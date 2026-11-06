-°C
CANLI YAYIN

Ankara'da trafikte skandal görüntü: Otobüs kapısından sarkıp tekme attı!

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ankara'da trafikte skandal görüntü: Otobüs kapısından sarkıp tekme attı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde taksi şoförü ile belediye otobüsü şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, otobüsteki görevli kapıdan sarkarak taksi şoförüne tekme attı. Başka bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği olayın ardından araçlar yola devam etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, taksi şoförü ile belediye otobüsü şoförü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, otobüsteki görevli taksi şoförüne tekme attı. Sabah saatlerinde İsmet İnönü Bulvarı'nda yaşanan olayı başka bir sürücü cep telefonuyla görüntüledi.

Kavşaktaki tartışma sırasında belediye otobüsündeki görevli, aracın kapısından sarkarak yan tarafta duran taksinin açık camından şoföre tekmeyle vurdu. Arbede sonrasında her iki araç da yoluna devam etti.

Avcılar'da dehşet! Evde bıçakladığı sevgilisini sokakta da kovalayıp saldırdı
Sonraki Haber
Avcılar'da dehşet! Evde bıçakladığı sevgilisini sokakta da kovalayıp saldırdı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın