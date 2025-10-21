CANLI | Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza... Karar ne anlama geliyor?
İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili görülen davanın 6. duruşması bugün görüldü. Bu kapsamda mahkeme heyeti, sanık B.B ve U.B hakkında en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verirken, sanık M.A.D ve A.Ö.'nün beraatine hükmetti. Başsavcılık 2 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti. Peki karar ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber'de açıkladı.
İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında bugün 6. duruşma yapıldı. Duruşmada karar çıktı.
KARAR SONRASI AHMET'İN ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada suça sürüklenen B.B. ve U.B. 24'er yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
KARAR SONRASI AHMET'İN ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
KARARA İTİRAZ
KARAR NE ANLAMA GELİYOR?
Avukat Hadi Dündar A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dündar, “2 sanığa beraat veriliyor. Mahkemenin gerekçeli kararında biz bunu göreceğiz iki sanığı diğer iki sanıktan neden ayırdı. Burada önemli olan kısım suçu kim suçu beraber işlediyse bununla ilgili de cezalandırma o şahıslar hakkında yapılır. Gerekçeli kararda daha net görmüş olacağız.
Suçu işleyen şahıslar kendi somut olayı üzerinde değerlendirilir. Suçu işlerken nasıl bir soğukkanlılıkla işliyor, hal ve hareketleri nasıldı bunları hepsini değerlendirip ona göre en ağır şekilde bir cezalandırma yoluna başvurulması gerekir. Sayın mahkeme de öyle öngörmüş ve ona göre de en üst şekilde bir cezalandırma yoluna başvurduğunu görebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.
İNDİRİM OLACAK MI?
Dündar, “Mahkeme heyeti şunu söylemiş hiçbir şekilde bir takdiri indirim durumunu uygulamıyor. Cezayı üst sınırdan veriyor. Üst sınırdan verilen cezayı da hiçbir şekilde bir bahane ile indirme yoluna da başvurmadığını görüyoruz. Benim tahminimce hiçbir aşamada bir takdiri indirim uygulama durumu söz konusu olamayacaktır.” dedi.
“İTİRAZ SÜRECİNİ HEMEN BAŞLATACAĞIZ”
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan B.B ve U.B. Hakkında 'Çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi; pişmanlık görülmediğinden indirim uygulanmadı. Sanık M.A.D ve A.Ö. ise beraat etti.
“İTİRAZ SÜRECİNİ HEMEN BAŞLATACAĞIZ”
Avukat Ersan Barkın'ın açıklamaları şöyle: “Evladımız Mingüzzi’nin kaybı üzerinden yaklaşık on ay geçti. Bu on ay sürenin ardından, 6. celsesini idrak ettik bu davanın. Bu davada, aslında iki ayrı dava vardı.
Bu davalardan ilki, ilk iddianameyle açılan ve iki sanığın “kasten çocuğun öldürülmesi” eylemiyle sorumlu tutulduğu davaydı. İkinci dava ise geçtiğimiz celse, ilk celsesi idrak edilen birleşen davaydı.
Esas hakkında mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, ilk davadaki iki sanığın kasten iştiraken bu eylemi gerçekleştirdiğini, ikinci davadaki iki sanığın ise yardım eden sıfatıyla eylemin içinde olduklarını düşünerek cezalandırma talep etti.
Mahkeme, bu yargılamaların sonucunda dört sanığın birden, evladın çevresini nasıl kuşattığını, kamera kayıtlarıyla ve diğer maddi delillerle ortaya koymamıza rağmen, Cumhuriyet Savcısı da bu çabaya ve kanaate iştirak etmiş olmasına rağmen, iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Türk Ceza Yasası’nda çocuk ceza hukuku bakımından bunun karşılığı 24 yıl hapis cezasına tekabül etmektedir. Mahkeme, 62. madde bağlamında takdir indirimi uygulamadı.
Ancak eylemin içinde olan diğer iki sanık hakkında, eylemin her noktasında evladın kuşatılmasında ve kaçış yolunun belirlenmesinde olaya dahillikleri çok açık olmasına rağmen, delil yetersizliği nedeniyle birleşen davanın bu iki sanığı hakkında beraat kararı verildi ve tahliye hükmedildi.
Uzun yıllardır ceza yargılamasının içindeyiz. Bugün, Türk siyasi tarihinde alışılmadık bir biçimde, adliye çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Adliye içinde koridorları kapatacak şekilde güvenlik önlemleri alındı. Elbette bu önlemler, güvenlik ve selamet açısından kabul edilebilir. Ancak ben, bu güvenlik önlemlerini gördüğüm anda, zaten bu hükmün milli vicdanı karşılayacak bir hüküm olmadığını anlamıştım. Yani bugün alınan güvenlik önlemleri, bana kalırsa, temel olarak mahkemenin vermiş olduğu beraat kararını korumak üzere alınmıştı.
Bu mahkeme kararı neticesinde, bu dava maddi veriler bakımından ve dosyadaki güvenlik önlemleri bakımından, alınan kararlar kabul edilebilir değildir. Bu kararlara karşı, hem beraat kararına hem de diğer hususlara ilişkin kanun yolu aşamasında itirazlarımızda, bu kararların kaldırılacağını düşünüyoruz.
Çünkü bakın, yüzyılı aşkın var olan yargılama geleneğine, iştirak birliğine ve bu iştirakların hangi biçimde gerçekleşeceğine ilişkin var olan kararlara aykırı biçimde verilmiş bir karardır bu. Dolayısıyla bu hâliyle kabul edilemez. Üst mahkemelerden döneceğine eminiz.
Ancak bu dosya yalnızca bir dava dosyası olmanın ötesinde, aynı zamanda hepimizin bütün evlatlarının sokaklarda can güvenliği sorunu yaşamadan yaşayabilmelerine ilişkin emsal bir karardı. Ne yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Verilen karar, bu hâliyle kabul edilebilir bir karar değildir. Dolayısıyla üst mahkemelerden bu kararın döneceğini ve kaldırılacağını düşünüyoruz.
Tahliyelere ilişkin kararlarını itiraz sürecini hemen başlatacağız"
KARAR ÇIKTI! İŞTE KATİLLERE VERİLEN CEZA...
Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada suça sürüklenen B.B. ve U.B. 24'er yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu olan suça sürüklenen U.B, B.B, M.A.D. ile A.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada maktulün annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.
Duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.
Adliye içinde ve dışındaki bazı vatandaşlar, ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.
Bir önceki celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, U.B. ve B.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, M.A.D. ve A.Ö.'nün ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan cezalandırılması istendi.
Karar öncesi son sözleri sorulan B.B, "Yaptığım her şey için çok pişmanım, çok üzgünüm." derken, U.B. de çok pişman olduğunu dile getirdi.
A.Ö. de anne ve babasının yanına gitmek istediğini belirterek, "Hakim amca, ben anne babamın yanına gitmek istiyorum. Onlarla yatmak istiyorum. Ben suçlu değilim. Benim suçum yok. Ben olay yerinde olduğum için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.
M.A.D. ise suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatına karar verilmesini talep etti.
Davayı karara bağlayan heyet, suça sürüklenen B.B. ve U.B.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırdı. Cezada indirim uygulamayan heyet, B.B. ve U.B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Heyet, M.A.D. ve A.Ö.'yi ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraatlerini kararlaştırıp, tahliye etti.
SAVCI MÜTALAASINI VERMİŞTİ
Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim'de görülen beşinci duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar U.B. ve B.B.’nin, 'Çocuğa karşı kasten öldürme', M.A.D. ve A.Ö.’nün ise 'Çocuğu kasten öldürme suçuna yardım' suçundan cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tarafların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 21 Ekim'e ertelemişti.
"YASEMİN YANINDAYIZ"
Bugün Saat 10.30 sıralarında Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da hazır bulundu. Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında 'Emsal karar istiyoruz' diyerek slogan attı. Ailenin avukatı ise duruşma öncesi bir süre adliyeye gelenlerle sohbet etti. Destek için duruşma salonu önünde bekleyenler anne Yasemin Akıncılar için, 'Yasemin yanındayız' sloganları attı. Duruşma salonu önünde bekleyenlerin yanı sıra, Anadolu Adliyesi bahçesinde bekleyen kalabalık da aileye destek sloganları attı.
KARAR ÇIKTI
Mahkeme heyeti, sanık B.B ve U.B hakkında en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verirken, sanık M.A.D ve A.Ö.'nün beraatine hükmetti.
ANNE YASEMİN MİNGUZZİ'YE DESTEK! ADLİYEYE GELEN VATANDAŞLARLA KUCAKLAŞTI
Anne Yasemin Minguzzi, duruşma arasında adliye önünde bekleyen yüzlerce destekçiyle bir araya geldi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Minguzzi duygu dolu anlar yaşarken, "Asla yalnız değilsin" sloganları karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ardından büyük bir kalabalık eşliğinde adliye bahçesinde Ahmet Minguzzi için kırmızı balonlar uçuruldu. Anne Minguzzi karar duruşması öncesi duygularını, "Korksunlar benden, o karar çıkacak" şeklinde dile getirdi.
DURUŞMAYA ARA!
Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili görülen davada, 4 sanık yeniden hakim karşısına çıkıyor. Saat 10.30 sıralarında Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi.
SAVCI MÜTALAASINI VERMİŞTİ
Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim'de görülen beşinci duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar U.B. ve B.B.’nin, 'Çocuğa karşı kasten öldürme', M.A.D. ve A.Ö.’nün ise 'Çocuğu kasten öldürme suçuna yardım' suçundan cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tarafların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 21 Ekim'e ertelemişti.
"YASEMİN YANINDAYIZ"
Saat 10.30 sıralarında Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da hazır bulundu.Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında 'Emsal karar istiyoruz' diyerek slogan attı.Ailenin avukatı ise duruşma öncesi bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Destek için duruşma salonu önünde bekleyenler anne Yasemin Akıncılar için, 'Yasemin yanındayız' sloganları attı. Duruşma salonu önünde bekleyenlerin yanı sıra, Anadolu Adliyesi bahçesinde bekleyen kalabalık da aileye destek sloganları attı.
"ÇOK PİŞMANIM"
Duruşmaya ara verilmeden önce sanıklara son sözleri soruldu. Tutuklu sanık B.B. 'Yaptığım herşey için çok pişmanım çok üzgünüm' ifadelerini kullandı. Sanık U.B. de pişmanlığını dile getirerek, 'Çok pişmanım' dedi. Tutuklu sanık A.Ö. ise, 'Hakim amca ben anne babamın yanına gitmek istiyorum.Ben suçlu değilim. Benim suçum yok ben olay yerinde olduğum için çok pişmanım. Anne babamın yanına gitmek istiyorum" diye konuştu. M.A.D ise, "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Mahkemeden beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Ardından da mahkeme saat 12.00 sıralarında duruşmaya ara verdi.
AVUKATTAN TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA! O SÖZLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI
Öte yandan Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklardan Müslüm Doğan’ın avukatı, savunması sırasında “Ahmet’i mazlum gibi gösteriyorlar.” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Avukatın sözleri salonda büyük tepki topladı.
MİNGUZZİ DAVASINDA 6'NCI DURUŞMA BAŞLADI
Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili görülen davada, 4 sanık yeniden hakim karşısına çıkıyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 10.30 sıralarında başladı.
Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 12'şer 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık ilk kez birlikte beşinci duruşmada hakim karşısına çıkmıştı.
SAVCI MÜTALAASINI VERMİŞTİ
Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim'de görülen beşinci duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar U.B. ve B.B.’nin, 'Çocuğa karşı kasten öldürme', M.A.D. ve A.Ö.’nün ise 'Çocuğu kasten öldürme suçuna yardım' suçundan cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tarafların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 21 Ekim'e ertelemişti.
DURUŞMA BAŞLADI
Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında 'Emsal karar istiyoruz' diyerek slogan attı.Ailenin avukatı ise duruşma öncesi bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da hazır bulundu.
DESTEK İÇİN GELDİLER
Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 12'şer 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık ilk kez birlikte beşinci duruşmada hakim karşısına çıkmıştı.
SAVCI MÜTALAASINI VERMİŞTİ
Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim'de görülen beşinci duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar U.B. ve B.B.’nin, 'Çocuğa karşı kasten öldürme', M.A.D. ve A.Ö.’nün ise 'Çocuğu kasten öldürme suçuna yardım' suçundan cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tarafların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 21 Ekim'e ertelemişti.
DESTEK İÇİN GELDİLER
Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında 'Emsal karar istiyoruz' diyerek slogan attı.Ailenin avukatı ise duruşma öncesi bir süre vatandaşlarla sohbet etti.
KARAR GÜNÜ!
İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında bugün 6. duruşma yapılacak.
SAVCI, EN ÜST SINIRDAN CEZA TALEBİNDE BULUNMUŞTU
Duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Bir önceki celsede savcı, dört sanık hakkında mütalaasını sunmuştu.
Savcı, iki sanık için "çocuğun ölümüne neden olma", diğer iki sanık için ise "cinayete yardım" suçlarından en üst sınırdan ceza talep etmişti.
Ayrıca mütalaada "takdiri indirim" ve "haksız tahrik indirimi" uygulanmaması istendi. 5. duruşmada iki sanık ifade vermiş, yeni eklenen bir sanığın avukatı ise müvekkilinin ilkokul dönemine ait engelli raporunu mahkemeye sunmuştu.
Raporda dikkat dağınıklığı ve konuşma güçlüğü gibi ifadelerin yer alması salonda tepkiyle karşılanmıştı. Mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı bugüne ertelemişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AKM 2025-2026 etkinlik takvimi | Kültür-Sanat sezonu başladı: Opera, bale, sergi, tiyatro ve özel Cumhuriyet etkinlikleri
- 21 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?
- 15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?
- MEB LGS Takvimi 2026: Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, LGS hangi tarihte yapılacak?
- VGM Burs Sonuçları Sorgulama Ekranı 2025: Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- iOS 26.1 beta sürümünde yeni dönem: Dijital pasaport ve RCS mesaj desteği geliyor
- Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı ne zaman, şartları ne? 2026'da Sağlık Bakanlığı hangi branşlardan kaç kişi alacak?
- Kuruluş Orhan'ın Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında: Hangi projelerde yer aldı?
- Yatırımcılar dikkat! Konutta 60 ay vade, yüzde 20 indirim avantajı: Yeni TOKİ satışları başlıyor! İşte iller ve tarihleri
- 21 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve programlar yayında?
- Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi tarihte? GS Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi kanalda?
- 21-24 Ekim BİM aktüel katalog: BİM’de kış hazırlığı başladı! Çift yönlü ısıtıcı 1.190 TL, terlik çeşitleri 65 TL