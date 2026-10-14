"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK YAĞIŞ ORANLARINDAN BİRİ" A Haber canlı yayınında afetin boyutlarına dikkat çeken İstanbul Valisi Davut Gül, "Efendim öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bildiğiniz gibi bugün yağan yağış yaklaşık metrekareye 200 kilonun üzerinde. Bu ne demek? Yani Cumhuriyet tarihinde ölçebildiğimiz kadarıyla en yüksek yağış oranına denk gelen bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla da İstanbul gibi 16 milyonluk bir şehirde bu yağışla birlikte birçok olumsuzluğu hep birlikte, sizlerle birlikte yaşıyoruz." dedi.

Tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Vali Gül, "Burada AFAD'ın koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyesinin, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve diğer bütün bileşenlerle herkes kendi görev alanında bu çalışmayı yapıyor. Birinci önceliğimiz hemşehrilerimizin canını korumak. Bununla ilgili mahsur kalanlar başta olmak üzere risk altındaki yerlerle ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, kurtarıyor. Çeşitli ihbarlar geliyor, abartılı ihbarlar geliyor. Bunları kendi içerisinde bir sınıflandırarak müdahale de etmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz, ilçe belediyelerimiz ilçede, ana arterlerde Büyükşehir, İSKİ kendi alanında, herkes çalışıyor. Fakat çoğu derede, derenin de dışında yolların dere gibi suların aktığını görüyoruz, yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Gül A Haber’de duyurdu: İstanbul’da Cumhuriyet tarihinin rekor yağışı | Fotoğraf: A Haber

"RİSKLİ YERLERDE KALMAYIN, 112'Yİ ARAYIN"

Vatandaşlara yönelik hayati uyarılarda bulunan Vali Davut Gül, "Dolayısıyla da bu akşam hemşehrilerimizden istirhamımız su basma riski olan yerlerde kalmamaları. Bununla ilgili 112'yi aradıklarında bizler onları misafir ediyoruz, edeceğiz. Bu arada kapanan yollar oluyor, zaman zaman açıklamalar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Onları takip etmeleri, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları... Trafiğe ne kadar çok özel araçla çıkarlarsa hem arama kurtarma ve buna benzer çalışmalara engel olunuyor hem de kendileri bir şekilde risk altına girmiş oluyor. Sonuç itibarıyla hangi yolun çökeceği, hangi derenin taşacağını da çok da kestiremeyebiliyorlar." sözleriyle uyardı.,

Yağışın durumu ve alınan idari tedbirlere de değinen Vali Gül, "Yarın da daha çok Anadolu Yakası'nda yağışların devam edeceğini düşünüyoruz. Okulları, üniversiteler de dahil olmak üzere tatil edildi bir gün, bir günlük. Bu arada hamileler, engelliler ve buna benzer 8 yaşın altında çocuğu olan kamu personeline idari izin verildi. Arkadaşlarımız 7/24 görevinin başında, takip ediyor. İnşallah en az zararla atlatmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun üzerine Vali Davut Gül, "112'yi aradıklarında ya da ilçede en yakın karakola ulaştıklarında, kaymakamlarımız koordine ediyorlar, onları misafir edeceğiz. Hiç kimsenin açta açıkta kalmasını biz kabullenemeyiz. Dolayısıyla da risk altında olmalarını istemeyiz asla. Su basma ihtimali olan yerlerde asla kalmasınlar. Devletimiz, milletimiz hemşehrilerimizi bir şekilde barındırırlar. İnşallah yarın da yağışların azalmasıyla birlikte fotoğrafı tam anlamıyla görmüş oluruz." dedi.

14 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Can kaybı ve yaralılara dair soruya yanıt veren İstanbul Valisi Davut Gül, gelen acı haberi paylaşarak, "14 yaşında bir kardeşimiz elektrik akımına kapılarak vefat etti." açıklamasını yaptı.

Vali Gül, sözlerine "Yani bize ulaşan bir yaralı yok ciddi anlamda. Fakat araçlarda çok sayıda zarar vardı. İşte kurtulan hemşehrilerimiz vardı ama böyle sudan dolayı ya da afetten dolayı bir yaralı ulaşan, yaralı bilgisi yok efendim." bilgisini de ekledi

ÜNİVERSİTELERDEKİ TATİL DURUMU

Üniversitelerin tatiline dair konuşan Vali Davut Gül, "Takip ettiğim kadarıyla üniversitelerimizin tamamına yakını tatil etti. Onların kendi sitelerinde takip etmekte fayda var. Ama tatil ettiklerini düşünüyorum, öyle gördük." açıklamasında bulundu.

"YAĞIŞ AZALMAKLA BİRLİKTE DEVAM EDECEK"

Yağışın devam edip etmeyeceğine ilişkin Vali Gül, "Yağış azalmakla birlikte devam edecek efendim. Yani meteorolojik verilere göre bugün 220'leri kadar buldu şu an itibarıyla. Yarın da devam edecek ama yarınki yağış miktarı biraz daha az olacak. Anadolu Yakası'nda bugüne göre artarak devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Son olarak İstanbul Valisi Davut Gül, "Yani cuma günü bir problem kalacağını düşünmüyoruz efendim. Ama öngörmediğimiz bir şey olursa tekrar değerlendiririz." diyerek sözlerini tamamladı.