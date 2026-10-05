İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kol'un banka hesapları ve para trafiğine ilişkin bilirkişi raporuna ahaber.com.tr ulaştı.

Soruşturmanın TFF hakem teşkilatındaki terfi sınavlarında usulsüzlük yapıldığı ve hakemlerden çeşitli adlar altında para toplandığına dair tespitleri de rapora yansıdı.

135 MİLYONLUK İLK HESAP DÜZELTİLDİ: GERÇEK TRAFİK 84,1 MİLYON

Emniyetin MASAK ham verileri üzerinden yaptığı ilk hesaplamada Yasin Kol'un hesaplarında 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlemde yaklaşık 135 milyon liralık hareket bulunduğu değerlendirilmişti.

Ancak bilirkişi incelemesinde aynı transferlerin farklı veri sayfalarında birden fazla kez bildirildiği belirlendi. Mükerrer kayıtların ayıklanmasının ardından tekil transfer tutarı 84 milyon 181 bin 512 liraya düştü.

Bu tutarın 34 milyon 558 bin lirasının Yasin Kol'un kendi hesapları arasındaki hareketlerden, yaklaşık 49 milyon 481 bin lirasının ise üçüncü kişilerle gerçekleştirilen transferlerden oluştuğu saptandı.

11 BANKADA 50 HESAP, 41 FARKLI IBAN

Rapora göre Yasin Kol adına 11 bankada 50 hesap kaydı ve 41 farklı IBAN bulundu.

Kendi hesapları arasındaki hareketler çıkarıldığında Kol'un 187 farklı kişiden 25 milyon 301 bin 671 lira aldığı, 407 kişiye ise 24 milyon 179 bin 269 lira gönderdiği belirlendi.

Raporda para gönderilen kişi sayısının para alınan kişi sayısının iki katından fazla olduğuna dikkat çekildi.

Banka hareketlerinde özellikle son yıllarda ciddi bir yükseliş görüldü. Transfer girişleri 2020'de 587 bin lira seviyesindeyken 2025'te 6 milyon 632 bin liraya yükseldi. 2026'nın yalnızca 14 Eylül'e kadarki bölümünde ise bu rakam 8 milyon 218 bin liraya ulaştı.

2026'da hesaplardan çıkan transfer tutarı da 12 milyon 759 bin liraya ulaştı. Bunun 5 milyon lirasını bir taşınmaz ödemesi, 4 milyon 731 bin 700 lirasını ise Dilay Kol'a yapılan transferler oluşturdu.

GELEN PARANIN YÜZDE 58,15'İ GERÇEK KİŞİLERDEN

Yasin Kol'un sosyal güvenlik kayıtlarında 2018'den itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, ayrıca TFF'den hakemlik ödemesi aldığı görüldü.

2018-2026 döneminde TFF ve KTÜ'den gelen toplam 9 milyon 433 bin lira, transfer girişlerinin yüzde 37,65'ini oluşturdu.

Buna karşılık hesaplara giren paranın yüzde 58,15'inin gerçek kişilerden geldiği tespit edildi. Kurumlar dışındaki 15,6 milyon liralık girişin yaklaşık 4 milyon 986 bin lirasında ise "borç" veya "borç iadesi" açıklamasının bulunduğu belirlendi.