Ankara'da trafikte skandal görüntü: Otobüs kapısından sarkıp tekme attı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde taksi şoförü ile belediye otobüsü şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, otobüsteki görevli kapıdan sarkarak taksi şoförüne tekme attı. Başka bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği olayın ardından araçlar yola devam etti.