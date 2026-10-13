Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Nejat Yazıcı, sosyal medyada karşılaştığı iş ilanının ardından banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandırınca hayatının en zor dönemini yaşadı. E-ticaret işi yapacaklarını söyleyen kişilere hesaplarını teslim eden Yazıcı, vaat edilen parayı alamadığı gibi hesaplarının dolandırıcılık olaylarında kullanıldığını öğrendi. Hakkında 97 dosya açıldığını belirten Yazıcı, yaklaşık 30 ay cezaevinde kaldığını ve ailesinin desteğiyle mağdurların zararlarını karşılamaya çalıştığını anlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Nejat Yazıcı, banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandırmasının ardından 97 dolandırıcılık dosyasıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. (Foto: İHA)

İŞ İLANIYLA BAŞLADI, HESAPLARINA BLOKE KONULDU

İddiaya göre olay, 2022 yılında Yazıcı'nın sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin banka hesaplarını e-ticaret amacıyla kullanmak istemesiyle başladı.

Borçları nedeniyle teklifi kabul eden Yazıcı, 1 Temmuz 2022'de hesaplarını İstanbul'da bu kişilere teslim etti. Ancak kendisine söz verilen ödeme yapılmadı. Bunun üzerine 22 Temmuz'da banka şubelerine giderek hesaplarını kapattırdı.

Geçirdiği iş kazasının ardından malulen emekli olan Yazıcı, emekli maaşını çekmek istediğinde hesabına dolandırıcılık soruşturması kapsamında bloke konulduğunu öğrendi.

"17 GÜN İÇİNDE ONLARCA KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR"

Yaşadıklarını anlatan Yazıcı, hesaplarını teslim ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ancak zamanla kendi adına da davalar açıldığını söyledi.

Yazıcı, "Hesaplarım dolandırıcılık eyleminde kullanılmış. Ben de bu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundum. Sonra zamanla adıma davalar açılmaya başladı. Sürekli karakola gidip ifadeler verdim. Her gün 10 tane ifade veriyordum. Bu şahıslar 17 gün içinde onlarca kişiyi dolandırmışlar" dedi.