Yasin Kol'un banka hesapları mercek altında: 84 milyonluk para trafiği, 41 farklı IBAN
MHK soruşturması kapsamında üst klasman hakemi Yasin Kol'un hesaplarındaki para trafiği ortaya çıktı. Ahaber.com.tr'nin ulaştığı bilirkişi raporuna göre Kol'un hesaplarındaki tekil para trafiğinin 84 milyon 181 bin liraya ulaştığı, bunun yaklaşık 49,5 milyon lirasının üçüncü kişilerle yapılan transferlerden oluştuğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kol'un banka hesapları ve para trafiğine ilişkin bilirkişi raporuna ahaber.com.tr ulaştı.
Soruşturmanın TFF hakem teşkilatındaki terfi sınavlarında usulsüzlük yapıldığı ve hakemlerden çeşitli adlar altında para toplandığına dair tespitleri de rapora yansıdı.
135 MİLYONLUK İLK HESAP DÜZELTİLDİ: GERÇEK TRAFİK 84,1 MİLYON
Emniyetin MASAK ham verileri üzerinden yaptığı ilk hesaplamada Yasin Kol'un hesaplarında 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlemde yaklaşık 135 milyon liralık hareket bulunduğu değerlendirilmişti.
Ancak bilirkişi incelemesinde aynı transferlerin farklı veri sayfalarında birden fazla kez bildirildiği belirlendi. Mükerrer kayıtların ayıklanmasının ardından tekil transfer tutarı 84 milyon 181 bin 512 liraya düştü.
Bu tutarın 34 milyon 558 bin lirasının Yasin Kol'un kendi hesapları arasındaki hareketlerden, yaklaşık 49 milyon 481 bin lirasının ise üçüncü kişilerle gerçekleştirilen transferlerden oluştuğu saptandı.
11 BANKADA 50 HESAP, 41 FARKLI IBAN
Rapora göre Yasin Kol adına 11 bankada 50 hesap kaydı ve 41 farklı IBAN bulundu.
Kendi hesapları arasındaki hareketler çıkarıldığında Kol'un 187 farklı kişiden 25 milyon 301 bin 671 lira aldığı, 407 kişiye ise 24 milyon 179 bin 269 lira gönderdiği belirlendi.
Raporda para gönderilen kişi sayısının para alınan kişi sayısının iki katından fazla olduğuna dikkat çekildi.
Banka hareketlerinde özellikle son yıllarda ciddi bir yükseliş görüldü. Transfer girişleri 2020'de 587 bin lira seviyesindeyken 2025'te 6 milyon 632 bin liraya yükseldi. 2026'nın yalnızca 14 Eylül'e kadarki bölümünde ise bu rakam 8 milyon 218 bin liraya ulaştı.
2026'da hesaplardan çıkan transfer tutarı da 12 milyon 759 bin liraya ulaştı. Bunun 5 milyon lirasını bir taşınmaz ödemesi, 4 milyon 731 bin 700 lirasını ise Dilay Kol'a yapılan transferler oluşturdu.
GELEN PARANIN YÜZDE 58,15'İ GERÇEK KİŞİLERDEN
Yasin Kol'un sosyal güvenlik kayıtlarında 2018'den itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, ayrıca TFF'den hakemlik ödemesi aldığı görüldü.
2018-2026 döneminde TFF ve KTÜ'den gelen toplam 9 milyon 433 bin lira, transfer girişlerinin yüzde 37,65'ini oluşturdu.
Buna karşılık hesaplara giren paranın yüzde 58,15'inin gerçek kişilerden geldiği tespit edildi. Kurumlar dışındaki 15,6 milyon liralık girişin yaklaşık 4 milyon 986 bin lirasında ise "borç" veya "borç iadesi" açıklamasının bulunduğu belirlendi.
MAÇ ÇEVRESİNDE 50 TRANSFER
Bilirkişi raporundaki en dikkat çekici analizlerden biri, Yasin Kol ile aynı maçlarda görev alan hakemlerle gerçekleştirilen para transferlerine ilişkin oldu.
Kol ile en az bir maçta görev alan isimlerle eşleşen 64 banka karşı tarafı tespit edildi. Bu kişilerden Kol'a 218 bin 668 lira gelirken, Kol'dan aynı isimlere 853 bin 472 lira gönderildi.
Transfer tarihleri ile maç takviminin karşılaştırılması ise dikkat çeken başka bir tabloyu ortaya çıkardı.
Aynı maçta görev yapılan kişilerle gerçekleştirilen 50 banka işleminin, ortak maçın üç gün öncesi ile iki gün sonrasındaki 6 günlük zaman dilimine denk geldiği belirlendi.
Bu işlemlerin 47'sinin Yasin Kol'dan diğer hakemlere yapılan ödemeler olduğu tespit edildi.
47 ödemenin 44'ünde Yasin Kol'un maçın hakemi, para gönderilen isimlerin ise yardımcı veya dördüncü hakem olduğu belirlendi.
40 TRANSFER MAÇ BAŞLADIKTAN SONRA YAPILDI
Rapordaki bir diğer dikkat çekici tespitte söz konusu 47 ödemenin 40'ının maç başladıktan sonra gerçekleştirildiği kaydedildi.
Bilirkişi, maç tarihlerini haftalar ileri ve geri kaydırarak kontrol testi de gerçekleştirdi. İncelenen 24 farklı takvimin hiçbirinde 50 transferlik yoğunlaşmaya ulaşılamadığı belirtilerek söz konusu dağılımın rastlantısal görünmediği kaydedildi.
Bununla birlikte raporda söz konusu ödemelerin nedeninin yalnızca banka kayıtlarından belirlenemediğinin de altı çizildi.
GÖREV YAPTIĞI GÜNLERDEKİ PARA HAREKETLERİ DOSYADA
Emniyet tutanağında Yasin Kol'un bazı müsabakalarda görev yaptığı günlerde gerçekleştirilen para hareketleri de ayrı ayrı incelendi.
Kol'un 20 Nisan 2026'daki Gaziantep FK-Kayserispor maçında VAR hakemi olduğu gün Abdulaziz Solmaz'a 4 bin lira gönderdiği, aynı gün Osman Sezgin'den 2 bin 500 lira aldığı tutanağa geçirildi.
Kol'un 13 Nisan'daki Eyüpspor-Samsunspor maçında hakemlik yaptığı gün Necmi Yılmaz'dan 700 lira, 2 Eylül'deki Sivasspor-Mardinspor maçında VAR hakemi olduğu gün ise Naciye İmamoğlu'ndan 750 lira aldığı kaydedildi.
ONUR TOMAK'TAN 1 MİLYON 980 BİN LİRALIK PARA GİRİŞİ
Dosyada dikkat çeken isimlerden biri de Onur Tomak oldu.
Bilirkişi incelemesine göre Onur Tomak'tan Yasin Kol'a 12 işlemde 1 milyon 880 bin lira, aynı adı taşıyan vergi kimlik numarasından ise ayrıca 100 bin lira geldi.
Kol'dan Tomak'a herhangi bir transfer tespit edilmedi.
Yasin Kol, Emniyet ifadesinde Onur Tomak'ın avukatı olduğunu, kendisine internet üzerinden hakaret eden kişilere karşı açılan davalardan tahsil edilen tazminatların avukatı tarafından kendisine gönderildiğini söyledi.
"TAZMİNAT PARASI" SAVUNMASINA KARŞI "BORÇ PARA" KAYITLARI
Banka kayıtlarında ise söz konusu para hareketlerinden 540 bin liralık transferin açıklamasında "borç para", 290 bin liralık başka bir işlemin açıklamasında "borç olarak gönderilen" ifadelerinin bulunduğu tespit edildi.
Onur Tomak isminin 2024'teki hakem terfi sınavı aday listesinde ve kazananlar listesinde de bulunduğu belirlendi.
Ancak bilirkişi, listedeki kayıtta kimlik numarası bulunmadığı için bankadan para gönderen kişi ile listedeki kişinin aynı kişi olduğunun kesinleştirilemediğini özellikle kaydetti.
"BEN OKAN TERZİ" AÇIKLAMASIYLA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ÖDEMELER
Dosyanın bir başka dikkat çekici bölümünü Okan Terzi ile gerçekleştirilen para hareketleri oluşturdu.
Yasin Kol'dan Okan Terzi'ye 97 ayrı işlemde 383 bin 180 lira gönderildi. Terzi'den Kol'a ise 10 işlemde 120 bin 100 lira geldi.
Banka kayıtlarında yalnızca doğrudan transferler değil, Yasin Kol'un hesabından 6 farklı kişiye gönderilen 8 ayrı ödemenin açıklamasında da Okan Terzi'nin adının bulunduğu belirlendi.
İki transferin açıklamasına doğrudan "Ben Okan Terzi" yazıldığı tespit edildi.
Toplam 35 bin 500 liralık bu 8 ödemenin alıcıları arasında, dosya kayıtlarında 7258 sayılı Kanun kapsamında şüpheli olarak yer alan Ercan Beklu da bulunuyordu.
Bilirkişi ayrıca Okan Terzi adına üçüncü kişilere yapılan 8 ödemenin 4'ünün kredili mevduat hesabı kullanılarak gerçekleştirildiğini belirledi. Bu ödemelerin nedeninin banka kayıtlarından anlaşılamadığı kaydedildi.
7258 KAPSAMINDA OLAY KAYDI BULUNAN İSİMLERE 425 BİN 200 LİRA
Banka hareketlerinde 7258 sayılı Kanun kapsamında olay kaydı bulunan üç isimle yapılan işlemler de ayrı olarak incelendi.
Rapora göre Halim Can İlarslan, Serkan Özlü ve Ercan Beklu ile Yasin Kol arasındaki para hareketlerinde ağırlıklı yön Kol'dan bu kişilere doğru oldu.
Kol'dan bu üç isme 32 işlemde toplam 425 bin 200 lira gönderilirken, söz konusu kişilerden Kol'a 87 bin 688 lira geldi.
Raporda İlarslan'ın ilgili olayda tanık, Özlü ve Beklu'nun ise şüpheli sıfatıyla kayıtlarda yer aldığı belirtildi.
BİRÇOK TRANSFER İÇİN "HATIRLAMIYORUM" DEDİ
Yasin Kol'un Emniyet ifadesinde banka hareketleri tek tek soruldu.
Kol, bazı isimleri tanıdığını belirterek para hareketlerini borç, tadilat, araç alışverişi, yemek ve ulaşım gideri veya kişisel ilişkilerle açıkladı.
Ancak hakkında nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ya da benzeri olay kayıtları bulunan bazı kişilerle gerçekleştirilen transferler sorulduğunda birçok kez kişiyi veya işlemi hatırlamadığını söyledi.
Kol, ifadesinde yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin bulunmadığını ve bahis oynamadığını da kesin bir dille ifade etti.
EMNİYET "YASA DIŞI BAHİS" KANAATİNE VARDI
Emniyet tarafından 1 Ekim'de düzenlenen tutanakta 7258 sayılı Kanun ve bilişim suçlarıyla ilgili olay kayıtları bulunan kişilerle yapılan para hareketlerinin tutarı ve yönü birlikte değerlendirildi.
Tutanakta bu değerlendirmeler sonucunda Yasin Kol'un yasa dışı bahis oynadığı yönünde kanaat oluştuğu belirtildi.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SINIR ÇİZİLDİ
Bilirkişi raporunda ise banka işlemlerinin açıklamalarında "bahis", "iddaa", "kupon" veya "casino" gibi ibarelere rastlanmadığı kaydedildi.
Raporda ayrıca büyük para girişlerinin kısa sürede çok sayıda kişiye parçalanarak dağıtıldığı tipik bir "havuz hesap" görünümünün bulunmadığı ve Kol'un para trafiğinin incelenen diğer isimlerden bütün ölçütlerde açık biçimde ayrışmadığı belirtildi.
Buna karşılık bilirkişinin aynı maçta görev yapan hakemlere yönelik transferlerin maç tarihleri etrafındaki olağan dışı yoğunlaşması, yüksek üçüncü kişi trafiği, 7258 sayılı Kanun kapsamında olay kaydı bulunan kişilerle gerçekleştirilen para hareketleri ve açıklaması belirlenemeyen transferlere ilişkin tespitleri soruşturma dosyasındaki dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.