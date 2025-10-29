CANLI | Gebze'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Enkaz altında kalanlar olduğu belirtilirken, arama çalışmaları başlatıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Aktaş, “Enkazda aynı aileden 5 kişi var.” dedi.
Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 7 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
"5 KİŞİLİK AİLEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çöken binayla ilgili sosyal medya adresinden açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:
29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır. Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonununda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz.
"ENKAZDA AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ VAR"
Vali İlhami Aktaş, televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, binanın neden çöktüğüne ilişkin netleştirilen bir bilgi olmadığını aktararak, "Şu anda öncelikli olarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Olayın oluşumuyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. İlk bilgilerimiz enkaz altında 5 kişinin olduğu şeklinde. Binada yaşayanlar var ama bugün itibariyle binada olduğunu düşündüğümüz, teyit ettiğimiz 5 kişi var. Tek aile... AFAD ekiplerimiz şu anda, bina enkazında dinleme yapıyor. Bu kişilerle henüz bir temas olmadı. İçeride 5 kişi olduğu, yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi. Bina 7 katlı." ifadesini kullandı.
"MÜHENDİSLİK HESAPLARINA İLKELERİNE ÇOK AYKIRI BİR DURUM"
İnşaat mühendisi Nail Kocabaş A Haber’de verdiği bilgiler şöyle:
Binanın çökme şeklinden, binayı baktığımızda fotoğraflardan sadece belli bir tespitler, belli bir şeyler söyleme lüksüne sahip oluyoruz. Bakın binanın eczane kat yüksekliği çok fazla. Binanın üstünde toplamda aslında baktığınızda 5,5 kata yakın bir kat var. Yani en üst katta da bir ilave bir kat olduğu belli. Binanın durduğu yerde çökmüş olması mühendislik hesaplarına, ilkelerine çok aykırı bir durum. Burada binanın mutlaka projesine uygun yapılmış olsa bile projesinden sonra değişikliğe uğramış olma ihtimali çok yüksek. Binada belli düzensizlikler var. Balkon katı, balkonun üstündeki kat kapalı, bir dahaki kat balkon, üstü kapalı. Bu şekilde farklı bir yapılaşması var. Benim ilk gördüğüm fotoğraflardaki tespitimde eczanenin olduğu katta kat yüksekliği çok fazla. Orada 2 kat olma ihtimali çok yüksek.
Ama bir mühendis olarak şunu söylemek istiyorum; duran bir binanın olduğu yerde çökmüş olması çok enteresan. Mutlaka binanın taşıyıcı sisteminde düzensizliklerle birlikte oluşmuş ve daha sonrasında da belki de düzensizliklerin yanı sıra da projesinin mevcut projesinde taşıyıcı sisteminin değiştirilmiş bir durum olduğunu düşünüyorum.
Yani duran bir binanın çökmesi çok enteresan. Bu binanın çok eski bir bina olmadığıyla alakalı bir bilgi var. Gözüken de o. Yani bina 50-60 yıllık bir bina değil çok eski bir bina değil ama bina içerisinde katın yapılaşmasında, binanın yapılaşmasında fotoğrafa dikkatli bakarsanız, eczane yazısının üstünde arada bir kat var. Çünkü arka tarafta bir pencere var. Orada bir kat olma ihtimali çok yüksek. Aslında orası 2 kat. Üstündeki balkon katı var. Balkonun üstü kapalı. Dubleks olabilir burası. Böyle bir yapılaşma olabilir. Bina muhtemelen düzensiz bir yapı içeriyor. Bunun ötesinde projesi uygun da yapılmış olabilir. Değiştirilmiş de olabilir.
A HABER OLAY YERİNDE
A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci olay yerinden detayları aktardı.
Tepeci, “Bina gördüğünüz gibi tamamen yıkılmış durumda. Burası oldukça kalabalık. Ekiplerin bu noktadaki çalışması devam ediyor. İçeride vatandaşlar olduğunu biliyoruz. Binanın yan yattığını görüyorum. Hassas burunlu köpekle arama yapılıyor.” ifadelerini kullandı.
BİNANIN ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı.
GEBZE BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE!
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Büyükgöz, "Şu an bizim ekiplerimiz ve AFAD ekipleri çalışma başlatıldı. Bizim kayıtlarımıza göre binada iki aile toplamda 7 kişi yaşıyor. İçeride kaç kişi olduğu henüz netleşmedi. Olay çok yeni içeriden aldığımız binaları eşleştirmeye çalışıyoruz. İçeride kaç kişi olduğu henüz net değil. 5 katlı bir bina kayıtlara göre araştırmalarımız devam ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.
"BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ"
A Haber muhabiri Hakan Süer son detayları aktardı.
Süer, "Büyük bir gürültüyle çöktü. Bölgede inşaat çalışması olduğu biliniyor. Ardından büyük bir gürültüyle yaşanan binadaki çökme nedeniyle içerisinde iki aileden oluşan toplamda da 5 veya 6 kişi olduğu ve içlerinde çocuklar olduğunu da söyleyelim." dedi.
ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR MI?
A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci çöken binayla ilgili detayları aktardı.
Tepeci, “Şuanda binanın neden çöktüğü bilinmiyor. İçeride 5 kişilik bir ailenin kaldığı tahmin ediliyor. Ekipler hemen hızla müdahale etmek için o noktada.” ifadelerini kullandı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 7 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede, saat kaçta? 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı uçuş programı
- Bugün hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyollar bedava mı?
- HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji'den bölge bölge sarı alarm: Kar, dolu, fırtına, sağanak sonrası pastırma sıcakları geliyor
- 29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi | Bugün hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapanacak?
- Hakem Yunus Dursun kimdir, kaç yaşında, nereli? Kariyeri ve yönettiği maçlar
- Muhammed Selim Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Muhammed Selim Özbek bu sezon hangi maçları yönetti?
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ | 2-3-4-5 kıtalık kısa, uzun ve anlamlı 29 Ekim şiir seçenekleri
- Hakem Mehmet Ali Özer kimdir? PFDK’ya sevk edilen Mehmet Ali Özer kaç yaşında, nereli?
- TFF’nin bahis listesinde yer alan Egemen Artun kimdir, kaç yaşında, nereli? Yönettiği maçlar…
- Melih Kurt kimdir, kaç yaşında? Bahis listesinde ismi geçen Melih Kurt hangi maçları yönetti?
- Zorbay Küçük kimdir, hangi maçları yönetti? Alacağı ceza belli oldu mu?
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI | Cumhuriyet’in 102. yılına özel yeni, kısa ve anlamlı mesajlar ve sözler