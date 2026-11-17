Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 5. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hayri T. ve Faruk Ç., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırıda yaralanan Hayri T. ve Faruk Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hayri T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda yaralanan Faruk Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Hayri T.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.