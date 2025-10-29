CANLI | Gebze'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

09:12 29 Ekim 2025

İnşaat mühendisi Nail Kocabaş A Haber’de verdiği bilgiler şöyle:

Binanın çökme şeklinden, binayı baktığımızda fotoğraflardan sadece belli bir tespitler, belli bir şeyler söyleme lüksüne sahip oluyoruz. Bakın binanın eczane kat yüksekliği çok fazla. Binanın üstünde toplamda aslında baktığınızda 5,5 kata yakın bir kat var. Yani en üst katta da bir ilave bir kat olduğu belli. Binanın durduğu yerde çökmüş olması mühendislik hesaplarına, ilkelerine çok aykırı bir durum. Burada binanın mutlaka projesine uygun yapılmış olsa bile projesinden sonra değişikliğe uğramış olma ihtimali çok yüksek. Binada belli düzensizlikler var. Balkon katı, balkonun üstündeki kat kapalı, bir dahaki kat balkon, üstü kapalı. Bu şekilde farklı bir yapılaşması var. Benim ilk gördüğüm fotoğraflardaki tespitimde eczanenin olduğu katta kat yüksekliği çok fazla. Orada 2 kat olma ihtimali çok yüksek.

Ama bir mühendis olarak şunu söylemek istiyorum; duran bir binanın olduğu yerde çökmüş olması çok enteresan. Mutlaka binanın taşıyıcı sisteminde düzensizliklerle birlikte oluşmuş ve daha sonrasında da belki de düzensizliklerin yanı sıra da projesinin mevcut projesinde taşıyıcı sisteminin değiştirilmiş bir durum olduğunu düşünüyorum.

Yani duran bir binanın çökmesi çok enteresan. Bu binanın çok eski bir bina olmadığıyla alakalı bir bilgi var. Gözüken de o. Yani bina 50-60 yıllık bir bina değil çok eski bir bina değil ama bina içerisinde katın yapılaşmasında, binanın yapılaşmasında fotoğrafa dikkatli bakarsanız, eczane yazısının üstünde arada bir kat var. Çünkü arka tarafta bir pencere var. Orada bir kat olma ihtimali çok yüksek. Aslında orası 2 kat. Üstündeki balkon katı var. Balkonun üstü kapalı. Dubleks olabilir burası. Böyle bir yapılaşma olabilir. Bina muhtemelen düzensiz bir yapı içeriyor. Bunun ötesinde projesi uygun da yapılmış olabilir. Değiştirilmiş de olabilir.