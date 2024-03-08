08 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Abbas Ulu İnsanlık Gazze için bir karıncanın yaptığını yapamayacak mı?
ABBAS ULU
İnsanlık Gazze için ne yapacak?

İnsanlık Gazze için bir karıncanın yaptığını yapamayacak mı?

08.03.2024, Cuma

Açlık..

Hastalık..

Ölüm...

Hiçbiri Gazze'de yaşayanlar için uzak değil.

Her an bir saldırıları riskiyle karşı karşıyalar.

Güvencesiz kamplarda, barınaklarda veya en iyi ihtimalle içler acısı olan evler veya apartman dairelerinde yaşama tutunmaya çalışıyorlar.

Gazze'deki evlerin yüzde 70'i ya yıkıldı ya da ciddi şekilde hasar gördü.

Nüfusun neredeyse yüzde 75'i yerinden edildi.

Geceleri hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düşüyor.

Yardım ulaşmayan Gazze'de yetersiz beslenmeyle birlikte hastalıklardan ölme riski de artmış durumda.

Gazze'nin 2,2 milyonluk nüfusunun tamamı şu anda yakın bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Ortalama olarak Gazze'deki insanlar günde yalnızca iki ila üç litre suya erişebiliyor.

Anlayacağınız Gazze'deki koşullar rahatsız edici ve dayanılmaz.

Üstelik her geçen gün daha da kötüleşiyor.

Bir düşünün, çocuğunuz, çamurlu su birikintisinde içtiği su ile susuzluğunu gideriyor.

Bir düşünün çocuğunuz karnını doyurmak için yere dökülen unu topluyor.

Ya da düşünsenize, açlıktan ve susuzluktan boğazı kuruyan bir çocuğun eline geçen ekmeği bile yiyemediğini...

Kıymetli dostlar Gazzeli çocukların sesi karanlıkta amansız bir umutsuzluk çığlığıdır.

Dünyanın sesiz kaldığı bu katliam için herkes bir şeyler yapmalı.

Yaptıklarımız Gazzelilere, çocuklara umut olmalı.

Gazze'deki insanlar en az bizim kadar yaşamayı hak etmiyor mu?

Bunu yapmak için çok büyük devlet, çok büyük insan olmaya gerek yok.

Herkes gücü yettiğince bu soykırıma dur demek için mücadele etmeli.

Firavunu öldüren sinek.

Peygamberimizi koruyan örümcek.

Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca.

Hepsi sahip oldukları güce değil umutlarına tutundular.

Umutlarının gücünü gösterdiler.

Çünkü umut, en karanlık anlarda bile insanları ayakta tutan bir güçtür.

Bizde Gazze için bir örümceğin, bir karıncanın bir sineğin yaptığını yapamayacak mıyız?

Gazze'deki çocuklar, belki de ellerindeki son parça ekmeği bile doya doya yiyemedikleri zamanlarda, umutlarını kaybetmeden, yarın için hayaller kurmaya devam ediyorlar.

Ancak bu umudu yaşatabilmek için dünya olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.

Herkesin yaşamaya hakkı olduğu gibi, onlarında insanlık onuruna yakışır bir şekilde yaşama hakkı da vardır.

İnsanlık adına bir adım atmamız gerekiyor.

Yardım elini uzatmalı, Gazze'ye umut olmalıyız. Onların acılarına duyarsız kalmamalı, çözüm bulma yolunda adımlar atmaktan kaçınmamalıyız.

Peki, ne mi yapmalıyız? Herkes ne yapması gerektiğini biliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
‘Primakov Doktrini’ ve Rusya-Ukrayna savaşı 06.03.2024 Çarşamba
Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak 02.03.2024 Cumartesi
Kırmızı Kitap Güncellemesi ve Stratejik Değişimler 29.02.2024 Perşembe
Türkiye'nin havacılıkta yükselişinin hikayesi 23.02.2024 Cuma
"Rusya-Ukrayna Savaşı: Kazanan ve Kaybedenler" 20.02.2024 Salı
Mısır Ziyareti ve Orta Doğu'daki Yeni Satranç Masası 18.02.2024 Pazar
Seçim öncesi saldırılar: Tesadüf mü, plan mı? 13.02.2024 Salı
"CHP'nin HDP/DEM İttifakı ve Meşruiyet Arayışı" 12.02.2024 Pazartesi
Türkiye'nin AB hikayesi: Kokoreç tartışmasından vize serbestisine 09.02.2024 Cuma
Türkiye'den Irak'a kritik ziyaretler 08.02.2024 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA