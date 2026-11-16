Malatya'da bıçaklı kavga! İki grup arasındaki tartışma büyüdü: 2 yaralı

Olay, saat 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesi Topalhafız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.