Malatya'da bıçaklı kavga! İki grup arasındaki tartışma büyüdü: 2 yaralı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Sokakta yaşanan kavgada 2 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, saat 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesi Topalhafız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.