. Bizim CHP gibi bir derdimiz, sıkıntımız yok. Biz şu anda Cumhur İttifakı olarak hedefe kilitlendik ve nerede, nasıl isimler bulacağız buna çalışıyoruz. Yerel seçim çalışmalarımızı zenginleştirerek devam ettiriyoruz.Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV'nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV'de böyle bir artışa gidildi. 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük nedeniyle bütçenin ihtiyaçları için böyle bir düzenlemeye gittik. Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten otomatik fiyatlandırma var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyorDüşmanı azaltmak, dostu çoğaltmak gayreti içerisindeyiz. Bölgesel ve küresel güç olmanın adımlarını atmaya devam edeceğiz. Türkiye oyun kurucu bir ülke. Küresel meselelerde ülkemiz istikrarlı yönetimi ve politikalarıyla öne çıkıyor. Her meselede insanı merkeze alan Türkiye Batı, Ortadoğu, Uzakdoğu, Afrika ve Arap coğrafyasıyla aynı anda dostluk ilişkileri kurabilen yegâne ülke. Biz ilk günden itibaren ilkeli ve kararlı bir dış siyaset yürütüyoruz. İlişkileri güçlendirme, yeni dostlar kazanma süreçlerini 'restorasyon' olarak göremeyiz. Türk dış politikası her zaman milli çıkarlarını, menfaatlerini esas alan bir eksendedir. Dün böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bizim dostluğumuzu kazanan ya da kazanacak diğer ülkeler için yeni bir dönemin başlangıcı diyebilirizSayın Putin ile ama telefon diplomasisi ama aramızda daha önce konuştuğumuz Türkiye ziyaretiyle inşallah tahıl koridorunu belli bir yere bağlayacağız. Kıtlık ve yeni göç dalgalarının önüne geçmek için inisiyatif almaktan geri durmayız. Sayın Putin ile konuyu etraflıca konuşarak, bu insani hareketin devamını temin edeceğimize inanıyorum. Kendisinin de Batılı ülkelerden bazı beklentileri olduğunu biliyoruz. Bu konuda da Batılı ülkelerin harekete geçmesi gerekmekte. Sonuçları itibarıyla bu kadar hayati olan bir girişimin devam etmesi insanlığın hayrına. Diplomasinin tüm enstrümanlarını kullanacağız.Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kâr hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.(Bazı ülkelerin boş duran evlerden yüksek vergi aldığı hatırlatması üzerine) Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz.Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ- KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak en iyi zammı yaptık. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz. Emekli maaşlarını yıl sonunda yeniden değerlendireceğiz.Burada en sağlıklıproje, Türkiye üzerindendoğalgazın Avrupa'yaulaşması. Akdeniz'denAvrupa'ya doğalgazsevkiyatınınmaliyetleri çokfazla. Ama Türkiye'denolduğu zaman kârlı birsürece girmiş olacağız.Enerji ve Tabii KaynaklarBakanımız Berat Bey'indöneminde böyle bir adımatılmıştı. O adım kesintiyeuğradı. Şimdi ise bu atacağımızadımla ilk defaNetanyahu ile bir temaskuruyoruz. Bu gelişme,Türkiye-İsrail ilişkilerindeçok daha sıcak bir döneminbaşlangıcı olsun.Anlaşmalarsadece ekonomik değil, bir kalkınmaortaklığının kurulması anlamınageliyor. BAE ile Türkiyearasındaki KapsamlıEkonomik OrtaklıkAnlaşması, 10 yıliçinde BAE'de yüksekbeceri gerektiren25 bin işfırsatı ve Türkiye pazarında 100 biniş fırsatı sağlayacak. İkili işbirliğinigeliştirmeye yönelik ortak çabalarımızın,aynı zamanda bölge halklarıiçin dahabüyük fırsatlarınve tümOrtadoğu'dahayati kalkınmanınönünüaçacağınainancımıztam.Körfez ziyaretimde liderlerle yaptığımız özel görüşmede gördüm ki Mısır konusunda attığımız adım onları ciddi manada memnun etmiş. Hepsi de bize teşekkür etti. Yani Mısır ile büyükelçilerin atanmış olması, bizler için bölgede yeni bir gelişmenin olması durumudur. Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi ekonomik potansiyelimizi de ciddi manada artıracaktır.Suriyeli sığınmacılarla alakalı Suriye'nin kuzeyinde briket evlerin yapım çalışması devam ediyor. Şu an 100-150 bin briket ev rakamına ulaştık. Şu an itibarıyla dönüş yapan sığınmacı rakamında 1 milyonu yakalamış olabiliriz. Bundan sonraki süreçte bu daha da artacaktır. Zaten sığınmacıların gönüllü olarak dönme arzusu çok açık, net ortada. Onlar da topraklarına dönmenin hasreti içerisinde.İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili verdiği sözlerin, garantilerin takipçisi olacağız. İsveç'in atacağı adımlara göre de biz harekete geçeriz. NATO'nun adeta lokomotifi Türkiye'nin, Avrupa Birliği üyeliği de Birliğe canlılık ve güç katacaktır. İsveç'in, teröre karşı somut adım atmasını, verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz.Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024'te başlar. Şu anda petrolü çıkarma safhasındayız. Bunu çıkarıp da devletin, hazinenin kasasına, kesesine girmeye başladığı andan itibaren süratle inşallah vatandaşımıza yansıyacak. Nisan ayında konutlarda doğalgazı 1 ay bedava, 1 yıl boyunca da 25 metreküpe denk doğalgazı ücretsiz yaptıysak Gabar petrolünün de vatandaşımıza bir yansıması mutlaka olacaktır.