Adıyaman'da çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 2 kişi ile araya girerek tarafları ayırmak isteyen 1 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Alamettin Peker Hatip Ortaokulu önünde iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Meydana gelen olayda kavgaya karışan 2 kişiyle kavgaya müdahale etmek isteyen 1 kişi vücutlarına aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.