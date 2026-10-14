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Fatih'te selden acı haber! 14 yaşındaki çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti: Dehşet kamerada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fatih'te selden acı haber! 14 yaşındaki çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti: Dehşet kamerada

Fatih'te meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya dair soruşturma başlatılırken o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda meydana geldi. 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı.

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Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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