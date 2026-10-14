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CANLI İstanbul'da şiddetli yağmur yolları göle çevirdi: Metro istasyonlarını, ev ve iş yerlerini su bastı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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CANLI İstanbul'da şiddetli yağmur yolları göle çevirdi: Metro istasyonlarını, ev ve iş yerlerini su bastı

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken evleri, iş yerlerini, metro istasyonlarını ve Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni su bastı. Küçükçekmece'de evinde mahsur kalan bir kişi itfaiye tarafından kurtarılırken Arnavutköy'de yolda çökme meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, evleri, iş yerlerini ve metro istasyonlarını su bastı.

Esenyurt'tan Başakşehir'e, Beykoz'dan Büyükçekmece'ye birçok noktada sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

İŞTE HAYATIN OLUMSUZ ETKİLENDİĞİ İSTANBUL'DAN TÜM GELİŞMELER

CANLI ANLATIM

10:40

MAHMUTBEY-HABİPLER YOLUNDA SU BASKINI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Mahmutbey-Habipler yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerleyemedi, trafik adeta durma noktasına geldi. 
 

Ahaber
10:20

MOTOSİKLETLİNİN ZOR ANLARI KAMERADA

Kentte yağışın etkili olduğu bir noktada motosikletli sürücü de su birikintisinin içinde zor anlar yaşadı.

Suyun yükseldiği alandan çıkmaya çalışan motosikletlinin güçlükle ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak bilgilerde olayın gerçekleştiği ilçe belirtilmediği için habere ilçe bilgisi eklenmedi.
 

10:05

SULTANGAZİ'DE VATANDAŞLAR SAÇAKLARA SIĞINDI

Sultangazi'de de sağanak yağış yolları suyla kapladı.

Vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçak altlarına sığınırken toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluştu.

Sabah saatlerinde etkili olan yağıştan öğrenciler de olumsuz etkilendi.
 

Ahaber
09:50

BEYKOZ'DA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Beykoz'da sabaha karşı şiddetini artıran sağanak nedeniyle yollarda yoğun su birikintileri oluştu.

Suyla kaplanan güzergahlarda ilerlemeye çalışan sürücüler güçlük yaşadı.
 

Ahaber
09:45

ARNAVUTKÖY'DE YOL ÇÖKTÜ

Şiddetli yağışın ardından Arnavutköy'de bir sokakta çökme meydana geldi.

Söz konusu noktada İSKİ tarafından altyapı çalışması yapıldığı ve yol düzenlemesinin henüz tamamlanmadığı belirtildi.

Çöken yolda bir hafif ticari araç mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Arnavutköy Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle aracın kurtarılmasına yardımcı oldu.
 

Ahaber
09:30

KÜÇÜKÇEKMECE'DE EVDE MAHSUR KALDI

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bodrum katta bulunan bir evi su bastı.

Bu sırada evde bulunan bir kişi yükselen su nedeniyle dışarı çıkamayınca itfaiyeden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu evde mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Kurtarılan kişi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 

Ahaber
09:15

MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ'Nİ SU BASTI

Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesi de kuvvetli yağıştan etkilendi.

Hastanede su baskını yaşanırken asansör bölümünden su aktığı ve bir koridorun suyla kaplandığı görüldü.

Kaynak bilgilerde sağlık hizmetlerinin durdurulduğuna veya hastaların tahliye edildiğine ilişkin bilgi bulunmuyor.

09:00

METRO İSTASYONLARINI SU BASTI

Başakşehir'de yağış yalnızca karayolu ulaşımını etkilemedi.

Başakşehir Olimpiyat Metro İstasyonu'nda da su baskını yaşandı.

Metroya ulaşmaya çalışan vatandaşlar su nedeniyle zor anlar yaşadı. 

Sağanağın etkilediği bir diğer nokta Hacıosman Metro İstasyonu oldu.

İstasyonda tavandan su aktığı görüldü.

İstasyondaki vatandaşlar yaşanan su baskını karşısında şaşkınlık yaşadı.
 

Ahaber
08:50

SUYA KAPILAN KADIN SÜRÜKLENDİ

Esenyurt Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde bir kadın akıntıya kapılarak sürüklendi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan kadının yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Yağmur suyunun kısa sürede yükselmesiyle bölgedeki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar ise yükselen suyun içinde kaldı.

ESENYURT'TA SUYA KAPILAN KADIN SÜRÜKLENDİ! O ANLAR KAMERADA
08:45

BAŞAKŞEHİR'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Başakşehir İkitelli'de kuvvetli sağanak nedeniyle yollar suyla doldu.

Bazı araçlar su birikintilerinin oluştuğu yolda mahsur kaldı.

Yolda yürümeye çalışan vatandaşlar da yükselen su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Ahaber
08:35

ESENYURT'TA İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sağanağın etkili olduğu ilçelerden biri Esenyurt oldu.

Haramidere Sanayi Bölgesi'nde oluşan su baskınları nedeniyle bazı iş yerleri su altında kaldı.

Bölgede yağış nedeniyle ulaşımda da güçlük yaşandı.

Ahaber
08:30

İSTANBUL'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kentte bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış, sabah saatlerinde de şiddetini artırdı.

Yoğun su birikintileri nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü.

İSTANBUL'DA SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ! HACIOSMAN METROSUNU SU BASTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Seyir halindeki sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı noktalarda araçlar mahsur kaldı.

Yayalar da şiddetli yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
 

Ahaber
#İstanbul #Sağanak Yağış #Esenyurt
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