İzmir'de feci kaza kamerada! Otobüsle çarpışan tramvay böyle raydan çıktı
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İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsüyle tramvay çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, paniğe neden olurken tramvayın raydan çıktığı anlar kameraya yansıdı.
Korkutan kaza, saat 12.30 sıralarında, Konak ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi.
TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI
Gazi Bulvarı'nda sola dönmek için manevra yapan 35 DB 1108 plakalı belediye otobüsüyle, Halkapınar yönünden Fahrettin Altay yönüne giden tramvay çarpıştı. Kazada tramvay raydan çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre aksayan seferler, yapılan incelemenin ardından normale döndü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.