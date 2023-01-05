AHMET ÇAKAR

Korkutucu mesajlar verdi

Galatasaray birkaç haftadır zor kazanıyor. İstanbulspor maçını hatırlayın. İkinci yarı tamamen mahkûm oynayan Galatasaray, uzatmalarda az kalsın gol yiyip puan kaybedecekti. Sivas'ta uzatmalarda attı, rakibin bariz golü verilmedi. Dün ise çok korkutucu mesajlar vardı.

Öne geçene kadar fazla problem yok. Yine pozisyon verdiler ama erken yedikleri golden hemen sonra beraberliği bulup sonra da öne geçtiler. Fakat ondan sonra G.Saray'da yıkım başladı. Adeta İstanbul'da gol yememeye çalışan, mütevazı bir Anadolu takımı gibi oynamaya başladılar. Düşünebiliyor musunuz, şampiyonluğa oynayan G.Saray, Ankaragücü gibi vasat bir rakibe karşı kendi evinde kapanıp kontrataklarla gol bulmaya çalışıyor. Emre Kılınç'ın ikinci yarıda boş kaleye kafayla kaçırdığı top gol olsa G.Saray için çok şey sıkıntıya girerdi. Garip olan şu, bu G.Saray lider. Ama sezon başından beri oynadığı futbol ortalamasına baktığımızda asla lider değil. Birkaç oyuncunun özverisi var ki bunların başında Gomis, Nelsson ve Muslera geliyor. Gerisi sıradan ve sorumsuz. Hakem Zorbay Küçük için üzülüyorum. Vücut dili ve kararları oyuncularda karakter olarak değil ama yetenek ve öz güven açısından zafiyet yaratıyor. Kızmasın, sahada hakemin göstermesi gereken vücut dilinden çok uzak, ezik bir görüntü sergiliyor. Sonucu etkileyen hatası olmadı. Bazı kartlar, fauller yanlış ama asıl sorun Küçük'ün aurası....

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