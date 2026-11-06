Dijital platformlara yeni yaptırım hazırlığı: RTÜK, düzenleme taslağını AK Parti'ye gönderdi
A Haber ve Sabah'ın gündeme taşıdığı dijital platformlardaki müstehcenlik, çocuk istismarı ve şiddeti özendiren içeriklere yönelik yaptırımların yetersizliği tartışmasında yeni bir adım atıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital platformlara uygulanacak cezaların kapsamını genişletmeyi öngören düzenleme taslağını AK Parti grubuna gönderdi. Öte yandan yerli medyanın telif haklarını korumaya yönelik Dijital Telif Yasası çalışmalarında da gözler TBMM'ye çevrildi.
Türkiye'de dijital yayın platformlarına uygulanan yaptırımların kapsamı uzun süredir tartışılıyor. Mevcut düzenlemede, 6112 sayılı Kanun'un 32. maddesi kapsamında verilen idari para cezalarının hesaplanmasında platformların ticari iletişim gelirleri esas alınıyor.
Ancak abonelik gelirlerinin bu hesaplamaya dahil edilmemesi, yaptırımların caydırıcılığına ilişkin soru işaretlerine yol açıyor. Reklam gelirlerinin yanı sıra abonelik ücretlerinden de önemli kazanç sağlayan platformlara kesilen cezaların, toplam gelirleri karşısında düşük kalabildiği değerlendiriliyor.
DİJİTAL PLATFORMLARA YENİ CEZA DÜZENLEMESİ
A Haber ve Sabah'ın müstehcenlik, çocuk istismarı ve şiddeti özendiren içeriklere karşı daha etkili yaptırımlar uygulanması gerektiğine yönelik gündeme taşıdığı tartışmaların ardından RTÜK'ten de adım geldi.
RTÜK tarafından AK Parti grubuna gönderilen düzenleme taslağıyla, dijital platformlara yönelik yaptırımların genişletilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde platformların Türkiye'deki abonelik gelirlerinin de ihlal durumunda uygulanacak para cezalarının hesabına dahil edilmesi öngörülüyor.
Böylece yaptırımların yalnızca reklam gelirleri üzerinden hesaplanmasının önüne geçilmesi ve cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.
AVRUPA VE ABD'DE DİJİTAL PLATFORMLARA SERT YAPTIRIMLAR
Dijital platformlara yönelik düzenlemeler Avrupa ve ABD'de de gündemdeki yerini koruyor. Avrupa Birliği'nde 17 Şubat 2024'te yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası (DSA), kuralları ihlal eden şirketlere yıllık küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanmasına imkan tanıyor.
Avrupa Birliği, Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle X platformuna 120 milyon euro para cezası uyguladı. İngiltere'de ise kurallara uymayan şirketler için yıllık cirolarının yüzde 10'una kadar ulaşabilen yaptırımlar öngörülüyor.
Türkiye'de de dijital platformlara yönelik yaptırımların kapsamının genişletilmesi ve mevcut mevzuatın dijital yayıncılığın koşullarına uyarlanması tartışılıyor.
YERLİ MEDYA İÇİN DİJİTAL TELİF YASASI GÜNDEMDE
Yerli medya kuruluşlarının karşı karşıya olduğu bir diğer önemli başlık ise dijital telif hakları. Lisans ücretleri ve RTÜK payı gibi yasal yükümlülükleri bulunan yerli medya kuruluşları, dijital platformlarda ürettikleri özgün içeriklerin kullanılması ve bu içeriklerden doğan gelirlerin paylaşılması konusunda düzenleme bekliyor.
Özellikle Google'ın arama motoru güncellemelerinin özgün haber içeriklerinin görünürlüğünü etkilediği, kopya içeriklerin öne çıkabildiği yönündeki eleştiriler dijital telif düzenlemesi ihtiyacını yeniden gündeme taşıyor.
TBMM'de hazırlıkları sürdürülen Dijital Telif Yasası ile dijital platformlar ve servis sağlayıcılarının içerik üreticilerine karşı yükümlülüklerinin belirlenmesi hedefleniyor.