Küresel dijital derebeyliğe karşı dünya ayakta: Gözler Türkiye'de
Küresel sosyal ağların ve yapay zeka devlerinin yerel medyayı, kullanıcı psikolojisini ve milli ekonomileri hedef alan 'algoritmik tuzaklarına' karşı dünya genelinde yasal savaş başlatıldı. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, kullanıcıların hapsedildiği "içerik tünellerini" ve bunun Türkiye ekonomisi ile milli medyaya oluşturduğu maliyetleri köşesine taşıdı.
Küresel dijital platformların algoritmalar üzerinden yürüttüğü manipülasyon ve veri sömürüsü, yerli ve milli medya için büyük bir tehdit boyutuna ulaştı. Haksız kazanç elde ederek Türk medyasının içeriklerini bedelsiz kullanmasına ve kamu düzenini bozmasına karşı "Dijital Telif Yasası" çağrıları giderek yükselirken, bazı ülkeler bu konuda gerekli adımları atmaya başladı.
Sosyal medya şirketlerinin kurduğu tezgaha karşı dünyada önlem alan ülkelerin başında Avustralya gelirken, Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bu konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.
İşte Müderrisoğlu'nun "Algoritma tünellerinde 'Kaybeden Türkiye'..." başlıklı yazısı:
Memleket meselesi olarak gördüğüm "algoritma dünyasını", "içerik tünellerinde bocalayan hayatları" ve "ürettiği maliyeti" anlatmaya devam ediyorum. Küresel sosyal ağların tekelindeki bu oyunda kaybeden Türk insanı, Türkiye ekonomisi ve Türk medyası...
Öyle karmaşık denklemlere girmeye bile gerek yok. Yakın örnek, yakın tarihte Avustralya'dan. Sosyal medya şirketlerinin kurduğu tezgâha karşı çıkan ülkelerin başında Avustralya geliyor. Ve bakınız, son olarak nasıl bir düzenleme hazırlığı içindeler:
Avustralya Hükümeti, "Dijital Özen/ Yükümlülük Sorumluluğu" (Digital Duty of Care) adı verilen yeni bir çalışmayı tamamlamak üzere. Ana fikirleri şöyle:
"Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube gibi platformlar kullanıcının tercihini esas alan 'algoritmik içerik akışını' kapatma seçeneği sunmalı!"
Bu tedbir yürürlüğe girerse...