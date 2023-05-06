Seçimin son haftasında Batı medyası beklendiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı kampanyasına hız veriyor. The Economist'in muhalefet yanında tavır almaktan öte geçen küstahbaşlığına benzer içerikler Foreign Policy, Le Point, L'Express, Der Spigel ve Washington Post'ta da öne çıkıyor. 14 Mayıs seçimleriniilan eden Batı medyasının Erdoğan lehine yayım yapmasını beklemiyorduk.bir Türkiye istedikleri için Erdoğan'dan ve milli çıkarlara dayalı aktif politikalarından hiç hoşlanmıyorlar. Bazen rest çekmesinden bazen de uluslararası sistemin değişen dengelerinde etkili olacak hamlelerde bulunmasından rahatsız oluyorlar.

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Yine Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının Batı başkentlerinin işine geldiği de açık. S-400'leri depoya çekecek, Rusya ile ilişkilerde Batıcı davranacak, NATO'dan gelen taleplere evet diyecek ve YPG konusunda farklı politika izleyecek bir muhalefet iktidarını kendi çıkarlarına daha uygun buluyorlar. Bunların Türkiye'nin çıkarlarına uygun olup olmadığını ya da bölgesel anlamda istikrarı bozacak hususlar olup olmadığını önemsemiyorlar.Erdoğan hakkında olumlu yorumlara bu medyada hiçbir geçit yok. Türkiye'nin artan stratejik ve diplomatik öneminden bahsederken bilekelimelerini özenle kullanıyorlar. Zaten son on yılda Türkiye'de gerçekleşen her seçim ve referandumda muhalefetin yanında yer aldılar. Hatta Batı medyasının Türkiye'nin "Erdoğan yönetiminde otoriterleştiği" iddiasıyla ürettikleri söylemleri analiz etmek ciddi bir akademik literatür oluşturacak boyuta ulaştı.Edward Said'in Oryantalizm kitabını birkaç kez daha yeniden yazdıracak ölçüde argümanı ve suçlamayı çoğalttılar. Ne "İslamcı faşizm" kaldı, ne "saldırgan "Yeni Osmanlıcılık" kaldı, ne "yayılmacı Türk (sultan)" kaldı ne de "diğer Putin" yakıştırması kaldı. Şimdi de Erdoğan'ın seçimi kaybetmesiyle "dünyadaki diğer otoriter yönetimleri devirecek demokratik dalga oluşturma" fantezisi üretiyorlar.

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AK Parti yönetimindeki yirmi yıl boyunca Türkiye çevremizdeki bölgelerdeki krizlerde istikrar sağlayan ve halkların tercihine saygı duyan bir tecrübe üretti. İç savaşların olumsuz sonuçlarıyla, terör örgütlerinin tehdidiyle, mülteci akınlarının sorunları ile mücadelede başarılı bir performans sergiledi.ABD ve AB ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika'daki "demokrasi promosyonu" gündeminde ne kadar ikiyüzlü ve çıkarcı davrandıklarını defalarca ispatladılar. Arap Baharı'nın kışa dönmesine göz yumanlarınsöylemi ile kendi dar çıkarlarını kastettiklerini artık tüm dünya biliyor. Afganistan ve Irak işgallerinin faciaya dönmesi tarihin sonu ilan ettikleri liberal düzenin çöküşünün önde gelen sebeplerinden birisi. Bu yüzden Batı medyasındaki "Kılıçdaroğlu kazanırsa demokrasi gelecek" söylemi Türk seçmeninin bayat bulacağı ve itibar etmeyeceği bir karşıt kampanya. Dahası, bu söylemin "Yaşasın, eşit düzeyde ittifak ilişkisi isteyen zor Türk'ten kurtulduk" anlamına geldiğinin farkında. Hatta Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda seçmen sadece PKK ve FETÖ ile mücadelenin zayıflayacağı ve güvenliğimizin tehlikeye düşebileceği kaygısı duymuyor.

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Dünkü yazımda The Economist'inTürkiye'nin demokratik seçimlerine müdahaleetmesine siyasetin tepki vermesi gerekirdemiştim. Cumhur İttifakı'ndan seçimlerimizekarışmayın uyarısı geldi ancak şimdiye kadarmuhalefetten ses çıkmadı. Kandil'den PKKelebaşlarının açıklamalarınademeyenlerin Batı medyasına laf etmemesi isehiç şaşırtmıyor.