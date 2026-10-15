Burdur'da iki otomobil çarpıştı: Aracın motoru yerinden çıktı, sürücü ağır yaralandı
Burdur'da iki otomobilin çarpışmasının ardından savrulan araç, yol kenarındaki dükkana çarparak yeniden yola döndü. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yol ortasına fırlarken sürücü N.A.K. ağır yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir sürücü ağır yaralandı. Çarpışmanın ardından savrularak yol kenarındaki dükkana çarpan otomobilin motoru yerinden çıkarak fırladı.
Ağır yaralanan sürücü N.A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Kaza, saat 07.00 sıralarında Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre N.A.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından Ş.T. yönetimindeki otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle N.A.K'nin kullandığı otomobil savruldu.
ÖNCE DÜKKANA ÇARPTI, SONRA YOLA SAVRULDU
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir dükkana çarptıktan sonra yeniden yola savruldu.
Çarpmanın şiddetiyle aracın motoru yerinden çıkarak yol ortasına fırladı.
Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana gelirken otomobilin çarptığı dükkanda da büyük çapta hasar oluştu.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü N.A.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Hastanede tedavi altına alınan N.A.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.