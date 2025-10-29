CANLI | Gebze'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

29 Ekim 2025, Çarşamba
Gebze'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

CANLI ANLATIM YAŞAM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 07:43 Güncelleme: 29.10.2025 09:55
Gebze’de bina çöktü!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Enkaz altında kalanlar olduğu belirtilirken, arama çalışmaları başlatıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Aktaş, “Enkazda aynı aileden 5 kişi var.” dedi.

Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 7 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

CANLI ANLATIM
09:33 29 Ekim 2025

EKİPLER KORİDOR OLUŞTURDU!

Enkazda zamanla yarış, ekipler koridor oluşturdu.
09:29 29 Ekim 2025

"5 KİŞİLİK AİLEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş canlı yayında son detayları aktardı. Aktaş, "Ailenin 2. katta olduğu değerlendiriliyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.
09:28 29 Ekim 2025

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çöken binayla ilgili sosyal medya adresinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır. Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonununda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz.

09:20 29 Ekim 2025

"ENKAZDA AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ VAR"

Vali İlhami Aktaş, televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, binanın neden çöktüğüne ilişkin netleştirilen bir bilgi olmadığını aktararak, "Şu anda öncelikli olarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Olayın oluşumuyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. İlk bilgilerimiz enkaz altında 5 kişinin olduğu şeklinde. Binada yaşayanlar var ama bugün itibariyle binada olduğunu düşündüğümüz, teyit ettiğimiz 5 kişi var. Tek aile... AFAD ekiplerimiz şu anda, bina enkazında dinleme yapıyor. Bu kişilerle henüz bir temas olmadı. İçeride 5 kişi olduğu, yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi. Bina 7 katlı." ifadesini kullandı.

09:12 29 Ekim 2025

"MÜHENDİSLİK HESAPLARINA İLKELERİNE ÇOK AYKIRI BİR DURUM"

İnşaat mühendisi Nail Kocabaş A Haber’de verdiği bilgiler şöyle: 

Binanın çökme şeklinden, binayı baktığımızda fotoğraflardan sadece belli bir tespitler, belli bir şeyler söyleme lüksüne sahip oluyoruz. Bakın binanın eczane kat yüksekliği çok fazla. Binanın üstünde toplamda aslında baktığınızda 5,5 kata yakın bir kat var. Yani en üst katta da bir ilave bir kat olduğu belli. Binanın durduğu yerde çökmüş olması mühendislik hesaplarına, ilkelerine çok aykırı bir durum. Burada binanın mutlaka projesine uygun yapılmış olsa bile projesinden sonra değişikliğe uğramış olma ihtimali çok yüksek. Binada belli düzensizlikler var. Balkon katı, balkonun üstündeki kat kapalı, bir dahaki kat balkon, üstü kapalı. Bu şekilde farklı bir yapılaşması var. Benim ilk gördüğüm fotoğraflardaki tespitimde eczanenin olduğu katta kat yüksekliği çok fazla. Orada 2 kat olma ihtimali çok yüksek. 

Ama bir mühendis olarak şunu söylemek istiyorum; duran bir binanın olduğu yerde çökmüş olması çok enteresan. Mutlaka binanın taşıyıcı sisteminde düzensizliklerle birlikte oluşmuş ve daha sonrasında da belki de düzensizliklerin yanı sıra da projesinin mevcut projesinde taşıyıcı sisteminin değiştirilmiş bir durum olduğunu düşünüyorum. 

Yani duran bir binanın çökmesi çok enteresan. Bu binanın çok eski bir bina olmadığıyla alakalı bir bilgi var. Gözüken de o. Yani bina 50-60 yıllık bir bina değil çok eski bir bina değil ama bina içerisinde katın yapılaşmasında, binanın yapılaşmasında fotoğrafa dikkatli bakarsanız, eczane yazısının üstünde arada bir kat var. Çünkü arka tarafta bir pencere var. Orada bir kat olma ihtimali çok yüksek. Aslında orası 2 kat. Üstündeki balkon katı var. Balkonun üstü kapalı. Dubleks olabilir burası. Böyle bir yapılaşma olabilir. Bina muhtemelen düzensiz bir yapı içeriyor. Bunun ötesinde projesi uygun da yapılmış olabilir. Değiştirilmiş de olabilir.

09:10 29 Ekim 2025

A HABER OLAY YERİNDE

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci olay yerinden detayları aktardı.

A HABER GEBZE'DE YIKILAN BİNANIN OLDUĞU BÖLGEDE

Tepeci, “Bina gördüğünüz gibi tamamen yıkılmış durumda. Burası oldukça kalabalık. Ekiplerin bu noktadaki çalışması devam ediyor. İçeride vatandaşlar olduğunu biliyoruz. Binanın yan yattığını görüyorum. Hassas burunlu köpekle arama yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

A HABER OLAY YERİNDE
08:17 29 Ekim 2025

BİNANIN ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı.

İŞTE YIKILAN BİNANIN ÖNCEKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI
BİNANIN ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI
08:09 29 Ekim 2025

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE!

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKGÖZ A HABER'DE

Büyükgöz, "Şu an bizim ekiplerimiz ve AFAD ekipleri çalışma başlatıldı. Bizim kayıtlarımıza göre binada iki aile toplamda 7 kişi yaşıyor. İçeride kaç kişi olduğu henüz netleşmedi. Olay çok yeni içeriden aldığımız binaları eşleştirmeye çalışıyoruz. İçeride kaç kişi olduğu henüz net değil. 5 katlı bir bina kayıtlara göre araştırmalarımız devam ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

07:58 29 Ekim 2025

"BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ"

A Haber muhabiri Hakan Süer son detayları aktardı.

GEBZE'DE 6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Süer, "Büyük bir gürültüyle çöktü. Bölgede inşaat çalışması olduğu biliniyor. Ardından büyük bir gürültüyle yaşanan binadaki çökme nedeniyle içerisinde iki aileden oluşan toplamda da 5 veya 6 kişi olduğu ve içlerinde çocuklar olduğunu da söyleyelim." dedi.

BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ
07:57 29 Ekim 2025

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR MI?

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci çöken binayla ilgili detayları aktardı.

GEBZE'DE 5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ! DETAYLAR A HABER'DE

Tepeci, “Şuanda binanın neden çöktüğü bilinmiyor. İçeride 5 kişilik bir ailenin kaldığı tahmin ediliyor. Ekipler hemen hızla müdahale etmek için o noktada.” ifadelerini kullandı.

07:42 29 Ekim 2025

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 7 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü.

GEBZE'DE 6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ!

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

07:41 29 Ekim 2025

7 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü.

