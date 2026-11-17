Avcılar'da gece saatlerinde çıkan yangın, iki binada büyük hasara yol açtı. Üç katlı binada başlayıp bitişikteki iki katlı binaya sıçrayan alevler nedeniyle 2 ev tamamen yandı, diğer evlerdeki eşyalar zarar gördü. Yangını fark eden bir taksici ve komşuların uyarısıyla uykularından uyandırılan 4 aile, evlerinden çıkarak hayatta kaldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Üç katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler önce bahçedeki kerestelere, ardından bitişikteki iki katlı binaya sıçradı.