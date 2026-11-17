Avcılar’da gece yarısı yangın faciası: 2 ev kül oldu, 4 aile son anda kurtarıldı
İstanbul Avcılar’da gece saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki binaya sıçradı. İki ev tamamen yanarken diğer evlerde de hasar oluştu. Bir taksici ve komşuların kapıları çalarak uyandırdığı 4 aile, alevlerden son anda kurtuldu.
Avcılar'da gece saatlerinde çıkan yangın, iki binada büyük hasara yol açtı. Üç katlı binada başlayıp bitişikteki iki katlı binaya sıçrayan alevler nedeniyle 2 ev tamamen yandı, diğer evlerdeki eşyalar zarar gördü. Yangını fark eden bir taksici ve komşuların uyarısıyla uykularından uyandırılan 4 aile, evlerinden çıkarak hayatta kaldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Üç katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler önce bahçedeki kerestelere, ardından bitişikteki iki katlı binaya sıçradı.
Yangını fark eden bir taksici ve komşular, evlerde uyuyan aileleri uyandırmak için kapıları çaldı. Uyarılar üzerine dışarı çıkan 4 aile, alevlerden kurtuldu.
İhbar üzerine bölgeye Avcılar ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen kişilere ambulansta müdahale edilirken, ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 ev tamamen yanarken, diğer evlerdeki eşyalar da zarar gördü.
"KENDİMİZİ ZORLA DIŞARI ATTIK"
Yangında evinde hasar oluşan Kasım Aydın, bir taksicinin komşuları uyandırarak ailelerin hayatını kurtardığını söyledi.
Komşuların kapıları çalıp zillere bastığını anlatan Aydın, "Biz kendimizi zorla dışarı attık. Rüzgar daha sonra ters yöne döndü, arkamızdaki binaya sıçradı. Komşularımız perişan oldu. Zaten hiçbir şey kalmadı. Çoluk çocuk komşuların sayesinde hayattayız. O taksici çocuk olmasaydı hiçbirimiz çıkamazdık. Duman bizi perişan etti. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın" dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.