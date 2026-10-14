İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak sebebiyle yollar göle döndü. Sarıyer Ayazağa'da sel sebebiyle sürüklenen İETT otobüsünde mahsur kalan yolcular, kendi çabalarıyla çıkmaya çalıştı. Megakentin genelindeki son durumu ve giderek büyüyen sel riskini sahadan canlı yayında aktaran A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, yağışın artık yerel olmaktan çıkıp tüm kenti etkisi altına aldığını vurgulayarak derelerin taşma tehlikesine dikkat çekti.

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Sağanak nedeniyle vatandaşlar zorlu anlar yaşadı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi.

Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sebebiyle yollar göle dönerken, Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen sel sebebiyle İETT otobüsü ve araçlar mahsur kalarak sürüklendi.

O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Mahsur kalan vatandaşlar, otobüsün ve araçların çatısına çıkarak kurtulmayı bekledi.

"YAĞIŞ ARTIK LOKAL DEĞİL, DERELERDE TAŞMA TEHLİKESİ VAR"

İstanbul genelinde artan yağış şiddetini ve sahadaki tehlikeli tabloyu değerlendiren A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Tabii ki bir risk var gibi duruyor çünkü şu anda da adeta bardaktan boşalırcasına yağış devam ediyor. İstanbul'da artık lokal olmaktan çıktı, İstanbul'un genelinde bu şekilde bir yağış var. Mahsur kalmaların yaşandığı birçok örnek gördük. Bu şekilde bir yağışın su baskınlarına neden olması kaçınılmaz gibi. Umarız Sarıyer'deki otobüs örneği bir daha yaşanmaz ancak şu anda aralıksız devam eden yağış, bazı derelerde taşmaya neden olabilir" ifadelerini kullandı.

KEMERBURGAZ, CENDERE VE BAŞAKŞEHİR DE SULAR ALTINDA

Günün erken saatlerinden itibaren megakentin farklı noktalarından benzer ihbarların geldiğini belirten Almaçayır, "Öğleden sonra saatlerinde haber merkezimize ulaşan Kemerburgaz, Cendere yolu üzerinde de çok ciddi bir yağış vardı ve o bölgedeki araçların neredeyse suya gömüldüğünü görmüştük. Başakşehir'de bazı lokasyonlarda çok ciddi su birikintileri vardı. İşte şu anda yürümekte bile güçlük çekmemize neden olan bir yağış da başladı" sözleriyle olumsuz hava koşullarının boyutunu anlattı.

"HEM ŞİDDETLİ RÜZGAR HEM SAĞANAK VAR, UYARILARA DİKKAT EDİLMELİ"

Kritik hava koşullarına karşı uyarılarda bulunan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "İstanbullular için korkutucu ya da endişe verici bir başlık olarak sunmak değil maksadımız ama ciddi manada yağış bazı bölgelerde risklere neden olabilir. Tabii ki meteoroloji uzmanları ve il yönetimindeki yetkili isimlerin uyarılarını dikkate almak çok önemli, bunun altını çizelim. Çünkü hem şiddetli rüzgâr ve rüzgârla birlikte de çok ciddi bir yağıştan bahsediyoruz" şeklinde konuştu.