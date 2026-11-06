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META VE GOOGLE İÇİN DİJİTAL TELİF KURULU PLANI

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, daha önce yaptığı açıklamada Dijital Telif Yasası taslağına yönelik çalışmaların olgunlaştığını belirtmişti.

Elmas, dijital platformların içerik üreticilerinin emeklerinden önemli gelir elde ettiğini ancak bu gelirin içerik sahiplerine yeterince yansımadığını ifade ederek, içerik üreticilerinin ürettikleri eserlerden gelir elde edebileceği bir sistem kurmayı hedeflediklerini söylemişti.

Taslak çalışmaları kapsamında, Meta ve Google gibi dijital platformlar ile servis sağlayıcılarının yükümlülüklerinin denetlenmesi için Dijital Telif Kurulu kurulması öngörülüyor. Kurulun, telif anlaşmalarının yapılması ve uygulanmasının takibi ile taraflar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklarda hakemlik görevi üstlenmesi planlanıyor.

Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Basın İlan Kurumu başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının da kurulda yer alması gündemde.