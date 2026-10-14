CANLI İstanbul'da şiddetli yağmur yolları göle çevirdi: Metro istasyonlarını, ev ve iş yerlerini su bastı
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken evleri, iş yerlerini, metro istasyonlarını ve Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ni su bastı. Küçükçekmece'de evinde mahsur kalan bir kişi itfaiye tarafından kurtarılırken Arnavutköy'de yolda çökme meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, evleri, iş yerlerini ve metro istasyonlarını su bastı.
Esenyurt'tan Başakşehir'e, Beykoz'dan Büyükçekmece'ye birçok noktada sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
İŞTE HAYATIN OLUMSUZ ETKİLENDİĞİ İSTANBUL'DAN TÜM GELİŞMELER
CANLI ANLATIM
MAHMUTBEY-HABİPLER YOLUNDA SU BASKINI
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Mahmutbey-Habipler yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerleyemedi, trafik adeta durma noktasına geldi.
MOTOSİKLETLİNİN ZOR ANLARI KAMERADA
Kentte yağışın etkili olduğu bir noktada motosikletli sürücü de su birikintisinin içinde zor anlar yaşadı.
Suyun yükseldiği alandan çıkmaya çalışan motosikletlinin güçlükle ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak bilgilerde olayın gerçekleştiği ilçe belirtilmediği için habere ilçe bilgisi eklenmedi.
SULTANGAZİ'DE VATANDAŞLAR SAÇAKLARA SIĞINDI
Sultangazi'de de sağanak yağış yolları suyla kapladı.
Vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçak altlarına sığınırken toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluştu.
Sabah saatlerinde etkili olan yağıştan öğrenciler de olumsuz etkilendi.