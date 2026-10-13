IBAN'ını kullandırmanın bedeli ağır oldu! 30 ay cezaevinde kaldı, ailesi milyonlarca lira ödedi
Kocaeli'de borçları nedeniyle banka hesaplarını tanımadığı kişilere kullandıran 30 yaşındaki Nejat Yazıcı'nın hayatı altüst oldu. Hesaplarının dolandırıcılık olaylarında kullanıldığını öğrenen Yazıcı, 97 dosyayla karşı karşıya kaldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Nejat Yazıcı, sosyal medyada karşılaştığı iş ilanının ardından banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandırınca hayatının en zor dönemini yaşadı. E-ticaret işi yapacaklarını söyleyen kişilere hesaplarını teslim eden Yazıcı, vaat edilen parayı alamadığı gibi hesaplarının dolandırıcılık olaylarında kullanıldığını öğrendi. Hakkında 97 dosya açıldığını belirten Yazıcı, yaklaşık 30 ay cezaevinde kaldığını ve ailesinin desteğiyle mağdurların zararlarını karşılamaya çalıştığını anlattı.
İŞ İLANIYLA BAŞLADI, HESAPLARINA BLOKE KONULDU
İddiaya göre olay, 2022 yılında Yazıcı'nın sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin banka hesaplarını e-ticaret amacıyla kullanmak istemesiyle başladı.
Borçları nedeniyle teklifi kabul eden Yazıcı, 1 Temmuz 2022'de hesaplarını İstanbul'da bu kişilere teslim etti. Ancak kendisine söz verilen ödeme yapılmadı. Bunun üzerine 22 Temmuz'da banka şubelerine giderek hesaplarını kapattırdı.
Geçirdiği iş kazasının ardından malulen emekli olan Yazıcı, emekli maaşını çekmek istediğinde hesabına dolandırıcılık soruşturması kapsamında bloke konulduğunu öğrendi.
"17 GÜN İÇİNDE ONLARCA KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR"
Yaşadıklarını anlatan Yazıcı, hesaplarını teslim ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ancak zamanla kendi adına da davalar açıldığını söyledi.
Yazıcı, "Hesaplarım dolandırıcılık eyleminde kullanılmış. Ben de bu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundum. Sonra zamanla adıma davalar açılmaya başladı. Sürekli karakola gidip ifadeler verdim. Her gün 10 tane ifade veriyordum. Bu şahıslar 17 gün içinde onlarca kişiyi dolandırmışlar" dedi.
97 DOSYA, 30 AY CEZAEVİ VE 4 MİLYON LİRALIK ZARAR
Hakkında 97 dava bulunduğunu belirten Yazıcı, bazı dosyalarda yargılamanın sürdüğünü, bazılarında ise henüz başlamadığını ifade etti.
Sonuçlanan 17 dosyanın 11'inde infaz aşamasında bozma kararı verildiğini, diğer 6'sında ise ret kararı çıktığını söyleyen Yazıcı, yaklaşık 30 ay cezaevinde kaldığını söyledi.
Ailesinin desteğiyle mağdurların zararlarını karşıladıklarını belirten Yazıcı, kredi borçları ve avukatlık giderleriyle birlikte yaklaşık 4 milyon lira harcadıklarını ifade etti.
"BEN YANDIM BAŞKASI YANMASIN"
Yeniden cezaevine girmek istemediğini dile getiren Yazıcı, cezasının yaklaşık 45 yıldan 17 yıla düştüğünü öne sürerek kalan dosyaları için de yetkililerden yardım istedi.
Yaşadığı sürecin ardından özellikle gençlere seslenen Yazıcı, "İşimden oldum. Ayrıca vatandaşları da gençleri de uyarıyorum: Kesinlikle hesaplarını, IBAN'larını üçüncü kişilerle paylaşmasınlar. Ben yandım başkası yanmasın" dedi.