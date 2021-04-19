AHMET ÇAKAR

3 kritik pozisyonda karar doğru

Fenerbahçe kendini hayata döndüren, kartların yeniden dağıtılmasını sağlayan çok önemli bir galibiyet aldı. Üstelik sadece 3 puan almadı, psikolojik olarak da rakiplerini üzdü. Son dakikadaki penaltı gol olsa çok şey tartışılırken şimdi tüm Fenerbahçe camiası hesap kitap yapıyor. Fenerbahçe oyuna iyi başlamadı. İlk 15-20 dakika bütün kontrol Başakşehir'deydi ve Ömer Ali ile öne geçti. Ömer Ali'nin bu golü yılın en güzel gollerine kesin aday. Daha sonra Fenerbahçe oyunu dengeledi, hatta rakibe üstünlük sağladı. İşte bu dakikalarda devre biterken, klasik bir Fenerbahçe golü geldi. Kornerde ön direkte Ozan arkaya çevirdi, Szalai de tamamladı. Çok garip Fenerbahçe özellikle kornerlerden önemli goller atıyor ama kendi kullandığı kornerlerden de çok komik goller yiyor.

Fenerbahçe'nin kullandığı kornerlerden dönen topta kontradan Göztepe'den, Malatya'dan, dün gece de Başakşehir'den goller yedi. İkinci yarı dengeliydi ama bu sefer de müthiş bir vuruş kalitesiyle Pelkas ortaya çıktı. Mükemmel vurdu, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Bu arada da Mahmut Tekdemir sarı kartı olmasına rağmen hakeme 'al da beni at' dercesine Valencia'yı itti ve oyundan atıldı. Fenerbahçe skor üstünlüğü ve üstelik bir kişi fazla oynarken son saniyelerde Harun'un gereksiz bir penaltısı ile 'İşte şimdi puan gidiyor' dendi ki bu sefer Harun, penaltıyı kurtarıp hatasını telafi etti. Visca da tıpkı N'Koudou gibi kötü bir penaltı attı.

Maçta 3 kritik pozisyon var. İlki Başakşehir golü öncesi Aleksic'in Pelkas'a faul yapıp yapmadığı. Faul yapmıyor ve yandan geldiği için de kaldırdığı taban müdahalesi tehlikeli oyuna girmez. Mahmut Tekdemir, ilk sarı kart gördüğü pozisyonda aslında rakibin baldırına dokunuyor. Fakat tam bir basma değil. Dolasıyla kırmızı kart yanlış olurdu. Başakşehir'in lehine verdiği penaltıda tartışmasız doğru bir karardı.

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