CANLI İstanbul'da şiddetli yağmur yolları göle çevirdi: Metro istasyonlarını, ev ve iş yerlerini su bastı

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken evleri, iş yerlerini, metro istasyonlarını ve Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni su bastı. Küçükçekmece'de evinde mahsur kalan bir kişi itfaiye tarafından kurtarılırken Arnavutköy'de yolda çökme meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, evleri, iş yerlerini ve metro istasyonlarını su bastı. Esenyurt'tan Başakşehir'e, Beykoz'dan Büyükçekmece'ye birçok noktada sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. İŞTE HAYATIN OLUMSUZ ETKİLENDİĞİ İSTANBUL'DAN TÜM GELİŞMELER