Fatih'te meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya dair soruşturma başlatılırken o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da çocuğun vefatına ilişkin taziye mesajı paylaştı. Ayazağa'da meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda meydana geldi. 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı.

Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından, İstanbul Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına yapılan M.I. için yayımladığı başsağlığı mesajında, şunları kaydetti:

"İstanbul Fatih'te sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, il genelinde şiddetli yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımızın afetten olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını ilk andan itibaren sürdürmektedir. Lütfen resmi kurumlarımız tarafından yapılan uyarıları dikkate alalım, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

BİR ACI HABER DE SARIYER'DEN

Kentte gün boyu etkili olan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sele neden oldu. Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y. (34) ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı.

Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y. vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

S.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.