Fatih'te selden acı haber! 14 yaşındaki çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti: Dehşet kamerada

Fatih'te meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya dair soruşturma başlatılırken o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.