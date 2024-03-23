Dünya kaos çağına girdi.

Bunu en yakın zamanda BM Genel Sekreteri Guterres dile getirmişti.

Antonio Guterres dünyanın "kaos" çağına girdiğini, bunun tehlikeli ve öngörülemez olduğunu söylemişti.

Peki BM'nin başındaki isim bunu niye söyledi?

Gazze'de yaşanan katliamlardan, dünyanın Gazze'deki soykırıma seyirci kalmasından ve dünyanın İsrail'i engelleyememesinden dolayı söylenmiş sözler bunlar.

BM'nin dünya barışını tesis etme iddiasını artık yerine getiremediğini herkes biliyor. Ne ağırlığı var ne de sözünün geçerliliği.

Gücü yeten yetene.

Biri demokrasi havarisi kesilip ülkeleri işgal ediyor.

Başka biri fütursuzca egemenliğine tehlike gördüğü ülkeyi işgal ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı artık farklı bir boyuta taşınıyor. Avrupa'da liderliğe soyunan Fransa, Ukrayna'ya asker göndermeyi gündeme getirdi.

Ancak zaten Ukrayna topraklarında, Batılı unsur bulunuyor. Bu birimler, bazen doğrudan askeri unsur veya danışman olarak faaliyet gösterirken, bazı durumlarda farklı isimler altında Ukrayna ordusu ile savaşa giriyor.

Avrupa'nın güvenlik endişelerinin yükseldiği bu dönemde Rusya çok kapsamlı bir saldırı yaptı. İşte iddiaya göre Rusya bu saldırıda o askeri danışmanların olduğu merkezi de vurduğu iddia edildi.

Rusya'da Terör Saldırısı

Bölgedeki gerilime şimdi ise Rusya'da yapılan saldırı da eklendi.

İlk bilgiler 50'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği 200'e yakın kişinin ise yaralandığı. Saldırının sivillere yönelik olması durumu farklı bir boyuta taşıyor.

Çünkü ABD iki hafta önce Rusya'daki vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayımlamış, "Konserler de dahil toplu etkinliklerin hedef alınabileceğine dair bilgilerin değerlendirildiğini" açıklamıştı.

ABD'nin elinde böyle bir istihbarat bilgisi, belgesi var mıydı? Rusya ile paylaşır mı? Bilinmez ama bu açıklama dikkatleri ABD, Avrupa ve Ukrayna'ya çevirdi.

Ancak dikkat! Saldırıyı Türkiye'de de kanlı eylemler yapan bir terör örgütü üstlendi.

DEAŞ'ın bu tür eylemleri yapmasa da üstlendiği biliniyor. Ama DEAŞ'ın Rusya'yı neden hedef aldığı düşündürücü. Üstelik bunca zaman niye beklediği akıllardaki başka bir soru.

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırı yöntemi Türkiye'de 1 Ocak 2017'de yaptığı saldırı ile benzerlik taşıyor. Uzun namlulu silahlar ile dört kişinin sivillerin üzerine ateş açtığı ve Molotof attığı iddia ediliyor. Molotof kullanmaları hedeflerinin saldırı sonrası yangın çıkartarak can kaybını artırmak olduğunu gösteriyor.

Saldırganları kısa bir süre sonra tespit edilecektir. Öngörüm o ki teröristler Orta Asya uyruklu Kazakistan ya da Tacikistan vatandaşı çıkacak.

Türkiye ve İran'daki saldırılarda terör örgütü bu ülke vatandaşlarını kullanmıştı. Örgütün kimin maşası olduğu belli, doğal olarak olağan şüpheli de belli.

Cevabını siz verin ama hemen değil...