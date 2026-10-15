Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir sürücü ağır yaralandı. Çarpışmanın ardından savrularak yol kenarındaki dükkana çarpan otomobilin motoru yerinden çıkarak fırladı.

Ağır yaralanan sürücü N.A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, saat 07.00 sıralarında Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre N.A.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından Ş.T. yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle N.A.K'nin kullandığı otomobil savruldu.