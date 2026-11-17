İzmir'de feci kaza kamerada! Otobüsle çarpışan tramvay böyle raydan çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsüyle tramvay çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, paniğe neden olurken tramvayın raydan çıktığı anlar kameraya yansıdı.