

Malum platformların, bireyleri sürekli yeni içeriklere yönlendiren özel tavsiye sistemi, kişinin isteğine bağlı olarak devre dışı bırakılabilecek. Kullanıcılar, takip ettikleri hesaplardan gelen içerikleri görüp görmeme noktasında daha fazla kontrol sahibi olacak!

Avustralyalılar diyor ki...

"Sosyal medya algoritmaları yalnızca 'ilginizi çekebilecek içeriklerle' yetinmiyor. Kullanıcıları, platformda daha uzun süre tutacak içerikleri de seçiyor. Örneğin, bir kullanıcının izlediği videoyu analiz eden sosyal medya yazılımları, bireye benzeri içerikleri de gösterip, manipüle edebiliyor. Kişi, farkında olmadan 'algoritmik içerik tünelinde' kayboluyor!"

Sonrası...

Bedel ödemeden kullanılan yerel içerikler. Oluşturulan suni reklam dalgasında sörf yapan sosyal ağlar. İçerik üreticisi milli medya aleyhine sağlanan haksız kazançlar. Ve bu gelirlerin bilâbedel kaynak ülkeye transfer edilmesi!

Bir başka dikkat çekici gelişme ise ABD'den...

The Seattle Times ve Newsday, haber ve makalelerinin izinsiz olarak yapay zekâ modellerini eğitmek amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle OpenAI ve Microsoft'a "telif hakkı ihlâli" davası açtı.

Şu an federal mahkemeye taşınan iddialara göre...

Teknoloji devleri, abonelik duvarlarını ve erişim kısıtlamalarını aşarak yüzlerce haber sitesini tarıyor.

OpenAI ve Microsoft, makaleleri kendi sunucularına aktarırken "yazar isimleri, yayın adı, telif hakkı bildirimleri" gibi sahiplik belirten kritik bilgileri siliyor.

Yapay zekâ robotlarının (ChatGPT ve Copilot), doğrudan gazetelerin içeriklerini kopyalayarak, kendi kullanıcılarına yanıt ve özet üretmesi ise orijinal haber sitelerinin trafiğini kesiyor, reklam gelirlerine büyük darbe vuruyor.

Tabii kritik bir ayrıntı daha verelim!

Trump yönetimi, bu emsal davanın yapay zekâ sektöründeki küresel Amerikan liderliğini zedelememesi gerekçesiyle mahkemeye, " OpenAI lehine görüş iletti!"