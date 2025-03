AHMET ÇAKAR

Süper yönetti!

G.Saray geri dönüş sinyalleri verdi. Yaklaşık 1-2 aydır kötü sonuçlar alan, daha önemlisi kötü futbol oynayan, daha da tehlikelisi çok gol yiyip rakiplerine çok pozisyon veren bir Galatasaray varken dün gece net şekilde dönüş sinyallerini aldık. Her şey dört dörtlük mü? Hayır! G.Saray ilk 30 dakika tedirgindi. Ama golü bulduktan sonra her şey değişiverdi. Barış Alper, yavaş yavaş çıkışa geçti diyebilirim. Dün sağ kanadı iyi kullandı. İlk golde Morata'nın önüne yuvarladı, o da Osimhen'in önüne çıkarttı. Bu gol bana göre maçı da Galatasaray lehine bitirdi! Sarı-kırmızılılar kanatları iyi kullandığında Osimhen, korkunç bir silah haline dönüşüyor.

Hem hattrick yaptı hem de G.Saray'ın kazandığı penaltıda topu kullanması için Morata'ya vererek beyefendilik ve de alçak gönüllülük yaptı. Görünen o ki G.Saray'ın oynaması gereken savunma tipi dörtlü… Böyle olduğunda defansif olarak daha az hata yapıyor. Zaten Süper Lig'de G.Saray'ın pozisyon bulmadığı, gol atmadığı maç neredeyse yok! Davinson Sanchez'e de ayrı paragraf açmamız lazım. Osimhen ile birlikte G.Saray'ın en iyisiydi. Maçın hakemi Ozan Ergün'e gelince... İddia ediyorum Türkiye'deki FIFA hakemleri dahil, diğer tüm hakemlere de baktığımızda şu an için en formda hakemlerin başında geliyor. Mükemmel maç yönetti, oyunculara yaklaşımı, vücut dili, hakem olgunluğu mükemmeldi.

