İsrail'in Gazze'deki katliamları...

İran'ın Suriye, Irak ve Pakistan'daki hedeflere balistik füze atışları...

Husilerin Kızıldeniz'de saldırıları.

Ortadoğu'da tırmanan gerginlik ve bölgesel çatışmalar

Bu saldırıların ardında yatan nedenler ve ortaya çıkabilecek sonuçlar, bölgedeki siyasi ve stratejik dinamikleri bir kez daha gündeme getiriyor.

Mevcut durumun tarihsel olarak çatışmaların odağında olan Ortadoğu'yu bir üçüncü dünya savaşına sürükleyip sürüklemeyeceği sorusu, uluslararası arenada birinci gündem olmaya devam ediyor.

Çatışmaların genişlemesi, bölgedeki istikrarı tehdit ettiği gibi küresel çapta ekonomik ve stratejik sonuçlara da yol açabilir.

Son saldırıları ile agresif bir tutum sergileyen İran'ın balistik füzeler ile saldırısının devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle ABD üslerine yönelik balistik füze atışlarının hedefi tam olarak vuramadığı da ayrı bir tartışma konusu.

Peki İran'ın bölgedeki stratejisi ne?

Basra Körfezi'ne ve Umman Denizi'ne kapatılmak istenmeyen İran, saldırıları ile bölgedeki Şii silahlı milis ağını genişletme ve harekete geçirme stratejisiyle uyumlu hareket ediyor.

Bölgedeki nüfuzunu artırmak isteyen Tahran vekalet güçleri ile de farklı noktalarda kendisine yönelik tehditlere cevap veriyor. İsrail'i caydırma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma politikası güdüyor.

İkincisi, ise İsrail'in en güçlü müttefiklerinden biri olan ABD'nin dikkatini ve askeri gücünü İran körfezi yerine daha uzak bir noktaya Kızıldeniz'e çekmek.

Üçüncü nokta ise Avrupa için ticareti daha maliyetli hale getirerek kendisine uygulanan ekonomik ambargonun da cezasını kesmeye çalışmak.

Bu bölgede dikkatleri çeken başka bir konu ise Çin tüm bu yaşananlara neden sessiz kaldığı. Kızıldeniz'deki çatışmalar Çin ticaretini önemli ölçüde etkilemesine rağmen Çin'den herhangi bir yanıt gelmemesi dikkat çekiyor. Zira Çin'in Hint Okyanusu ve Afrika'da artan nüfuzunu sağır sultan bile duymuştur. Aklıma ise şu geliyor Çin'de İran gibi ABD varlığını pasifikten yani kendisinden daha uzakta tutma fikrini taşıyor olabilir mi? Hatta ticaret yollarındaki koruma yükünü hafiflettiğini bile düşünebiliriz.

Sonuç olarak, Ortadoğu'da yaşanan bu karmaşık gelişmeler, bölgenin geleceğini belirsiz kılıyor.

İran'ın hayatta kalmak için planladığı stratejik hedefleri, ABD'nin küresel amaçları, İsrail'in Gazze'deki katliamları ve Çin'in sessizliği, bölgedeki çatışma yumağını giderek daha karmaşık bir hale getiriyor. Ancak bu çatışmalar 3. Dünya savaşının fişeğini ateşler mi? Biraz zor ve uzun süreç. Her ne kadar saldırıların Lübnan, Suriye ve İran'ı da içine çekebileceğini düşünülse de bölgedeki güç dengeleri nedeni ile kimse direk çatışma ortamına girmeyecektir.